Es tiempo de actuar con sensatez

El resultado de las elecciones generales en Puerto Rico y los Estados Unidos va a requerir de un análisis sosegado. A mí no cesa de sorprenderme con la inmediatez que las personas llegan a análisis políticos/históricos de eventos que todavía no le pasan las narices. Intentan encajar a marronazos los hechos y eventos para que cuadren con sus respectivas narrativas, que a su vez están fundamentadas, en su mayoría, en presuposiciones sostenidas en el aire. Pero hay una realidad básica, nos guste o no. El Partido Nuevo Progresista (PNP) va camino a obtener un copo electoral al finalizar el escrutinio general.

Puedo equivocarme, pero como se va viendo el desarrollo del escrutinio, el PNP podría culminar con una súper mayoría en la Cámara y el Senado, aplicándose la Ley de Minoría al máximo de sus capacidades. Esa es una realidad que todo el espectro de la oposición política tiene que enfrentar, analizar y responder. Esa respuesta va a requerir una mirada profunda a nuestra realidad política partidista y electoral.

Ahora bien, hay otra realidad que tenemos que enfrentar. Puerto Rico sigue estando en una situación extremadamente vulnerable. Seguimos bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal, con un problema demográfico extremo para el cual no se vislumbra solución a corto o mediano plazo, con una quiebra del sistema eléctrico que hemos seguido manoseando y que nos hace más vulnerable con cada mes que pasa. Una dependencia extrema para el desarrollo en los próximos 20 años de fondos federales de reconstrucción que van perdiendo su impacto a la medida que la situación mundial va complicándose y el rol de los Estados Unidos en los conflictos económicos y bélicos va transformándose.

Seguimos ante un gobierno con un gasto gubernamental insostenible, del cual dependen, en su mayoría, nuestros adultos mayores para el pago de pensiones y el cubrir sus necesidades básicas. El puertorriqueño de a pie hoy enfrenta las mismas vicisitudes, escollos, retos y malabares que el 4 de noviembre.

Así, Puerto Rico necesita que su gobierno funcione. Que el Ejecutivo pueda implementar política pública sabia, que la Legislatura esté a la altura de los tiempos. Los retos que tenemos por delante requieren que todo el espectro político en Puerto Rico trabaje en la búsqueda de soluciones, en el desarrollo de pensamiento estratégico, formulación de políticas que puedan lograrse, ejecución competente, destreza táctica. Va a requerir que tengamos la capacidad de aglutinar a los distintos sectores en Puerto Rico y enfocarnos en actuar colectivamente a largo plazo, sin desviarnos o rendirnos a lo inmediato. Puerto Rico necesita un liderazgo inspirado, con una visión de futuro. No podemos engañarnos, este esfuerzo es desafiante, va a requerir mayores sacrificios y dificultades que las que hemos enfrentado hasta hoy.

Por eso, hay que mirar con honestidad nuestro entorno, sin apasionamientos políticos ni ideológicos. La ventana para actuar y ejecutar con eficiencia, en Puerto Rico, se cierra. No aguantamos mucho más en el estancamiento de liderato efectivo que venimos teniendo. El PNP hizo campaña política exhortando al electorado a darles el control completo del gobierno, y van a tener el control. Desde la oposición política, tengo que decirles, a base de la experiencia, que el resultado no va a ser bonito. La experiencia de las administraciones PNP en los últimos 20 años bajo el banquete total nos han traído a donde estamos hoy. A su vez, lo que se ha estado viendo durante las vistas del comité de transición, y la interacción del liderato de ese partido, no refleja la madurez y la altura política que se requiere. Suelen embriagarse con el poder, y ya se escucha el sonido de las botellas.

Es necesario que, como oposición política, seamos capaces de ofrecerle, a Puerto Rico, un liderato que, sí, esté a la altura de los tiempos. La oposición no puede ser mera retórica. Hay que trabajar para que nuestras estructuras políticas sean capaces de responderle a la gente y sus necesidades. Hay que aglutinar talento joven, profesional, que esté dispuesto echar adelante a Puerto Rico con una cultura de trabajo, honestidad y respeto. Es tiempo de actuar, pero con sensatez. Es tiempo de labrar, pero con conocimiento de las temporadas. Hay que hacer, pero con efectividad. ¡Adelante, con fe!