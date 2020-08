UTIER protesta en Mayagüez por contratación de ARG "a un costo de $1.9 millones por 6 meses"

View this post on Instagram

Los compañeros del Capítulo de Mayagüez le dicen ¡No a los subcontratos! ¡No a Luma! ¡No al despilfarro de fondos públicos! Gracias a la matrícula por su disposición a luchar y a la compañera Delilah Feliciano, Presidenta de Capitulo por su disposición y militancia.