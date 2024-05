Primarias: ¡Piense! Luego, actúe

Hoy es el último martes antes de que los ciudadanos y ciudadanas tengan la oportunidad de participar en las primarias. Y decidir hacerlo debe imponer sobre quienes participen una gran responsabilidad. Si bien es cierto que los partidos tienen la responsabilidad primaria de imponer un cedazo de calidad para presentar ante el país una oferta electoral de primera, también es cierto que –como nos ha mostrado la historia- muchas veces fallan en conseguirlo. Es ahí que entra el papel de los electores que deciden participar de las primarias. Pero, también juzgando por nuestra historia electoral, el ejercicio de selección ha dejado mucho que desear muchos casos. ¿Ejemplos? No es preciso darlos. Usted los conoce.

Precisamente por eso, si usted es de los que se ha inscrito y ha decidido participar en las primarias del domingo, es que debe tomarse el poder de su voto en serio. Será usted quien ayude a dar forma a la oferta electoral que su partido presentará en noviembre.

Estoy seguro que en muchos casos se verá tentado a dejarse seducir por su líder de barrio. O por la “plancha” que patrocina su candidato favorito. Pero por favor, resístase a la idea. En su lugar, sea usted el que decida. Piense y pregunte. Cuestione (aunque le digan que hacerlo es faltar a la disciplina de partido). Investigue y procure educarse sobre la oferta de su partido antes de llegar a esa cita en las urnas. Por favor, no descanse sólo en el factor reconocimiento. No siempre quien más sale en las fotos y videos detrás de figuras de poder en el país es el mejor candidato o candidata. Tampoco necesariamente lo es quien tiene como costumbre aparecer en programas de entretenimiento o noticias. Menos importante aún debe ser si los candidatos o candidatas le parecen guapos o guapas, simpáticos o bien vestidos; jóvenes o viejos. A usted le suenan sus caras. Los ha visto. Pero, ¿le suenan sus ideas? ¿Conoce qué piensan sobre los asuntos que le importan? ¿Puede enumerar alguna de sus propuestas? Me atrevo a apostar que en muchos de los casos, la respuesta es que no.

Afortunadamente, ese desconocimiento es un asunto remediable a tiempo para las primarias. Existen herramientas “online” que pueden ayudarle a escoger lo rostros por quienes votará.

En primer lugar, ¿Sabe quiénes serán los candidatos y candidatas por los que tendrá la oportunidad de votar? Toma nota de algunas herramientas que podrían ser útiles. Para comenzar, la página oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. La navegación dentro del portal puede ser algo complicada, pero para que vayas directo al grano escribe en tu buscador favorito (Chrome, Safari, etc.) las palabras “CEE primarias 2024). El resultado deberá producir un enlace directo al microsite sobre las primarias. Si quieres obviar ese paso entra a ceepur.org/primarias2024 Una vez allí, te dará la opción de ir al enlace del Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático. Tras escoger el partido en el que militas, tendrás acceso a la lista de candidatos y, más importante aún, las papeletas modelo. Así puedes –papeleta en mano- buscar información sobre aquellos sobre quienes tendrás la oportunidad de votar.

DE igual manera, la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos ha habilitado el portal quienmerepresentapr.com Es un portal fácil de usar en donde puedes colocar tu código postal y la búsqueda te llevará a un mapa regional con pestañas que te llevaran a conocer los candidatos y candidatas por los que podrás votar según tu zona de residencia. Allí también puedes encontrar –si aplica- informes disponibles por candidato emitidos por la Oficina del Contralor, el Contralor Electoral y otros. Otra herramienta útil es la Oficina del Contralor Electoral. Entra a la página oce.pr.gov. Una vez dentro, busca la pestaña de “Servicios en línea” y ahí busque “Consulta de donantes”. Dentro de esa sección usted podrá obtener acceso a los informes de ingresos y gastos radicados por todos los comités y acceso a las donaciones recibidas por todos los comités de campana. Follow the money!

Además de lo anterior, hay organizaciones como la Revista Étnica o Proyecto 85, que publican información relacionada a la representación de las mujeres y afrodecencientes, por mencionar un par de organizaciones. Como esas, encontrará organizaciones de todo tipo (desde cívicas hasta religiosas) que hacen acopio de información sobre los candidatos y candidatas que piden su voto

No renuncies a pensar. Es de las pocas cosas sobre las que tiene absoluto derecho.