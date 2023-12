Dalmau y la independencia en el 2024

“Juan Dalmau rechaza invitación de Alexandra Lúgaro como secretario de estado de su gabinete”, reseñó Univisión en el año 2020.

“Juan Dalmau no descarta a Alexandra Lúgaro para su gabinete de llegar a Fortaleza”, reseñó Metro Puerto Rico en días recientes (2023).

Creo que esto plantea dos asuntos que resultan interesantes. El primero, la Lcda. Alexandra Lúgaro sigue siendo una figura relevante, electoralmente hablando, aún cuando ha salido del panorama político. Desde mi perspectiva, ella era el partido Victoria Ciudadana. ¿Porqué pienso que la relevancia del partido descansaba en la figura de Lúgaro? Sencillo. En el año 2016 ella corrió como candidata independiente, sin el apoyo y la estructura de un partido político, y obtuvo 175,831 votos. Para las elecciones del 2020, con el respaldo organizacional de un partido, y económico de un sindicato, Lúgaro obtuvo 179,265 votos. O sea, todo el operativo de campaña y la “fuerza” del partido Victoria Ciudadana le aportó solo 3,434 votos adicionales. Ella es la fuerza que cargó a Victoria Ciudadana en las elecciones pasadas.

Juan Dalmau, que en el 2020 obtuvo 174,402 votos, sabe que Lúgaro atrae electores y que goza de gran simpatía en un sector del electorado. Contrario al rechazo del 2020 para trabajar juntos en el gobierno, en esta ocasión abre esa puerta y envía el mensaje, contestando la pregunta de la periodista Aiola Virella, de si ella podría conformar parte de su gabinete, si prevaleciera como gobernador.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) aspira a que los 179,265 electores que votaron por Lúgaro, al no estar ella en la papeleta, cierren filas tras Dalmau. Supongo que la colectividad está conciente que es poco probable que el 100 % se mueva tras él. Debe haber dentro de ese sector un grupo que votaron por ella solo porque era ella.

Aún suponiendo que el 100 % de los electores de Lúgaro votaran por Dalmau, la suma de ambos en las elecciones pasadas es 353,667 electores. Si le damos el 100 % de los votos que obtuvo Eliezer Molina, entonces Dalmau podría obtener 362,418. El candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado, obtuvo 407,817 votos en esas elecciones del 2020. Estimando que el junte independentista se nutriría bastante de afiliados del PPD, para quedar en segundo lugar en el 2024, Dalmau tendría que halar poco más de 45,400 populares adicionales. Y para ganar la gobernación tendría que extraer, aparte de los populares, cerca de 19,200 votos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Proyecto Dignidad. ¿Ven ustedes casi 20,000 estadistas y conservadores derechistas votando por un junte independentista de izquierda? Ciertamente este análisis es a base de la participación electoral del 2020. La participación electoral del 2012 fue de 78 % mientras en el 2016 y 2020 fue de 55 %.

¿Qué hay distinto hoy a lo que había en el 2020 que aumente esa tasa de participación electoral? Pues quizás haya esperanzas en algunos sectores que figuras como Bad Bunny, René Pérez y otros que simpaticen con líderes de izquierda hagan un llamado al “yihad” que cale en los jóvenes para que se inscriban y voten por Juan Dalmau. Si se alinean los planetas, él aumenta la probabilidad de prevalecer.

¿Qué es alinearse los planetas? Que los que votaron por Lúgaro y Molina cierren filas tras Dalmau, que se vacíe aún más el PPD en el junte independentista, y que a ellos se una cerca de 20,000 estadistas y derechistas. Eso sumado a un aumento de tasa de participación electoral. Dentro de ese panorama, es probable, pero no sé si se de. Lo que si no me cabe la menor duda es que Juan Dalmau va a obtener un número de votos muy superior al de las elecciones del 2020.

Con el tema de la independencia en las elecciones del 2020, sí fue un tema que mermó en la narrativa de un candidato pipiolo, por primera vez en la historia de PIP. Dalmau sí habló del tema, pero desde la perspectiva de atender el tema del estatus, no de lucha por la independencia ni de “patria o muerte venceremos”. El pasado domingo, Ruben Berríos marcó la posible elección de Dalmau como el inicio de la ruta para llegar a la “tierra prometida” de la independencia de Puerto Rico.

El candidato, por su parte, ha planteado que si llega a la gobernación, atenderá el estatus mediante una asamblea constituyente y que el pueblo será el que decidirá finalmente. Me sospecho que el tema de cómo lograr la independencia y cómo se vivirá sin las ayudas federales no va a ser tema de conversación por voluntad propia y será el PPD, mayor afectado por el escape de electores hacia una candidatura de Dalmau, quien tenga que tomar la principal ofensiva contra el PIP y el tema de la independencia. Juan Dalmau es un formidable candidato. De hecho, como candidato, es de lo mejor, cuidao’ si el mejor, que se presentará como contendiente. Supongo que el PPD intentará conectarlo en el ring con el tema de la independencia y Dalmau volverá a estar de un lado a otro en el cuadrilátero esquivando los lanzamientos. Ahora, si los demás candidatos quieren irse de tú a tú solo con ideas y propuestas de administración, Dalmau se los almorzará a todos. Su talón de Aquiles ante el electorado es que representa, dicho por el propio Rubén Berríos, el que llevará a la isla a la “tierra prometida”, a romper relaciones con Estados Unidos.

Hace unos días pregunté al ex representante pipiolo, Víctor García San Inocencio, cómo lograría el PIP convercer al pueblo, que abrumadoramente no quiere la independencia, de que estaríamos en mejor posición económica sin los fondos federales, por ejemplo, para manejar las emergencias de huracanes, terremotos y pandemias, etc. Luego de dar vueltas y vueltas, evadiendo la pregunta, finalmente dijo que saneando el gobierno de la corrupción, principalmente, puede obtenerse el dinero para manejar esas emergencias. Es un planteamiento difícil de tragar para los que atesoran la relación con Estados Unidos y que no creen que se puede vivir igual o mejor sin los fondos federales.

Desde el huracán María hasta el día de hoy (cinco años), el gobierno federal ha designado 71 billones de dólares para emergencias en la isla. Lo primero que no estoy seguro es de que bajo la independencia se acabe la corrupción porque eso no tiene que ver con estatus, ni con partido, tiene que ver con los valores del ser humano. En segundo lugar, entender que la corrupción se ha llevado en los pasados cinco años 71 billones de dólares, pues no sé hasta qué punto pueda ser algo real como para convercer que bajo la independencia tendremos más dinero.

Del dicho al hecho… mire a el nuevo presidente de Argentina, el ultra derechista Javier Milei, que prometió un futuro de prosperidad y se guardó hasta ganar la presidencia que antes de la properidad, habrá sufrimiento y pobreza como nunca antes vista. Así son los políticos de derecha, los de centro y los de izquierda.