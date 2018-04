A dónde se dirige y qué busca la gran caravana de migrantes que puso en alerta a Donald Trump

Minutos después de desear "¡Feliz Pascua!" la mañana de este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia en Twitter.

Dijo que "caravanas" de inmigrantes estaban en camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, con la complacencia de las autoridades de México, por lo que exclamó: ¡Se necesita el muro (fronterizo)!".

La caravana de la que hablaba el mandatario es la que inició en Honduras a mediados de marzo y que hasta este domingo tenía la participación de unas 2.000 personas en el sureste de México.

Llamada "Caravana de refugiados 2018", la movilización cruzó el 26 de marzo la frontera entre Guatemala y México.

Un reporte al respecto fue transmitido este domingo por la cadena noticiosa Fox News, un canal del que Trump es seguidor y que probablemente llevó al presidente a escribir en Twitter.

BuzzFeed News, uno de los primeros medios de EE.UU. en publicar un reporte de la caravana, informó que los organizadores estimaban que "dos tercios" de los que marchan planeaban llegar a la frontera estadounidense, mientras que otros esperan reunirse con familiares en México.

Sin embargo, Irineo Mujica, director de la organización Pueblos sin Fronteras que organiza la caravana, aseguró a BBC Mundo que la mayoría de los migrantes centroamericanos está marchando hacia Ciudad de México.

De ellos, 80% son de Honduras, y el resto se ha unido en el camino de El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

"Algunos quieren quedarse en México, otros quieren irse a Estados Unidos. No todos quieren ir a Estados Unidos, solo salir del infierno donde viven", dice Mujica a BBC Mundo.

De los 2.000 migrantes que viajan, se estima que menos de 100 buscan llegar a la frontera con Estados Unidos.

"Algunas de las personas son asesoradas (para ir) hacia la frontera norte", pero son la minoría, asegura.

El objetivo de los organizadores está en México: "La caravana es una manera de sensibilizar al pueblo mexicano del calvario que sufren los migrantes en su camino, a veces hacia Estados Unidos, a veces hacia México", explica Mujica.

Ello debido a que en los últimos años se han hecho cada vez más frecuentes los casos de migrantes que, al pasar por México, han sido víctimas de robo, secuestros y hasta asesinatos, además de abusos de las autoridades.

"México no hace nada"

La noticia sobre la caravana motivó a Trump a decir que "estos grandes flujos de personas están tratando de aprovechar el DACA", el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/980451798606602241

Sin embargo, el DACA no se aplica a los nuevos migrantes que cruzan la frontera en años recientes, sino a niños y jóvenes que fueron llevados a EE.UU. antes de 2012.

Aun así, amenazó: "Los republicanos deben usar la Opción Nuclear para aprobar leyes estrictas AHORA MISMO. ¡NO MÁS ACUERDO DACA!".

La "opción nuclear" es una maniobra legislativa del Congreso de EE.UU., de mayoría republicana, para aprobar leyes con una mayoría simple de votos.

"México está haciendo muy poco, si no es que NADA, para evitar que las personas lleguen a México a través de su frontera sur y luego a Estados Unidos", señaló el presidente.

Ante esto, el canciller mexicano, Luis Videgaray, publicó una respuesta en Twitter en la que rechazó los señalamientos contra México.

https://twitter.com/LVidegaray/status/980531624734425088

Sin embargo, Mujica insiste en que las intenciones de la Caravana de Refugiados 2018 no es llevar a los inmigrantes a Estados Unidos.

"México ya no solo es país de tránsito"

Pueblos sin Fronteras organizó dos caravanas el año pasado. Pero en la que empezó en marzo hubo un 500% más de migrantes participando, según el director de la organización.

"Este año la elección de Honduras ha dejado mucha violencia. Esto ha hecho que muchas personas migren, además de que la economía y la represión han hecho que la gente salga huyendo de ese país", dijo Mujica a BBC Mundo.

Asegura que ante el endurecimiento de las acciones contra inmigrantes de Trump., ahora muchos centroamericanos ven a México como una opción para vivir.

"México ya es un país no solo de tránsito, es de destino. Porque al llegar a la frontera no hay manera de cruzar. Muchos se quedan en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Ciudades grandes donde hay trabajo", dice Mujica.

El problema, dice, es que las autoridades mexicanas solo han concedido refugio un número muy bajo de centroamericanos que lo solicitan.

Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en 2017 los migrantes de Honduras fueron los que más solicitudes de refugio solicitaron, en total 4.272, pero las autoridades solo las concedieron a 378.

Otros 392 obtuvieron documentos de "protección complementaria", mientras que los casos de 1960 seguían "en trámite" hasta diciembre pasado. En los casos de 1.541 personas, no concluyeron las gestiones o les fue negado el beneficio.

El Salvador, Guatemala y Nicaragua son otros dos países entre los primeros lugares en número de solicitudes, con respuestas positivas inferiores al 10%.

Es por ello que la Caravana de Refugiados 2018 viaja a Ciudad de México para reunirse con autoridades de la Comar, con senadores y para realizar manifestaciones en la embajada de EE.UU., y en las representaciones de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

"Los migrantes quieren vivir sin miedo de salir del país (México), de tener los hijos, llevarlos a la escuela, poder trabajar. Quieren poder poner comida en la mesa, no tener miedo", dice Mujica.

El activista reconoce que la retórica del presidente Donald Trump tiene peso en las políticas mexicanas, pero también cree que la migración es un fenómeno que no se puede detener.

"Para todo lo que pasa, él solo dice 'el muro, el muro, el muro'. Nadie en la historia ha parado la migración, él no lo va a hacer. No hay Donald Trump que dure 100 años ni muro que no se caiga".

