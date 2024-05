Ganó el MVC…y el PNP

La decisión del Tribunal Apelativo permitiendo que cinco aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) figuren en la papeleta de noviembre próximo por encima de la impugnación de un grupo de legisladores y aspirantes del PPD no solo es un triunfo para los demandados, lo es también para el PNP por un asunto estratégico.

El panel de jueces que emitió su fallo ayer concluyó que fue errada la decisión del juez superior Anthony Cuevas al sacar de la papeleta a los aspirantes del MVC, Ana Irma Rivera Lassen, Mariana Nogales, Rafael Bernabe, Myrna Conty, Alejandro Santiago y Stephen Gil Álamo de Proyecto Dignidad. Los demandantes señalan que estos aspirantes, que enfrentaban competencias internas para el mismo cargo, tenían que recoger endosos ya que, al 2 de enero, sus partidos no los habían certificado como candidatos únicos pues tenían en agenda celebrar sus métodos alternos en una fecha posterior.

Tras la determinación judicial, el MVC está reclamando una victoria y, hasta que el Tribunal Supremo no concluya lo contrario, retoma sus esfuerzos de campaña en pro de esos candidatos, particularmente Ana Irma Rivera Lassen, componente importante en la dupleta con Juan Dalmau del PIP en la papeleta nacional. No es de extrañar que los demandantes en este caso, todas figuras de bajo perfil en el PPD, recurran al Tribunal Supremo. Sin embargo, una situación particular pudiera ocurrir en el máximo foro judicial si se mantiene una decisión dividida políticamente como ocurrió en el Apelativo con la votación de 3 a 1. La actual configuración política del Supremo, donde hay una vacante, podría provocar un empate partidista. Es decir, de 4 a 4, por lo que se sostendría la determinación del tribunal inferior, el Apelativo, y los candidatos podrían aparecer en la papeleta.

Pero aquí hay otro ganador, por razones muy distintas. Me refiero al Partido Nuevo Progresista (PNP). El triunfo de ellos por esta decisión es puramente estratégico. Lo había dicho públicamente el senador Thomas Rivera Schatz. Al PNP, que es el partido que mas candidatos a la Legislatura está presentando, le conviene que el voto ideológicamente liberal se diluya entre el PPD, los independientes y el MVC, para ellos así aglutinar un bloque que les asegure el control de la Legislatura. Así que no duden que algo de eso haya incidido en la decisión de los magistrados.

Ahora bien, el triunfo de esa estrategia del sector azul depende de un factor adicional: ¿Quién ganará la primaria por la candidatura en la gobernación en el PPD? Creo que la respuesta incidirá sobre la teoría anterior porque los aspirantes muestran inclinaciones ideológicas distintas en algunos aspectos. Contrario a lo que se pudiera percibir por sus edades, Jesús Manuel Ortiz se proyecta más conservador en algunos temas frente a su contrincante Juan Zaragoza, quien exhibe ser más liberal en asuntos cruciales para nuestra sociedad. Pero, este factor, a mi juicio, será muy pasivo ante la distribución de votos producto de la decisión favorable al MVC.

Vamos a esperar por la forma en la que el Tribunal Supremo recibe la apelación, si finalmente se materializa, y si como anticipan muchos, se produce una división partidista con un empate que tenga el efecto de sostener la decisón del Apelativo.

