Los mejores libros que leímos en BBC Mundo en 2017

Un libro al año no hace daño. Y si son dos o tres, mucho mejor.

Queremos compartir con ustedes los libros que más disfrutaron los periodistas de nuestra redacción este 2017.

El orden de nuestro listado es aleatorio e incluye novelas, cómics y poesía.

Estas obras no fueron necesariamente publicadas este año, pero sí estuvieron entre nuestras lecturas favoritas de los últimos 12 meses.

¿Los leíste? ¿Te gustaron? ¿Cuáles fueron tus destacados del año?

Escapar. Historia de un rehén (Guy Delisle, 2016)

Guillermo Olmo: "¿Alguna vez se preguntaron cómo se pasa siendo un rehén? Este cómic de Guy Delisle es lo más parecido.

El canadiense, autor de la celebrada 'Pyongyang', cuenta la historia del francés Christophe André, secuestrado en Chechenia en 1997 cuando trabajaba para una ONG.

En 'Escapar' no hay apenas colores ni personajes; solo un hombre y el mísero espacio en que le han encerrado.

"Escapar" cuenta la historia de Christophe André, quien estuvo 111 días secuestrado en la región del Cáucaso. (Foto: Editorial Astiberri) / BBC

Tampoco diálogos; solo los pensamientos de un cautivo tan torturado como resuelto a no perder su dignidad.

Que no espere el lector tregua alguna. La obra es tan claustrofóbica como la realidad que narra.

Pero si persevera, acabará aprendiendo la misma lección que el protagonista: el azar solo se guarda oportunidades para quienes no se rinden".

Entre tiburones (Joris Luyendijk, 2015)

Enric Botella: "El periodista holandés Joris Luyendijk recibió el encargo del diario británico The Guardian de escribir un blog sobre el mundo de las finanzas desde la municipalidad de la City de Londres. Tras más de 200 entrevistas con banqueros, Luyendijk escribió 'Entre tiburones'.

El libro retrata las ambiciones y las preocupaciones de quienes trabajan en los grandes bancos y fondos de inversión, desde el punto de vista de alguien no iniciado en el mundo de los mercados.

El periodista holandés Joris Luyendijk escribió sobre el mundo de las finanzas, a veces frenético y controvertido, en la City de Londres. / Getty Images

Luyendijk descubre al lector —a la vez que a sí mismo— cómo funciona uno de los engranajes más determinantes y opacos del mundo y por qué los brokers pueden ganar más dinero que algunos futbolistas.

Me impresionó conocer el día a día de estos profesionales, más allá de lo que se intuye desde fuera de los edificios de cristal en los que trabajan, así como los niveles de estrés a los que se ven sometidos. Y me preocupó ver cómo, según Luyendijk y los propios banqueros, la industria no ha hecho nada para apaciguar su hambre voraz de dinero y evitar una crisis como la de 2008".

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida (Elvira Sastre, 2016)

Beatriz Díez: "Este libro de poemas de la española Elvira Sastre se convirtió en mi compañero de viajes en 2017.

Sastre, de 25 años, se ha convertido en un fenómeno literario en España y en algunos países latinoamericanos y es la cara más visible de una nueva poesía escrita con dureza, honestidad, naturalidad y mucha belleza.

La autora se comunica con sus lectores a través de su Instagram, en el que tiene más de 144.000 seguidores. (Foto: Instagram Elvira Sastre) / BBC

En 'La soledad…' he encontrado versos que parecían hablar de experiencias de mi vida. Me he sentido muy identificada con muchas de las sensaciones y emociones que desprenden sus páginas: desamor, ruptura, desengaño pero también fortaleza, confianza, ganas de seguir adelante".

Historias de Berlín (Robert Walser, 2012)

Max Seitz: "Este libro fue un regalo de una amiga querida y trata de una ciudad también querida, en la que viví un tiempo.

A principios del siglo XX, antes de la tragedia de la Primera Guerra Mundial y el horror de la Segunda, Berlín era una metrópolis con una vida social y cultural vibrante. En esa época llegó allí un joven escritor suizo, Robert Walser, quien se convertiría en un agudo observador de la capital alemana y sus criaturas.

A principios del siglo XX llegó a Berlín el joven escritor suizo Robert Walser(Foto: Wikimedia Commons). / BBC

En esta colección de textos originalmente escritos para periódicos de la época, Walser nos hace sentir como si estuviéramos en persona en la ciudad a orillas del río Spree, gracias a sus vivas y detalladas viñetas de teatros, cabarets, galerías de arte y salones literarios.

Nos lleva a dar una vuelta en tranvía; nos acompaña a caminar por las principales calles y avenidas; paseamos con él por el Tiergarten, ese inmenso parque en medio de la ciudad; vamos juntos de compras y a comer y beber cerveza a restaurantes y tabernas.

Los lugares y la gente; sus bondades y sus miserias. Para mí valió la pena leer esta obra por dos razones: para 'codearme' con los berlineses de aquel momento y para conocer mejor a un escritor maravilloso, casi olvidado".

Mañana no te presentes (Marta Orrantia, 2016)

Natalio Cosoy: "Si la novela es la mejor forma de narrar la complejidad, los claroscuros de la vida, las sutilezas y brusquedades de las relaciones humanas, entonces 'Mañana no te presentes' es una excelente elección para aproximarse, para intentar comprender, desde lo histórico y lo emocional, una de las grandes tragedias de la historia colombiana reciente: la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.

El Palacio de Justicia de Colombia fue tomado el 6 de noviembre de 1985 por la guerrilla del M-19. / BBC

Pero incluso a quien no le interese particularmente ese hecho histórico este libro se le hará revelador, especialmente de lo más importante que puede revelar una novela: la naturaleza humana, a través del drama que viven sus personajes, en este un poco basados en la realidad, un poco construidos en la ficción".

En busca del tiempo perdido (Marcel Proust, 1913-1927)

Irene Hernández Velasco: "Empecé a leerlo con 19 años y lo abandoné, me pareció aburridísimo. Lo he recuperado este año y, supongo que porque me pilla con otra edad en la que entiendo y valoro lo que es la nostalgia, me ha fascinado.Es una auténtica maravilla".

I love Dick (Chris Kraus, 1997)

Leire Ventas: "Leer 'I love Dick' en el metro de Londres es todo un experimento. En la semana en que tardé en terminarlo, nunca faltaron miradas maliciosas o risas ahogadas entre los pasajeros con los que compartí vagón y se fijaron en la portada. Incluso un día, el tipo que iba sentado junto a mí no pudo resistirse y me preguntó si podía fotografiarla.

Es una tapa de diseño simple, con el título escrito en rosa y verde sobre un fondo negro y el nombre de la autora, Chris Kraus, en blanco. Sin fotos ni ilustraciones. 'Claro, adelante', le dije. Y sin poder evitarlo, añadí: 'Dick es uno de los personajes, un hombre'.

El libro "I love Dick" fue adaptado a una serie de Amazon con el mismo nombre y protagonizada por los actores Kathryn Hahn y Kevin Bacon. / Getty Images

Lo que quería decirle era que en ese caso Dick no era dick, la expresión vulgar que usan los ingleses para hablar del pene, y que por tanto ese título no significaba 'Me gustan los penes'.

Hoy me arrepiento de aquella necesidad de explicarle.

Sí, en este libro que no sé cómo definir —novela epistolar, autoficción, ensayo de arte sui géneris—, Dick es efectivamente un hombre. El hombre del que se enamora la protagonista, Chris, la propia escritora.

Es el reputado crítico con el que ella cree haber tenido una "conexión", con quien compartió "sexo conceptual" sin haberse acostado, y al que empieza a escribir compulsivamente, animada por su propio marido, una señor 15 años mayor con quien ya no tiene sexo.

Esas cartas que Chris le envía a Dick y que éste no contesta conforman la novela.

La autora habla del deseo como algo complejo e incontrolable, un impulso que hace que dejes a tu marido por un hombre con el que te miraste una vez a los ojos. Una suerte de fuerza motriz".

Pájaros en la boca y otros cuentos (Samanta Schweblin, 2017)

Lioman Lima: "Es uno de esos libros que debería leerse para constatar que el relato latinoamericano sigue vivo y goza de buena salud, para descubrir la simpleza extraordinaria del complejo arte de contar, para reafirmar, una vez más, que la tradición literaria argentina sigue conectada en estilo, forma y provocación con lo más exquisito de la literatura universal.

La argentina Samanta Schweblin fue nominada este año al prestigioso Premio Man Booker Internacional por su novela "Distancia de rescate" (Literatura Random House, 2014). / Getty Images

Es una veintena de relatos, pero bien podría ser una veintena de escenas del universo único de poéticas y sensaciones que crea el pulso narrativo de Schweblin.

La naturalidad de los diálogos, la riqueza de los personajes, la desconcertante vitalidad de las historias hace de esta antología un enigma atrayente que puede resultar un remedio infalible para vencer el cansancio, la apatía y la extraña redundancia de estos tiempos".

Nos habíamos choleado tanto (Jorge Bruce, 2007)

Pierina Pighi: "Me gustó este libro porque explica desde el punto de vista del psicoanálisis el racismo en Perú y cómo este problema lleva a muchos peruanos al consultorio (en el caso del libro, al consultorio del psicoanalista Jorge Bruce).

Muestra cómo el racismo es inconsciente, cómo lo aplicamos incluso hacia nosotros mismos y cómo afecta nuestra relación con los demás. El libro se centra en el caso de Perú, pero creo que muchas de las conclusiones pueden aplicarse a cualquier país".

La lengua genial: 9 razones para amar el griego (Andrea Marcolongo, 2016)

Carolina Robino: "Este libro es un placer. Y una sorpresa. No sólo porque al leerlo se entra a un universo fascinante, tiene humor y partes que conmueven, sino porque además es la historia de una pasión: la de la autora por el lenguaje de los griegos antiguos.

La forma en que ellos miraban y expresaban el mundo en que vivían está llena de detalles admirables -y hasta envidiables-, como el dual, un número gramatical especial para referirnos a dos cosas que forman una unidad, como los ojos, las manos, los amantes.

A fines de enero entrevistaremos a su autora en el Festival Hay de Cartagena"

