8M: la lucha continúa

El 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los esfuerzos y luchas que llevaron tantas mujeres que nos han precedido han resultado en adelantos para encaminar la sociedad hacia una más justa e incluyente. No obstante, falta mucho camino por recorrer y, el reconocimiento y la aceptación de las condiciones que han permitido la desigualdad histórica entre mujeres y hombres sigue siendo un punto de partida indispensable para continuar avanzando. Entre esas desigualdades podemos destacar la pobreza, el discrimen, la brecha salarial, los derechos reproductivos y la doble jornada.

Hoy, estas disparidades se recrudecen todavía más para aquellas mujeres que tienen un estatus migratorio no regularizado, tras la serie de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de los EE.UU. y que han tenido un efecto directo en Puerto Rico. Entre los retos que enfrentan las mujeres migrantes se encuentran: el temor de solicitar órdenes de protección por miedo a ser detenidas; a denunciar una relación violenta por amenazas de su pareja con la deportación; y, falta de pagos en sus empleos bajo la amenaza de ser deportadas. El PIP, por petición de la ACLU, presentó el PC-331 para proteger derechos fundamentales de comunidades inmigrantes.

Asimismo, en el marco de la Conmemoración al 8m la delegación del PIP presentó medidas para investigar la implementación de leyes que reivindican los derechos de las mujeres en el empleo. Entre ellas el establecer salas de lactancia en el trabajo y la igual paga por igual trabajo, entre otras.

De otro lado, el trabajo no remunerado, socialmente asignado a las mujeres, se ha naturalizado generando así impedimento para acceder al mercado laboral y lograr independencia financiera. En el pasado, presentamos legislación que fue vetada por el gobernador. Sin embargo, no cejamos en nuestro compromiso de un trato justo e igualitario para las mujeres, es por ello que retomamos el tema del trabajo no remunerado presentando legislación al respecto.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora sigue siendo uno para conmemorar, pero sobre todo para continuar con la lucha hasta alcanzar justicia e igualdad para todas. Por eso este sábado el PIP se unirá a la marcha convocada por la Coalición 8M a la 1:00pm en la Plaza Antonio R. Barceló en Barrio Obrero.