La banda británica Radiohead niega haber demandado por plagio a la cantante estadounidense Lana del Rey

El último escándalo por plagio en la industria musical da un giro inesperado y se complica.

Apenas tres días después de que la estrella del pop estadounidense Lana del Rey reconociera que Radiohead la demandó por copiar uno de sus temas, la banda británica salió a negarlo.

La discordia es por Get Free, la canción que cierra el último álbum de la artista neoyorkina, Lust For Life, y que, según los abogados de Radiohead, plagia su antológico tema Creep, de 1993.

Lo que hizo Del Rey el domingo fue confirmar en Twitter el rumor que varias publicaciones especializadas llevaban días compartiendo.

"Lo de la demanda es cierto", escribió la cantante en la red social, algo de lo que también habló durante un concierto esa noche en Denver, Estados Unidos.

Elizabeth Woolridge Grant es el nombre original de Lana Del Rey. / Getty Images

Explicó que había ofrecido a la banda el 40% de las regalías, pero que sus representantes "implacables" querían el 100% de las ganancias, por lo que se verían en tribunales.

"Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead cree que lo era y quería el 100% de las regalías", dijo.

La discográfica que representa al grupo de rock, Warner/Chappell, desmintió este miércoles lo declarado por Del Rey, asegurando que no ha presentado acciones legales contra la estrella.

Aunque sí aclaró que está buscando que se dé crédito a Radiohead en la canción Get Free, ya que considera que copia elementos de Creep.

"Es cierto que hemos estado en conversaciones desde agosto del año pasado con los representantes de Del Rey", informó Warner/Chappell.

La banda británica también fue demandada en su momento por The Hollies por las similitudes de Creep con The Air That I Breathe. / Getty Images

"Está claro que en los versos de Get Free se usan elementos musicales que se encuentran en los versos de Creep y hemos solicitado que esto se reconozca a favor de todos los autores de Creep", explicó.

"Y para dejar las cosas claras, no se interpuso ninguna demanda y Radiohead no dijo que 'solo aceptará el 100%' de las regalías por la publicación de Get Free", concluyó.

Curiosamente, la banda británica también fue demandada en su momento por The Hollies por las similitudes de Creep con su tema The Air That I Breathe.

The Hollies ganaron la demanda y ahora sus integrantes Albert Hammond y Mike Hazlewood figuran como coautores de la canción y reciben regalías.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.