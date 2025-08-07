Proyecto Dignidad y el compromiso con un Puerto Rico justo y próspero

En un momento histórico donde la ciudadanía clama por integridad, liderazgo con valores y propuestas viables para enfrentar los retos del país, Proyecto Dignidad se presenta como una fuerza transformadora en el panorama político de Puerto Rico. No somos un partido más. Somos una expresión de la esperanza colectiva de un pueblo que anhela justicia, dignidad, orden y verdadero desarrollo.

Nuestro compromiso con Puerto Rico va más allá de la contienda electoral. Proyecto Dignidad nace de una visión clara: edificar una sociedad donde la dignidad humana, la vida, la familia, la libertad y la responsabilidad cívica sean el eje de toda política pública. Nos mueve una ética de servicio que coloca al ser humano en el centro de las decisiones, reconociendo su valor intrínseco y su potencial para contribuir al bien común.

Creemos firmemente que la política no debe ser un ejercicio de poder, sino un instrumento de transformación social. Por eso, cada propuesta, cada legislación y cada acción de Proyecto Dignidad está orientada a construir un Puerto Rico más justo, más seguro, más libre y más próspero.

Nuestro enfoque abarca lo siguiente:

La reducción de la desigualdad mediante políticas públicas que atiendan la pobreza, promuevan la movilidad social y eliminen las barreras que perpetúan la exclusión.

mediante políticas públicas que atiendan la pobreza, promuevan la movilidad social y eliminen las barreras que perpetúan la exclusión. El fortalecimiento del sistema educativo , con una visión centrada en el estudiante, la excelencia académica y el desarrollo integral para los desafíos del siglo 21.

, con una visión centrada en el estudiante, la excelencia académica y el desarrollo integral para los desafíos del siglo 21. Un sistema de salud público sólido y accesible , que garantice atención digna a todos, sin distinción.

, que garantice atención digna a todos, sin distinción. El impulso de una economía sólida, que fomente las pequeñas y medianas empresas, la innovación local, la economía social solidaria y el desarrollo sostenible, sin comprometer nuestra soberanía.

En Proyecto Dignidad, entendemos que la democracia no puede sostenerse sin principios. Por eso, predicamos con el ejemplo: promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas, la selección ética de nuestros candidatos y el cumplimiento estricto de la ley electoral. Queremos restaurar la confianza ciudadana en la política, demostrando que se puede gobernar con integridad. También reconocemos la urgencia de enfrentar los desafíos ambientales, por lo que promovemos un modelo de desarrollo que proteja nuestros recursos naturales, fomente la planificación territorial responsable y nos prepare ante los efectos del cambio climático.

Desde nuestra fundación, hemos logrado algo importante: elevar el nivel del discurso político. Hemos obligado a otros partidos a reflexionar sobre sus posturas éticas, a responder a los reclamos del pueblo por transparencia, y a asumir posiciones más responsables ante los desafíos sociales. Nuestra sola presencia ha sido catalizadora de cambio.

Esta semana, celebramos nuestra primera elección a la presidencia de Proyecto Dignidad. Es un paso más en el fortalecimiento institucional de este instrumento político que nació del pueblo y para el pueblo. No buscamos el poder por el poder. Buscamos servir, construir y liderar con principios.

Invitamos a todos los puertorriqueños a unirse a este movimiento que cree en la dignidad de todos y en la posibilidad real de un país distinto. Un país donde se gobierne con responsabilidad, donde se valore la verdad, donde el bien común prevalezca sobre los intereses particulares.

Puerto Rico merece una nueva política. Puerto Rico merece dignidad. Y ese es nuestro compromiso: luchar por un Puerto Rico justo, digno y próspero para todos.