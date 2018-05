Cannes: por qué la nueva película de Lars von Trier causó tanta polémica en el festival

"Infame, repugnante, vomitiva película".

La reaparición de Lars von Trier en Cannes no fue precisamente el feliz retorno del hijo pródigo.

Unos años después de ser vetado del festival internacional de cine de Cannes, el cineasta danés volvió a la ciudad francesa con una nueva película bajo el brazo.

Los organizadores de la cita cinematográfica fueron previsores y no seleccionaron el filme como parte de la competición oficial y reservaron su proyección a la crítica y la prensa.

Pero aun así no pudieron evitar la polémica,

Abandono general

La proyección fuera de concurso de la película The House That Jack Built este lunes en Cannes hizo que unas 100 personas abandonaran la sala antes de que terminara.

Con el actor Matt Dillon como protagonista en la piel de un asesino en serie, el filme es, según el periodista Roger Friedman, "una película infame. No se debería haber hecho. Los actores también son culpables".

Dillon interpreta a un arquitecto que mata a varias mujeres y niños de forma espantosa. Uma Thurman también actúa en la película.

Otro crítico escribió en Twitter: "Asquerosa. Pretenciosa. Vomitiva. Una tortura. Patética".

Veto anterior

Lars von Trier fue vetado de acudir al festival durante siete años por unos comentarios que hizo durante una rueda de prensa a propósito de la presentación de su película de ciencia ficción Melancholia.

El danés tensó la situación con los organizadores cuando dijo, como una broma, que era un nazi y que era capaz de comprender a Hitler.

Era el año 2011 y, al hablar sobre Hitler, von Trier dijo: "No fue lo que se puede decir un buen hombre pero le entiendo, simpatizo con él un poquito".

La protagonista de Melancholia, Kirsten Dunst, que estaba sentada a su lado en aquel momento, no pareció impresionada por la declaración del director.

Lars von Trier en Cannes con la protagonista de su película Melancholia, Kirsten Dunst, antes de ser vetado del festival. / Getty Images

Un asesino misógino

Ahora, con The House That Jack Built, parece que la ofensa va más allá de una rueda de prensa.

En una de las escenas, mientras el asesino Jack mutila a una novia, dice: "¿Por qué siempre es culpa del hombre? Si naces varón, naces para ser culpable. Piensen en la injusticia de eso".

También hay una escena en la que diseca a una de sus víctimas.

Un periodista de la revista Variety informó que más de 100 personas se levantaron y se fueron de la sala:

La publicación The Hollywood Reporter describió la película como "un masaje autoerótico, a menudo tan vano como perturbador".

La reseña dice además que es un ataque directo "al actual clima de reconocimiento y lucha contra la discriminación de género y el mal comportamiento sexual".

Lars von Trier (en el centro) asistió al estreno de la película en Cannes con algunos de los miembros del elenco. / Getty Images

En la película se ven también imágenes de Hitler y otros "dictadores asesinos de masas".

El productor de The House That Jack Built le dijo a la BBC este lunes: "No es demasiado sangrienta. Claro que tenemos algunas imágenes explícitas, pero son pocas y muy cortas. Se trata más del lado psicológico de la maldad. Creo que habrá una gran reacción a la película".

Probablemente no se refiriera al rechazo mostrado por tantos críticos de cine en su primera proyección.

