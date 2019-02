"La que está sorprendida soy yo": Se defiende la secretaria del DRNA

La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, se defendió esta tarde luego de que el senador Luis Daniel Muñiz detuviera, por su ausencia, una vista pública de la Comisión de Desarrollo del Oeste en la que se discutían las condiciones del zoológico de Mayagüez.

“Ya hemos hecho tres vistas públicas y la secretaria estaba citada. Vamos a detener la vista pública hasta tanto comparezca la secretaria Tania Vázquez", dijo el Senador más temprano el martes.

"El Senador dijo allí que le sorprendía que yo no había asistido a la vista, lo cual me sorprende a mí porque él me citó el jueves pasado y desde el mismo jueves yo le comuniqué a él y a su equipo que se me iba a hacer muy difícil por el corto tiempo en el que se me había citado y los compromisos previos que ya tenía", reaccionó Vázquez Rivera en entrevista telefónica con Metro.

Según la Secretaria, ayer mismo se reunió con el Senador y dos de sus asistentes a eso de las 5:00 de la tarde . "Me reuní con él de buena fe para ver qué necesitaba y le dije que me iba a representar mi asesora legal y me va a representar mi ayudante ejecutiva que me acompañó a los viajes a ver los santuarios", añadió.

"Además la citación era bien general. Le pregunté cuál era el tema en específico, qué necesitaba, qué información le podía poner a su disposición… La que está sorprendida soy yo", aseguró Vázquez Rivera haciendo referencia que suelen tener buena comunicación.

La Secretaria dijo que ya tenía compromisos personales pautados para el martes cuando fue citada el jueves pasado.

Sobre los cuestionamientos en las incongruencias con el contrato para la transferencia de la elefanta Mundi a Georgia, aseguró que visitó el santuario incluso después de haber cancelado el acuerdo porque no descartan otorgárselo una vez más a Carol Buckley, quiene estaría a cargo de su cuidado y el traslado al Elephant Refuge North America (ERNA). "Está sobre la mesa", dijo previendo una solución en "las próximas semanas".