¿Cómo puede Reddit puede ayudar a Facebook a resolver sus problemas?

El festival South by Southwest Interactive 2018 (SXSW), en Austin, Texas, EE.UU., solía tener fama de ser un lugar para crear expectación sobre nuevas redes sociales o productos.

Pero ahora se centra menos en el desarrollo de aplicaciones y más en el desarrollo de la sociedad. Una sociedad que, gracias a la tecnología que algunos de sus asistentes crearon, parece que necesita reparación.

Uno de los productos más interesantes que se discutió este año no es precisamente nuevo.

De alguna manera, Reddit parece pasar desapercibido para gran parte de los usuarios, a pesar de ser el sexto sitio más popular de internet en todo el mundo.

Pero aunque su espantosa estética -y a menudo también su contenido- es desagradable para muchos, ofrece mucho que admirar.

De hecho, diría que Reddit proporciona un modelo para crear una web más interesante y más justa, uno que no acabe con otros publicadores de contenido en el proceso.

El sistema de Reddit -en el cual los usuarios votan por cosas que les gustan y ponen puntos negativos a las que no- es casi tan transparente como lo es hoy una web dominada por algoritmos.

Puedes ver cuántos votos tiene cada publicación, con muy pocas excepciones. Sabes qué usuario lo publicó y cuándo. También cuál es la fuente de información. Puedes elegir clasificar tu propia página en función de eso, agregando y restando tantas páginas temáticas (los "subreddits") como quieras.

Contrasta con ello la caja negra de Facebook, una maraña impenetrable de cálculos que son un misterio para todos los que trabajan fuera de sus oficinas. Yo diría que, de hecho, para la mayoría.

Facebook realizó una encuesta recientemente con sus usuarios para saber en qué medios confían más. No compartió ni los resultados ni cuál es el contenido que potencia o degrada.

Como consecuencia, hay empresas que quedan destruidas y otras nuevas que son creadas.

Con Reddit, en cambio, todo aparece en la página principal. En el momento que escribo esto, el artículo en lo más alto de la lista -que habla sobre una persona que tiene adicción a las drogas- está ahí porque 49.600 personas pensaron que merecía la atención.

Pero este sistema de votaciones también tiene su lado negativo. Exportar los mecanismos de Reddit hace que sea más fácil poder jugar con el sistema.

Steve Huffman, cofundador de Reddit y su actual director ejecutivo, habló largo y tendido en el SXSW sobre "The_Donald", un subreddit que usaron quienes apoyan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propio Trump durante la campaña presidencial de 2016.

A pesar de que algunos usuarios pidieron que fuera eliminada la sección por infringir las normas o incitar al odio, Huffman se mantuvo firme en la decisión de dejarla y apenas puso en práctica algunas medidas para limitar su difusión.

"Es grosero y ofensivo, pero es parte de nuestra identidad", dijo.

"Pero hay una diferencia entre entrar en conflicto con nuestros valores y entrar en conflicto con la política de contenido".

Lo más preocupante para los observadores es el papel de "r/The_Donald" como un centro de teorías conspirativas. Puede que no sea el origen de contenido más atroz -como sugerir que los niños que han estado en tiroteos sean actores- pero es el principal amplificador.

Por eso no les sorprendió a muchos que Reddit estuviera -como Facebook y Twitter- en el punto de mira de troles rusos.

"Hemos tenido unas cuentas conversaciones con el Congreso", dijo Huffman. "También preguntan qué ocurre. Estamos en el mismo equipo".

Los problemas de Reddit con la propaganda -y con otros contenidos desagradables- no deberían, sin embargo, hacerle sombra lo positivo de que este sitio haya estado tanto tiempo en internet.

Mientras Facebook trata de mantener a sus usuarios dentro de sus muros, Reddit les anima activamente a que visiten otros lugares.

Esa es la manera más saludable de mantener la economía de internet: brinda a los creadores de contenido la mejor oportunidad de aprovechar al máximo lo que ven a través de sus propios ojos.

Lo que aparece en la primera página de Reddit suele generar millones de vistas, aunque este triunfo puede ser engañoso: algunos se refieren a eso como el "abrazo de la muerte" de Reddit.

Lo crucial es que Reddit no se presenta como un intermediario que quiere ganar dinero. Una vez que haces clic en el link, ya estás fuera.

En cambio, Facebook y Google han desarrollado formatos de página que se cargan más rápidamente.

Esos formatos se usan para poner anuncios en sitios que suelen obtener ingresos de manera independiente, aunque Facebook y Google argumentarían que están dando más oportunidades a los demás.

Y ese es solo el principio. Cuando Facebook intensifica sus esfuerzos para vender suscripciones al contenido de otros, su control sobre las finanzas se vuelve todavía más estricto.

En un panel aparte en SXSW, el director de noticias de Facebook, Alex Hardiman, habló sobre los intentos de la compañía para fomentar noticias "de calidad" frente a noticias falsas o clickbait (publicaciones que buscan el clic fácil).

Reddit ofrece una solución: dar prominencia a los artículos que los usuarios sienten que son importantes o les parecen entretenidos.

Facebook les deja a sus usuarios darles "Me gusta" a los comentarios, pero no ofrece "No me gusta". / EPA