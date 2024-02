La salud mental es un asunto de salud pública

En el 2023, la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) atendió la cifra récord de 377,769 llamadas y mensajes. Ese número no es poca cosa. Uno de cada dos puertorriqueños sufre una condición de salud mental. Esta situación se agravó luego del paso de los huracanes en 2017 y la epidemia del Covid-19 y no ha vuelto atrás. Actualmente no tenemos suficientes recursos profesionales para poder atender a todos los que necesitan el cuidado, y la carga que tienen es insostenible.

En Puerto Rico se vive una verdadera crisis de aislamiento mientras una gran cantidad de niños vive en maltrato. Sobre todo, tenemos un gobierno que vive alejado y enajenado de la situación terrible de pobreza en que vive el 50 % de las familias boricuas.

El modelo tradicional reactivo no ha sido efectivo. Tenemos que tratar la salud mental como una crisis de salud pública y acabar con el estigma que la rodea. Solo así promoveremos el desenvolvimiento de cada puertorriqueño al máximo de sus capacidades.

Para esto hay que cambiar los paradigmas de gobernanza. Las agencias gubernamentales tienen que dejar de operar como islas independientes y trabajar en coordinación para identificar las necesidades y poder proveer los servicios de forma eficiente. Debemos enfatizar en la prevención en etapas tempranas para prevenir enfermedades y no llegar a atenderlas en etapas más desarrolladas. Urge terminar el trato indigno que reciben nuestros estudiantes de educación especial que no tienen acceso a los servicios. Debemos transformar los cascos urbanos en ciudades amigables donde los adultos mayores puedan llevar una vida comunitaria activa, en compañía y en las cuales su experiencia pueda ser de utilidad a otros.

En este nuevo modelo interdisciplinario, las alianzas entre las comunidades, organizaciones sin fines de lucro y los colegios profesionales, son elementos vitales para acercar al pueblo a los servicios. Solo en el reconocimiento de que todos somos esenciales en la solución de problemas complejos, radica nuestra subsistencia como pueblo. La salud mental no es solo un asunto médico, sino una preocupación social que requiere el involucramiento de todos para conseguir el mejor Puerto Rico al que aspiramos.