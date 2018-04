"Está destruyendo este deporte": las duras acusaciones de Valentino Rossi contra Marc Márquez que recrudecen la tensión en MotoGP

La temporada no ha hecho nada más que empezar y ya estalló una nueva batalla en la guerra que mantienen desde hace años los dos pilotos más laureados y populares de MotoGP: Valentino Rossi y Marc Márquez.

La leyenda italiana del motociclismo lanzó un fuerte ataque contra el piloto español luego de que el actual campeón del mundo viviera uno de los peores días de su carrera en el Gran Premio de Argentina, que se disputó el domingo en el autódromo Termas de Río Hondo.

Márquez recibió hasta tres sanciones en la prueba por varios incidentes que protagonizó incluso desde antes de que se diera la salida de la carrera. En el último de ellos provocó la caída de Rossi cuando el italiano rodaba en sexta posición.

Ninguno de los dos logró sumar puntos de cara a la clasificación del campeonato, que es liderada por el británico Carl Crutchlow, ganador de la prueba.

"Il Doctore" no quiso aceptar las disculpas de quien fuera uno de sus más fervientes admiradores y lo acusó de no tener "ningún respeto hacia sus adversarios".

"Esta es una situación muy mala porque él está destruyendo nuestro deporte. No tiene ningún respeto por sus rivales, nunca", declaró Rossi luego de la carrera.

"Cuando vas a 300 kilómetros por hora en la pista tienes que respetar a tus rivales, tienes que ser fuerte, ir al máximo, pero de esta forma es el fin".

"Tengo miedo"

Antes de la colisión con Rossi, Márquez también estuvo involucrado en otro incidente, cuando chocó con el piloto de Aprilia, Aleix Espargaró.

"Si tomas en cuenta lo que pasó este fin de semana, por separado, es algo que le puede pasar a cualquiera".

Marc Márquez choca contra Valentino Rossi, quien pierde el control de la moto. / EPA

Márquez voltea a ver a un Rossi que se está cayendo. / EPA

El piloto italiano no puede mantener el control de su moto. / EPA

"Puedes cometer un error al frenar, tocar a otro piloto, pasa, son las carreras", agregó.

"Pero desde el viernes en la mañana él lo hizo con Maverick Viñales, Andrea Dovizioso", dijo Rossi refiriéndose a otros incidentes en los que Márquez estuvo involucrado durante el fin de semana.

"No es un error porque él apunta a la pierna, entre la pierna y la moto, porque sabe que él no se va a caer, pero tú sí".

"Si todos los pilotos corrieran así este sería un deporte muy peligroso y acabaría de mala manera".

Rossi aseguró que "tengo miedo, tengo miedo de estar en la pista con Márquez".

"Tuve miedo cuando vi su nombre en la pizarra porque sabía que vendría por mí".

"Hoy fue mi error"

El piloto de Yamaha también hizo referencia a lo que ocurrió en 2015 cuando Márquez lo "hizo perder el mundial a propósito", aunque en aquella oportunidad fue Rossi el que terminó siendo sancionado cuando chocó a Márquez en el Gran Premio de Malasia.

Ese incidente favoreció al también español Jorge Lorenzo, quien terminó logrando el título ese año.

Desde entonces la que había sido una relación de respeto y admiración se transformó en una rivalidad fría y distante, que tras lo ocurrido en Argentina amenaza con recrudecerse.

Márquez recordó que Rossi también ha protagonizado incidentes parecidos durante su carrera. / Getty Images

Márquez rechazó las acusaciones de Rossi de chocar deliberadamente a sus rivales y recordó que el italiano lleva muchos años en MotoGP, instando a los aficionados a recordar incidentes del pasado.

"En mi carrera nunca he ido derecho contra otro piloto pensando que va a chocar, siempre lo he intentado evitar", dijo el cuatro veces campeón mundial de la categoría.

"Lo que pasó con Valentino hoy fue mi error debido a las malas condiciones de la pista".

"He pillado un parche de agua, se me ha cerrado la moto, y ha pasado lo que se ha visto. He ido a pedirle disculpas y no ha aceptado. Lo entiendo", declaró, agregando que no le importa las consecuencias que tenga su relación con Rossi en el futuro.

El próximo encuentro entre ambos será en el Gran Premio de las Américas que se disputará el próximo 22 de abril en Austin.

Pista en la que Márquez ha ganado todas las carreras que se han disputado (5) desde su debut en el calendario en 2013.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.