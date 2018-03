Estos son los favoritos de BBC Mundo para ganar en los Oscar 2018

Hollywood se prepara para desenrollar la última alfombra roja de una temporada de premios que ha tenido a las mujeres como protagonistas.

La oleada de denuncias de acoso y abuso sexual que empezó a cobrar fuerza en octubre pasado influyó en el tono de las distintas galas celebradas hasta ahora y es probable que este domingo la 90ª edición de los Oscar se mantenga en la misma línea.

El presentador de la gala, Jimmy Kimmel, que repite por segundo año consecutivo, ya ha adelantado que abordará la cuestión de los movimientos #MeToo ("yo también") y #TimesUp ("se acabó el tiempo").

Pero también habrá sitio para hablar de cine. Y en ese sentido, queremos ofrecerte nuestras predicciones en las categorías principales.

Mejor película de habla no inglesa: ¿el año de Chile?

Con "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, Chile llega con posibilidades reales de alzarse con su primer Oscar de la historia en esta categoría.

La actriz Daniela Vega y el director Sebastián Lelio, de "Una mujer fantástica", han realizado una intensa tarea de promoción de la película. / AFP

Sus máximas contendientes son The Insult, de Líbano, y la húngara On body and soul, pero las buena críticas recibidas por "Una mujer fantástica" así como el intenso trabajo de promoción de sus realizadores dejan lugar para el optimismo.

Además, el reciente anuncio de que la chilena Daniela Vega será la primera actriz transgénero en presentar uno de los premios en los Oscar le ha dado un impulso adicional a la película.

Mejores actor y actriz de reparto: la culminación a dos meses de premios constantes

En un año en el que los grandes premios (mejor película y mejor director) están bastante reñidos, las categorías de interpretación están mucho más claras si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en todas las galas de premios previas a los Oscar.

La actriz Allison Janney, con su interpretación de la madre de la patinadora Tonya Harding, LaVona Golden, en el biopicI, Tonya ("Yo, Tonya") ganó el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores y el Bafta de la Academia Británica.

Pese al excelente elenco de actrices que la acompañan en la categoría de mejor actriz de reparto, entre las que destaca Laurie Metcalf en Lady Bird, es improbable que Janney se vaya del Dolby Theatre con las manos vacías.

Parece difícil que se le pueda escapar el Oscar a Allison Janney por su papel en "Yo, Tonya". (Foto: IMDB) / BBC

En cuanto a los hombres, Sam Rockwell es claro favorito para lograr el Oscar a mejor actor de reparto por su interpretación del agente Dixon en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ("Tres anuncios por un crimen").

Las críticas de ciertos sectores por la supuesta redención final del personaje bruto y racista que representa Rockwell no se han traducido hasta ahora en la pérdida de ningún premio y no creemos que los Oscar vayan a ser la excepción.

Mejor guion original y guion adaptado: la audacia provocadora y el romance preciosista

En las dos categorías que reconocen el trabajo de los guionistas nos decantamos por dos películas que, si bien cuentan con múltiples nominaciones cada una, pueden terminar por llevarse sólo un premio, y sería el de escritura.

Es el caso de Get Out, como mejor guion original, y Call Me By Your Name ("Llámame por tu nombre") como mejor guion adaptado.

Hay quienes ven en la audaz Get Out una posible sorpresa para llevarse el Oscar a mejor película o a mejor director para Jordan Peele.

En BBC Mundo vemos más probable que Peele consiga el reconocimiento por su original guion, con el permiso de Martin McDonagh ("Tres anuncios por un crimen").

De ganar el Oscar a mejor actor, con sus 22 años Timothée Chalamet sería el más joven en obtener esta distinción. (Foto: Sony Pictures Originals) / BBC

De la misma manera, la adaptación que hace Luca Guadagnino del texto de James Ivory para presentar el romance entre Elio y Oliver en la Italia de los años 80 en "Llámame por tu nombre" es impecable.

Mejor actor: el doble de Winston Churchill

Esta categoría se definió prácticamente desde el estreno de la película "Las horas más oscuras", allá por septiembre del año pasado

La total transformación de Gary Oldman en el primer ministro británico Winston Churchill ha sido reconocida de forma unánime tanto en festivales internacionales como en los premios de la industria del cine.

Gary Oldman se transforma literalmente en Winston Churchill en "Las horas más oscuras". (Foto: IMDB) / BBC

Le sigue de cerca Timothée Chalamet, Elio en "Llámame por tu nombre", que con sus 22 años sería el actor más joven en lograr este premio, pero no creemos que se vaya a imponer a Oldman.

Mejor actriz: la irresistible fortaleza de Frances McDormand

Tener entre las nominadas a toda una Meryl Streep en una película dirigida por Steven Spielberg (The Post) y que no sea favorita es un hecho inusual.

Pero no este año, en el que los papeles reconocidos en esta categoría representan a mujeres fuertes, con carácter, enfrentadas a situaciones complicadas y, salvo el caso de la joven Saoirse Ronan, en plena madurez.

Los actores Sam Rockwell y Frances McDormand han ganado un premio tras otro por sus papeles en "Tres anuncios por un crimen". / Reuters

Entre ellas destaca Frances McDormand ("Tres anuncios por un crimen"), que interpreta a Mildred Hayes una madre llena de ira y frustración por la incapacidad de la policía local de resolver el caso de violación y asesinato de su hija.

El trabajo de McDormand no se ha visto afectado por las polémicas que han rodeado a la película conforme ha avanzado la temporada de premios y la actriz se mantiene como sólida favorita.

Mejor director: ¿llegará el primer Oscar para Guillermo del Toro?

El cineasta mexicano Guillermo del Toro no tiene ningún Oscar como director en sus vitrinas.

Su película "La forma del agua" cuenta con 13 nominaciones y podría batir el récord de estatuillas en una sola gala. Lo tiene muy difícil, pero el Oscar a mejor director no se le debería escapar.

Las luchas por el Oscar a mejor actor (fila superior), mejor actriz y mejor director suelen ser las más destacadas, junto con la de mejor película. / AFP

Y como mejor película…

Llegamos así al premio más deseado y también el más impredecible de este año. Hay nueve películas nominadas y, s se unen los pronósticos de unos y otros, hay al menos cinco con serias probabilidades de ganar.

Nosotros lo reducimos a una pelea entre "Tres anuncios por un crimen" y "La forma del agua", con una ligera ventaja de la primera y una ventana abierta a una sorpresa final de, por ejemplo, "Dunkerque".

Sorpresa que esperemos no tenga que ver con un error en la apertura del sobre con el nombre de la película ganadora, como sucedió el año pasado.

Sigue la cobertura de los Oscar en bbcmundo.com o a través de las cuentas de Twitter: @bbc_diez y @bbcmundo.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.