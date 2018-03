"Me usan de chivo expiatiorio": el desarrollador del test que usó Cambridge Analytica dice que creían hacer algo "muy normal"

El académico que creó la app que recolectó los datos de 50 millones de usuarios dice que Facebook y Cambridge Analytica lo tratan de usar como "un chivo expiatorio".

Aleksandr Kogan hizo el trabajo para Cambridge Analytica (CA) en 2014, pero asegura que no sabía que los datos serían usados para la campaña electoral de Donald Trump.

Kogan, académico del ámbito de la psicología, le dijo a la BBC que quiso recolectar el material para estudiar el comportamiento humano en las redes sociales.

El investigador de la Universidad de Cambridge desarrolló una prueba de personalidad llamada "This is your digital life" (Esta es tu vida digital, en español).

Unas 270.000 personas tomaron el test, por lo que su información personal fue tomada, pero la app también recogía datos de los amigos de estos usuarios.

El extrabajador de Cambridge Analytica Christopher Wylie contó que la app consiguió recolectar material de unos 50 millones de personas.

Tanto Cambridge Analytica como Facebook niegan que hubiese mala praxis en sus respectivas actuaciones.

Kogan se defiende

Aleksandr Kogan le explicó a la BBC que quedó "sorprendido" por las acusaciones vertidas sobre él y dijo que le informó de que la app era completamente legal.

Kogan dijo: "Los eventos de la semana pasada me conmocionaron y mi punto de vista es que tanto Facebook como Cambridge Analytica me están usando como chivo expiatorio cuando… creímos que estábamos haciendo algo que era muy normal".

"Cambridge Analytica nos aseguró que todo era perfectamente legal y cumplía los términos de uso".

Explicó que siguió las indicaciones que le dieron desde Cambridge Analytica, y añadió que no tuvo "ninguna razón para dudar" sobre si estaba violando la política de Facebook o no.

"Uno de los errores más grandes que cometí fue no hacer suficientes preguntas".

También dijo que la precisión de su base de datos fue "exagerada" por Cambridge Analytica, y que era más probable que ese conjunto de información perjudicara a la campaña de Trump.

Dónde empieza la polémica

En 2014, un test de Facebook invitaba a los usuarios a descubrir su tipo de personalidad.

Tal como era habitual con las apps y los juegos de entonces, se diseñó para recolectar no solo información sobre los usuarios que lo tomaban, sino también de sus amigos.

Desde entonces, Facebook cambió la cantidad de datos que los desarrolladores pueden recoger de esta forma.

Christopher Wylie, extrabajador de CA, aseguró que la empresa compró a Kogan el material que había recolectado y luego lo usó para establecer perfiles psicológicos entre las personas para hacerles llegar contenido favorable a Donald Trump.

El director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, fue grabado en secreto durante una investigación de la cadena británica Channel 4 afirmando que su empresa había dirigido la campaña digital de Trump de 2016.

Wylie dijo que el trabajo de CA, incluyendo la investigación, los análisis y las campañas dirigidas, permitieron al candidato republicano ganar con un margen estrecho de "40.000 votos" en tres estados.

Antes de que se publicase la grabación de Channel 4, Nix le dijo a la BBC que sentía que le habían tendido una "trampa intencionadamente".

Las investigaciones que hay en marcha

Un comité parlamentario británico convocó a Zuckerberg para que ofrezca explicaciones sobre el caso.

El fundador de Facebook también fue llamado por senadores estadounidenses para que explique cómo va a proteger a los usuarios, y la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. también abrió una investigación.

También el Parlamento Europeo dijo que investigará si hubo mal uso de los datos.

Cómo respondieron Facebook y Cambridge Analytica

Facebook aseguró que la información fue obtenida de forma legítima pero CA no la eliminó cuando debía.

La compañía de Zuckerberg dijo que Aleksandr Kogan no tenía permiso para vender los datos a CA e informó de que sus representantes acudirán a Washington para responder ante el Congreso de EE.UU.

Por su parte, Cambridge Analytica dijo que borró el material cuando Facebook se lo ordenó.

También suspendió de su cargo a Alexander Nix, después de que este apareciese en la grabación de Channel 4 insinuando algunas prácticas que podía llevar a cabo su empresa para desacreditar a políticos.

Pese a ello, CA dijo que esos comentarios se habían "tergiversado groseramente".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.