Semana Santa: 5 grandes éxitos del pop que quizás no sabías que hablaban de Dios

En esta Semana Santa, informes de prensa señalan que el cantante canadiense Justin Bieber está grabando un disco de canciones religiosas.

Los reportes dicen que la estrella de pop está buscando canciones con un mensaje cristiano después de reencontrarse con su fe a través la gigante iglesia pentecostal Hillsong Church.

"Hay temas clave de amor y redención en las pistas que ha creado hasta ahora", le contó una fuente cercana a Bieber al tabloide británico The Sun. "Definitivamente va a sorprender a algunos de sus seguidores".

La inferencia parece apuntar a que las canciones pop con temas religiosos automáticamente son horribles o, por lo menos, no tienen cabida en la cartelera de éxitos.

Como dice un refrán: "Las mejores canciones son del diablo".

Sin embargo, hay muchos ejemplos de artistas reconocidos que han logrado incorporar su fe en grandes éxitos del pop -desde "Blinded By Your Grace" de Stormy ("Oh, mi Dios, que Dios el que sirvo") hasta el tema de Bob Marley "One Love" (Doy gracias y alabo al Señor y me sentiré muy bien").

En BBC Mundo te presentamos otras 5 canciones que quizás no sabías que hablaban de Dios.

1. Lenny Kravitz – "Are You Gonna Go My Way"

https://www.youtube.com/watch?v=8LhCd1W2V0Q

Uno de los fraseoss musicales en guitarra más pegajosos está acompañada de una letra sobre una figura mesiánica que recluta discípulos.

"Yo soy el escogido, yo soy él", canta Lenny Kravitz. "Pero lo que realmente quiero saber es/¿Vas a seguir mi camino?".

Kravitz afirma que la canción le llegó en un destello de inspiración. Recuerda haber escrito la letra rápidamente en una bolsa de papel marrón.

En definitiva, "Are You Gonna Go My Way" refleja su verdadera fe.

La estrella de rock tiene un tatuaje en la espalda que dice: "Mi corazón pertenece a Jesús", y una vez llamó a Cristo "la estrella de rock por excelencia".

2. Bob Dylan – "Gotta Serve Somebody"

https://www.youtube.com/watch?v=ngXC2rAjFKA

Es difícil pensar que Bob Dylan, considerado por los críticos como la "voz de una generación" -la de los años 60, que luchó contra la guerra en Vietnam, por los derechos civiles y la paz y el amor libre- hubiese tenido un rasgo religioso.

Sin embargo, entre 1979 y 1981 tuvo un período de "conversión" al cristianismo evangélico, durante el cual produjo una trilogía de álbumes: "Slow Train Coming", "Saved" y "Shot of Love".

Del primero sale la pista "Gotta Serve Somebody" ("Tienes que servir a alguien"), en la que sostiene que no importa quién seas, "rico o pobre, un empresario o un ladrón, vistas de seda o de algodón, vas a tener que servir a alguien".

"Puede que sea el diablo o puede que sea el Señor, pero vas a tener que servir a alguien", canta el coro.

Esta fase cristiana confundió a propios y extraños. Unos no entendían como Dylan, un judío, promovía símbolos cristianos, mientras que otros lo elogiaban por haber "nacido otra vez".

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el músico se mantuvo típicamente ambiguo: "Siempre he creído en un poder superior, que este no es el mundo real y que otro vendrá. Que ningún alma ha muerto y toda alma vive".

Los discos de esa época fueron considerados un fracaso por los críticos. Pero "Gotta Serve Somebody" recibió un premio Grammy en 1979 y durante la ceremonia Dylan interpretó el tema vestido de frac y corbata negra.

Así que definitivamente estaba sirviendo a alguien, ya sea al Dios en las alturas o a los dioses de la industria discográfica.

3. U2 – "Until The End Of The World"

https://www.youtube.com/watch?v=RfKqtXhF_eM

Hay una fuerte corriente espiritual que ha fluido por toda la carrera artística de la banda irlandesa U2, hasta el punto en el que los miembros consideraron abandonar el grupo para dedicarse a la iglesia.

Tantas de sus canciones están basadas en enseñanzas bíblicas que algunas congregaciones han empezado a organizar "U2caristías", celebraciones de comunión en las que suenan canciones de U2 en lugar de himnos religiosos.

El más poderosa de las canciones, en términos narrativos, es "Until The End Of The World" ("Hasta el fin del mundo"), que es cantada desde la perspectiva de Judas Iscariote en el Jardín de Getsemaní.

La canción ocurre durante la traición de Jesús, cuando Judas lo identifica con una señal acordada ante los guardias del Templo, que lo arrestan para que luego sea crucificado.

"Te besé los labios y rompí tu corazón", canta Bono, como Judas. "Tú, tú actuabas con si fuera el fin del mundo".

4. The Byrds – "Turn! Turn! Turn!"

https://www.youtube.com/watch?v=eiprqeaydik

El título traduce literalmente como "¡Gira, gira, gira!", pero también tiene un segundo título "To Everything There Is A Season" ("Hay una temporada para todo").

"Un tiempo de nacer y tiempo de morir / Tiempo de plantar, un tiempo de cosechar / Tiempo de matar y tiempo de curar / Tiempo de llorar y tiempo de reír".

Lo que resultó ser un éxito para The Byrds en 1965 fue compuesto originalmente por el cantautor de música folk Pete Seeger, que tomó la letra casi palabra por palabra del tercer capítulo del Libro de Eclesiastés, en el que el rey Salomón contempla el sentido de la vida, de Dios y la eternidad.

"Es probablemente la única canción tomada directamente de la Biblia que llegó a número uno en la cartelera de éxitos", dijo después Chris Hillman, el guitarrista de The Byrds.

"Sé que Pete (Seeger) recibió la mitad de las regalías. No sé si los herederos del rey Salomón hayan recibido un centavo".

Hillman no era una persona religiosa en la época en que salió la canción. De hecho, afirmó que las letras eran casi "irónicas". Sin embargo, más tarde en su vida se convirtió al cristianismo.

5. Prince – "Let's Go Crazy"

https://www.youtube.com/watch?v=aXJhDltzYVQ

Está bien, la canción empieza con un sermón de Prince acompañado por un órgano de iglesia. No obstante, muchas personas no captaron el mensaje religioso de "Let's Go Crazy" ("Volvámonos locos") en la letra que habla sobre sexo y bananas púrpuras.

La canción es una plegaria a que hagamos lo máximo de nuestras vidas sin caer en las tentaciones del diablo, enigmáticamente caracterizado como el "elevador" que nos está tratando de "hacer caer".

Para aquellos que siguen el camino de la rectitud, la recompensa está en el más allá: "Un mundo de felicidad sin fin donde siempre puedes ver el sol, de día o de noche".

Prince grabó canciones con mensajes religiosos más explícitos (incluyendo el álbum conceptual "The Rainbow Children" sobre los Testigos de Jehová), pero nunca volvió hacer sonar la fe con tanto gusto.

