PrimeroConElNalgo: ¡Volvieron! Se fueron pa Italia callaítos pero Nalgorazzi les mangó el viejo truco

Con un trillado viejo truco esta famosa pareja anuncia que volvieron después que se habían dejao. Ahora les cuento el drama, así que saca la morcillita pa’ que la degustes leyendo esto.

Bienvenidos a mi última columna #PrimeroConElNalgo del 2023. Aunque esté de vacaciones, siempre estoy husmeando de bochinchero en las redes sociales. Normal. Como en estos días no hay mucho bochinche, siempre uno encuentra un relleno por ahí. Aquí va este.

El 20 de junio a través de mi Instagram @nalgorazzi (noticia que reseñó Metro) les informé que esta famosa pareja que comparten exorbitantes y luminosos perridientes, la boricua Yarishna Ayala, exparticipante de Exatlón Estados Unidos y entrenadora personal de la bichota Karol G, y Luis Ojeda, boricua, entrenador personal de Anuel AA, se habían separado. Fue la propia ¨Mulata del Sabor¨ quien lo anunció en un comunicado (tipo J.lo y Arod) en su ¨Instagram Story¨ que se esfumó a las 24 horas. En el mismo, Yarishna se limitó a decir (en letras mayúsculas, como si estuviera gritando) ¨HOY ME SIENTO LISTA PARA COMPARTIRLES QUE LA RELACIÓN A FINALIZADO¨). Así, como lo leen, ¨a¨ sin ¨H¨ (se escribe ¨ha¨). Hasta se dieron ¨unfollow¨ en Instagram, la primera señal de que eso no terminó bien. Pueden ver estas evidencias al final de la columna.

Yarishna y ¨Luiso¨, de aterradores bíceps, ropita apretá y mahones tubeaítos, se comprometieron en el 2018 cuando el fisiculturista le propuso matrimonio de rodillas y tó nervioso en pleno programa del ahora apagao Exatlón. Se casaron el 9 de marzo del año siguiente en un hotel de Isla Verde, vestiditos de blanco y todo.

Pero…parece que el sentimiento, la nostalgia, el friito navideño y al escuchar la nueva canción ¨All I want for Christmas is you¨ de Mariah Carey, hicieron que las cosas mejoraran entre ellos y antes que terminara el 2023 se fueron ¨a limar asperezas y hacer buen cardio¨ a Italia juntitos, celebrando Navidad (noooo, se van a ir al Parque Luis Muñoz Marín). Ambos usaron el viejo truco de postear fotos en el mismo lugar, mismo día, misma hora y bla bla bla. Obvio, pa que todo el mundo se entere que volvieron (si no hubieran querido que nadie se enterara, no publicaban nada). Ambos se hicieron un ¨shooting¨ emperifollaos y montaos en una góndola con sillas negras pelúas y alfombra azul, paseando por Venecia (de seguro se perdieron la brutal vista del paseo, por estar pendientes a las fotos y a la posaera). Por supuesto que uno le tomaba la foto al otro (ah, pero sin decir que estaban juntos, pal faval). Y ambos usaron la súper trillada canción ¨Mónaco¨´ de Bad Bunny mientras paseaban por Mónaco (como si no hubieran más canciones). Ya mismo Yarishna sube un post diciendo ¨qué chimba de vida¨, a lo Karol, para variar.

Lo cierto y bueno es que volvieron, no llegaron al divorcio y hasta se volvieron a seguir en Instagram. Ya pronto (y después de esta choteaera mía en la columna) empiezan a postear fotos juntos, para dar el ¨gran anuncio¨ de que volvieron. Por ahora siguen en el disimule. Pero ya ustedes se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro. Así soy, aunque me digan ¨Grinch¨.

¡Feliz año nuevo!