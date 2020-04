Preocupación entre los pescadores por "desinformación" de las autoridades

A pesar de que la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció nuevas medidas a la Orden Ejecutiva (OE) correspondiente al toque de queda y el distanciamiento social por el embate del coronavirus, a los pescadores nadie aún les dice qué va a suceder con la manera en que realizan sus labores.

Bueno, como parte de la cadena de distribución de alimentos bajo el manto del Departamento de Agricultura (DA), ellos entienden que, tras acabar esta segunda etapa del toque de queda y haberse removido restricciones con las tablillas, pueden lanzarse al mar si están debidamente identificados con sus licencias.

Pero la confusión con las autoridades durante las pasadas semanas ha sido bastante, aseguran, y aún nadie les confirma el protocolo exacto a seguir. Por primera vez, los pescadores no pudieron salir a realizar su labor durante los días de Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección por restricciones gubernamentales. El sábado, empero, Fortaleza emitió una nueva Orden Ejecutiva para extender el toque de queda.

En la quinta sección de la nueva Orden Ejecutiva, se señala que “negocios que estén relacionados a la cadena de distribución de alimentos (incluye agricultores y empleados de la industria agrícola) y bebidas, incluyendo alimento para animales, incluyendo procesadoras y elaboradoras de alimentos y bebidas y negocios dedicados a la distribución de alimentos y bebidas, fincas hidropónicas y actividad agrícola en general.”. No obstante, entienden que no se identifica a los pescadores entre el grupo de“industria agrícola” y eso ha creado confusión entre ellos.

La faena de aclarar esto, entiende el presidente de la Federación de Pescadores Comerciales de Puerto Rico (FEDPEMAR), Miguel A. Ortiz Serrano, es del Departamento de Agricultura (DA) “como siempre sucede en casos de emergencia”. Sin embargo, cuando el líder del gremio le pidió a un funcionario del DA, que se emitiese una declaración oficial de parte de la dependencia que confirmara y explicara lo que sucedería con los horarios y el protocolo para los pescadores, “me dijo: ‘ay, es que eso da un poco de trabajo’”.

“Estamos preocupados por la desinformación en cuanto a los pescadores. Uno pensaría que, después de estos tres días sin pesca, que mañana se puede pescar, tras el fin de la primera etapa del toque de queda, pero no nos han dicho nada. Yo creo que ni ellos mismos saben, porque me dijeron que el lunes mismo me decían”, explicó Ortiz Serrano en plática telefónica con Metro.

Con respecto a la comunicación durante estos días entre Agricultura, la Policía y los pescadores, Ortiz Serrano indicó que “ha habido una de problemas que ha sido bárbaro” y que eso ha ocasionado mucha confusión de parte de los agentes de la seguridad pública.

“Han intervenido con pescadores que van hacia o ya están haciendo su trabajo en las áreas de San Juan, Mayagüez, Ponce y Guayama. Al de Guayama le querellan remolcar el arrastre con todo y bote. En Mayagüez sacaron pescadores del agua. Hasta con FURA yo he tenido que hablar, porque entre nosotros, Agricultura y la Policía la comunicación ha sido bien mala”, apuntó, enfatizando en que las principales confusiones se dan con respecto a los horarios, “pues no entienden que los pescadores pescamos mucho de noche” y con las licencias de pesca comercial, “hay que recordar que un pescador comercial no puede salir solo al mar, siempre salen con su pruel, aprendiz, empleado o compañero, por razones obvias de seguridad”.

“Lo que uno entiende es que no saben bien lo que pasa, no saben qué decirle a uno. Se dejan llevar. Carlos Flores tiene que preguntarle a la Gobernadora o a sus asesores qué van a hacer, no dejarnos así guindao’s. A ese hemos tenido que sacarle del buche las cosas para que las diga, imagínate”, apuntó, recordando las peticiones recientes del gremio de ganaderos para que intercediera por ellos con respecto al tránsito en la vía pública.

“Yo hablé con Víctor Marrero, de Agricultura, y me dice que hasta mañana no sabe decirme. Le pedí a Carlos Rodríguez, encargado de pesca en Agricultura que hiciera por favor un comunicado para explicar cómo es que debemos proceder, pero me dijo ‘Ay, es que eso da mucho trabajo’”, que era muy complicado hacer un comunicado, ¡Qué bárbaro! ¡Con lo fácil que hacen lo que sea que les conviene pero informar cómo se debe no pueden!”, agregó Ortiz Serrano.

“¿Qué hacemos? Se supone que tengamos información anticipada sobre si podemos ir a pescar o no. Nosotros vamos a continuar porque se pesca todos los días. Lo que pasa es que anunciaron lo de las tablillas, lo de los supermercados, pero en ningún momento menciona a los pescadores. He llamado, pero ni FURA ni la Policía estatal, ni la municipal tienen esa información, para que no tengan que intervenir con nosotros”, suspiró.