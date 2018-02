La bolsa de Nueva York pierde un 4,6%, la mayor caída porcentual de Wall Street desde 2011

Wall Street cerró este lunes con fuertes pérdidas al retroceder el índice Dow Jones un 4,6%, lo que supone su mayor caída porcentual desde 2011.

El principal indicador de la bolsa estadounidense se hundió 1.175 puntos hasta terminar con 24.345,75 enteros.

Se trata de la más fuerte caída en puntos experimentada en la historia de la bolsa de Nueva York en un solo día.

La de este lunes superó, por ejemplo, la caída de 777,68 puntos registrada al inicio de la crisis financiera en septiembre de 2008, cuando el Congreso estadounidense rechazó un plan de rescate de US$700.000 millones tras el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers.

Esta nueva caída se suma a las pérdidas que la bolsa de Nueva York registró el pasado viernes, cuando los datos sobre el incremento de los salarios en Estados Unidos hicieron prever a los inversores que un mayor capacidad de gasto de la población se pueda traducir en una mayor inflación.

Para mantener los precios bajo control, la Reserva Federal de Estados Unidos puede verse obligada a elevar las tasas de interés, lo que provocó el temor de los inversores.

La caída coincide con el juramento del cargo del nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien fue elegido por el presidente Donald Trump para sustituir a Janet Yellen.

Jerome Powell was sworn in as the new chairman of the US Federal Reserve on Monday / Getty Images