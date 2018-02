"Un desastre nacional": las dudas que rodean al secuestro de más de 100 niñas en una escuela de Nigeria del que acusan al grupo extremista Boko Haram

"Le rogamos al gobierno que tome rápido el control de la situación".

Ese es el clamor de Kachalla Bukar, el padre de una chica de 14 años que está entre las más de 100 estudiantes que se creen que fueron secuestradas por el grupo islamista Boko Haram en el pueblo de Dapchi, en el noreste de Nigeria.

Las niñas están desaparecidas desde la tarde del 19 de febrero.

"Cualquier cosa les puede pasar", le dice Bukar a la BBC.

Sólo se sabe que un grupo de milicianos, presuntamente de Boko Haram, llegaron a la escuela de las niñas y huyeron más tarde.

Originalmente se dijo que varias habían escapado y ninguna de ellas había sido secuestrada.

Días después, sin embargo, las autoridades admitieron que las estudiantes habían sido raptadas por extremistas islámicos.

"Esto es un desastre nacional", dijo el viernes pasado Muhammadu Buhari, presidente de Nigeria, quien también pidió disculpas a las familias de las niñas.

"Queremos asegurarle a los nigerianos que no quedará ninguna piedra sin levantar en nuestra determinación de rescatar a estas niñas", le dijo a la BBC Lai Mohammed, ministro de información de Nigeria.

El ejército ya ha desplegado tropas adicionales y aviones para buscar a las estudiantes.

El caso, sin embargo, por ahora deja muchas preguntas y hace recordar un hecho similar que ocurrió en 2014 en Chibok, otra población de Nigeria en la que Boko Haram secuestró a 276 niñas, de las cuales más de 100 permanecen cautivas.

En esa ocasión, el gobierno y los militares inicialmente también negaron los secuestros y permanecieron en silencio mientras los yihadistas se llevaron a las niñas a la selva.

¿Por qué no se sabe qué ocurrió?

La confusión inicial parece venir de un profesor que habló con la prensa luego del asalto.

En su versión, los milicianos solo estaban buscando comida y no intentaban secuestrar a nadie. Las niñas, dijo, corrieron y se escondieron.

Según Halima Umar, periodista de la BBC en Nigeria, el gobierno acogió esta versión y solo luego aceptó que las niñas habían sido secuestradas.

La incertidumbre aumentó cuando distintos órganos del gobierno y el ejército comenzaron a discrepar en sus versiones, al punto de que se llegó a anunciar el rescate de las niñas cuando todavía ningún oficial había reconocido que habían sido secuestradas.

Este lunes, el ejército nigeriano publicó una declaración criticando a Ibrahim Gaidam, gobernador del estado de Yobe y quien el domingo reveló que los soldados habían sido removidos de sus puestos de control antes del secuestro, sin que él lo supiera.

El ejército en un principio negó los señalamientos del gobernador, pero luego admitieron que sí retiraron a los soldados porque consideraban que Dapchi era una zona relativamente segura.

Aún así, calificaron los comentarios del gobernador de "engañosos y desinformativos".

Según el ejército, era deber de la policía continuar asegurando la zona.

Una de las principales discusiones entre los padres de las niñas y las autoridades es el número de estudiantes secuestradas.

Desde el principio los padres han insistido en que desaparecieron más de 100 niñas de la escuela, que tiene 926 estudiantes.

Las autoridades dijeron que eran solo 40 y continuaron insistiendo en que varias habían escapado y sin duda aparecerían pronto.

Al final, hartos de la confusión, los padres formaron un grupo y produjeron una lista de 105 nombres.

Desde entonces, el gobierno se ha retractado y dijo que, de hecho, son 110 niñas desaparecidas.

A pesar del secuestro de Chibok en 2014, no había un guardia de seguridad en la escuela de Dapchi.

Aún así, los padres enviaban a sus hijas a la escuela por una renovada sensación de optimismo que surgió tras la elección de Buhari en 2015, así como repetidas promesas de que el ejército estaba ganando la guerra contra los grupos radicales.

The Daily Trust, un medio local, reporta que la mitad de las niñas han sido llevadas fuera de Nigeria, pasando la frontera con Níger.

Si aún están en Nigeria, pueden haber sido trasladadas hacia la selva de Sambisa, ya que gracias a su gran tamaño y su espeso follaje, es el único lugar en el que las pueden esconder de manera efectiva.

Ahí es donde Boko Haram tiene su centro de operaciones y adonde llevaron a las niñas de Chibok.

Los milicianos de Boko Haram han estado librando una larga insurgencia en el norte de Nigeria en su búsqueda por establecer un estado islámico en la región.

Se estima que el conflicto ha matado decenas de miles de personas y ha llevado al secuestro de miles.

Los padres de las niñas que no fueron secuestras dicen que no les permitirán volver a la escuela mientras no se tomen nuevas medias de seguridad. / Reuters