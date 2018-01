¿Qué es la generación "copo de nieve" y por qué se le acusa de ser conflictiva?

Si crees la mitad de lo que lees en internet, concluirás que la generación de los "millenials" (las personas nacidas entre 1980 y 1999) han cultivado a la vez tanto una afición a comer aguacate como una rotunda negativa a querer aprender a deletrear.

Pero lo cierto es que para el año 2020, la mitad de la fuerza de trabajo estará compuesta por esta generación de la que muchos se burlan.

El conocido como test de "copo de nieve" se hizo viral por su supuesto enfoque sensato para tratar con trabajadores "quejosos".

La prueba, consistente en 30 puntos, determina que los postulantes a un empleo deberían ser interrogados sobre su actitud frente al acoso, las bajas por enfermedad, las críticas, o incluso sus preferencias por uno u otro café.

Pero parece más una lista de quejas personales que una prueba de aptitud útil sobre el futuro empleado.

En la prueba está implícita la suposición de que las organizaciones se ven obligadas a complacer cada capricho de los "millenials". Pero hay pocas pruebas que apoyen esta idea.

Sin consentirlos

De hecho, la empresa consultora PwC encontró en su estudio "Los 'millenials' en el trabajo" que esta generación agradece realmente las valoraciones honestas sobre su trabajo, las oportunidades de progreso, el trabajo flexible y el acceso a buena tecnología para impulsar la productividad.

Así que, desde mi punto de vista, las organizaciones deberían adaptarse a la generación de los "millenials", pero no consentirlos.

El gigante tecnológico Apple, uno de los mejores en atraer talentos "millenial" según el estudio, no lo hace.

Su cultura es madura, pero amigable. El estudio de PwC concluyó que Apple atrae y retiene a los "millennials" más que la mayoría porque son vanguardistas y "naturalmente innovadores".

Sí, las empresas que fracasen a la hora de adaptarse a sus preferencias perderán talento.

Los trabajadores más jóvenes no sienten la obligación de lealtad hacia una empresa que no satisface sus necesidades. PwC descubrió que más de la mitad espera tener más de seis jefes en su vida.

Pero dado que los "millennials" de más edad están alcanzando ahora puestos gerenciales superiores, creo que pueden y deben desempeñar un papel para garantizar que su propia organización no ofenda y pierda al talento joven.

Si no lo hacen, terminarán quejándose sobre los recién llegados como lo hace cada generación.

Si el test de "copo de nieve" tenía la intención de resaltar el "problema con los 'millennials'", desde luego no cumplió su objetivo.

Si un reclutador realmente quería desanimar a los llamados "copos de nieve" de postularse a un trabajo, quizás necesite hacer solo una pregunta.

"¿Sufres de alguna ansiedad relacionada con el lugar de trabajo?"

Ansiedad y angustia

Nunca está bien etiquetar a todo un grupo demográfico por sus extremos.

Cuando criticamos a esta generación, en realidad estamos atacando nuevas fuentes de ansiedad en el lugar de trabajo con las que aún no hemos aprendido a empatizar.

Si evaluamos de manera honesta las causas detrás de algunas de las preocupaciones de los "millenials" más criticadas, podríamos descubrir que no hay nada más que una mezcla de ansiedades profesionales bastante comunes además de algunos caprichos sociales más inusuales (la mayoría de los cuales son el resultado de rápidos avances tecnológicos y del cambio social.)

Es solo cuando atribuyes estas ansiedades a los "copos de nieve" que parecen estar listos para ser ridiculizados.

Por ejemplo, contestar el teléfono puede causar ansiedad a cualquiera, pero esta rutina normal de oficina parece provocar ansiedad a un número desproporcionadamente alto de "millennials".

¿Por qué?

Porque los "millennials" dominan otras formas de tecnologías de la comunicación, a menudo en beneficio de su empleador, y simplemente no están acostumbrados a llamadas telefónicas no planificadas.

Muchos asocian llamadas telefónicas inesperadas con la recepción de malas noticias.

La ansiedad de los "millenials" no es la única razón por la que se realizan menos llamadas telefónicas comerciales.

Las aplicaciones de administración de tareas como Trello y Slack han hecho que la comunicación interna y externa sea más intuitiva y segura, reduciendo la necesidad de hacer llamadas de manera regular.

¿Por qué llamar a alguien acerca de un proyecto cuando puede compartir de forma segura comentarios detallados en tiempo real?

Pero para los jefes que insisten en hacer una llamada, la solución es simple. Envía un correo electrónico anticipadamente para organizar la llamada y darle tiempo a la otra persona para prepararse. O mejor aún, háblale cara a cara.

Sobrepoblación

No es solo la costumbre y la cultura lo que causa angustia. El ambiente de trabajo físico también tiene un gran impacto en la ansiedad de esta generación.

El grupo de edad de entre 18 y 24 años tiene más tendencia a sufrir ataques de pánico frecuentes, según un estudio realizado sobre 3.000 adultos de Reino Unido.

El 35% asegura que esos ataques fueron provocados por oficinas abarrotadas de empleados.

Otra solución simple: reorganiza tu oficina para crear más espacio. O, si eso no es posible, considera implementar turnos de trabajo que vayan rotando.

Alrededor del 80% de los "millennials" dijeron que se sienten menos ansiosos cuando el escritorio al lado del suyo está vacío.

Los códigos de vestir relajados son otro paso tan esperado como simple. Alrededor del 17% de los jóvenes de esta generación consideró renunciar a su trabajo por la ansiedad de seguir una política estricta a la hora de vestir.

¿Para qué tomar ese riesgo por el hecho de mantener unas normas de estilo obsoletas?

Incluso llegar al lugar de trabajo puede ser difícil para esta generación.

El transporte público es una causa importante de ansiedad y el 60% de los trabajadores dice que preferiría un viaje más largo que uno en el que tengan que realizar muchos cambios de transporte, a fin de reducir el estrés general de ir a trabajar.

Las aglomeraciones son los grandes causantes del miedo entre los viajeros. Pero el 41% de los "millennials" de Reino Unido incluso sufre ansiedad por ser fotografiados en público.

De todos los factores causantes de ansiedad examinados aquí, este debe ser el más específico de su generación. Pero sigue siendo válido.

Hay que recordar que, en un futuro no muy lejano, serán ellos quienes moldearán la cultura del lugar de trabajo.

Y si eso significa que las personas enfrentan menos fuentes de ansiedad en el trabajo y pueden ser más productivas, eso es bueno para todos nosotros.

Ser despectivo, simplemente, no nos lleva a ningún lado. No es agradable y no demuestra nada.

Las organizaciones deben esforzarse por abordar la mayor cantidad posible de estos problemas. Principalmente porque, a menudo, hay soluciones simples como la de reorganizar las oficinas.

E incluso si no hay solución, estas ansiedades merecen ser atendidas. En la mayoría de los casos, estamos ante respuestas naturales a un entorno que las generaciones anteriores tuvieron la suerte de poder evitar.

Cary Cooper es profesor de psicología organizacional y salud en la Escuela de Negocios Alianza Manchester de la Universidad de Manchester y presidente del Instituto Colegiado de Desarrollo Personal de Londres.

Lee la historia original en inglés en BBC Capital

