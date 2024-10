A votar por quienes destruyeron mi retiro

El próximo 5 de noviembre el magisterio tiene una cita importante con el país, con la educación pública y con nuestro futuro como docentes. Durante este cuatrienio vivimos una de las peores traiciones, donde políticos de turno, en la Legislatura y en el Ejecutivo avalaron los recortes en retiro de maestros y nos condenaron a miseria favoreciendo a los bonistas buitres y aliándose con la junta de control fiscal. La aprobación de la ley 53 “Ley para poner fin a la quiebra de Puerto Rico” fue la estocada final que las administraciones rojas y azules le dieron al magisterio, y lo que allanó el camino para que hoy el magisterio no cuente con un retiro digno.

PUBLICIDAD

Durante las jornadas de lucha en el 2022, que unió a todo el magisterio en defensa de su retiro y justicia salarial, fuimos el único sector, compuesto por el FADEP(Frente Amplio en Defensa de la Educación Publica) quienes acudimos al foro federal buscando detener los recortes a nuestras pensiones sin contar con el apoyo de políticos, que de boca decían que defendían las pensiones del magisterio, pero no hicieron nada para detener esta afrenta que hoy mantiene a miles de maestras con pensiones de miseria. Durante las conversaciones en la Mesa de Diálogo, que se creó entre el FADEP y la administración Pierluisi, buscando alternativas para mejorar la situación de retiro del magisterio, los mismos funcionarios reconocieron que la Junta ignoró por completo, qué alternativa tendría una maestra si tuviese que incapacitarse por razón de salud. Actualmente el magisterio no tiene ninguna alternativa de retiro por incapacidad, algo sumamente escandaloso que afecta a todos los componentes del sistema educativo. A pesar de reconocer esta situación alarmante, más allá de promesas vacías no hicieron nada para atender este asunto en el corto plazo. En la legislatura fueron ignoradas las resoluciones conjuntas radicadas por el representante Dennis Márquez a petición de la FMPR, exigiendo el cumplimiento con la ley 106-2017 que establece una aportación patronal a las cuentas de retiro del magisterio.

A pesar de los logros que obtuvimos en materia salarial producto de la lucha y la presión social, todavía queda mucho camino para que se le haga verdadera justicia salarial al magisterio. Como parte de este esfuerzo, buscando atender las grandes deficiencias de la ley de carrera magisterial, radicamos un proyecto por petición exigiendo que se establezca una ley de escalas salariales que le hagan verdadera justicia al magisterio y que no esté a merced de los caprichos de burócratas en la agencia y criterios arbitrarios que no están contenidos en la ley 158 de carrera magisterial. Actualmente en el magisterio existen 4 escalas de salario distintas para una maestra con la misma preparación y entendemos que esta desigualdad hay que atenderla con premura, buscando hacer justicia. Ninguno de estos asuntos fue atendido, así como los proyectos dirigidos a establecer un diferencial de salario para los maestros que laboran en las islas municipio de Vieques y Culebra y por otro lado, la resolución conjunta para establecer una moratoria a las escuelas chárter, que siguen desangrando nuestro presupuesto educativo.

No menos importante fue la negativa del ejecutivo a firmar el proyecto de la cámara 2038 para ajustar la pensión de nuestros compañeros jubilados al incesante aumento en el costo de vida.

Estamos en un momento decisivo en nuestra historia, donde adjunto a la crisis educativa, teniendo un presupuesto gigante y menos estudiantes, se nos une la crisis de los servicios esenciales con el desenlace desastroso de la privatización de energía eléctrica y por otro lado el agravamiento de la situación económica de los trabajadores y sectores marginados. El país está cansado de promesas vacías, de la corrupción rampante donde el Departamento de Educación ha sido protagonista de muchos de los escándalos recientes y ya es más que evidente, que suenan vientos de cambio. Como dice el refrán, “si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo”, en este caso es seguir votando por los mismos. Los que destruyeron nuestro retiro, los que no le han hecho verdadera justicia salarial al magisterio, que se roban el presupuesto educativo con contratos ridículos a amigos y allegados del partido, y que mantienen al país en un viacrucis producto del desastre de LUMA, GENERA y la privatización que ahora en su oportunismo político reniegan.

¡Es hora de votar con esperanza, es hora de votar distinto! Haz un ejercicio de conciencia por el país que merecemos y vota acorde a ello.