“Pido que siempre se unan como pueblo cuando una persona desaparece”. Habla Celivelys Rivera tras depresión posparto

Aún tengo frescos en mi mente (sé que ustedes también) los recuerdos de aquellos tres interminables días en febrero de este año cuando todo un pueblo, medios de comunicación y las autoridades se unieron con un solo fin, encontrar a Celivelys Rivera Santiago, una joven madre que acababa de dar a la luz y quien se había ido de su casa en medio de un episodio de depresión post parto y psicosis.

Celivelys, esposa del locutor de Teleonce, Benjamín “Bengie” Rivera Trenche, fue noticia y tendencia en todo ese tiempo. Afortunadamente fue encontrada con vida, aunque en muy mal estado y llevada al hospital. Esta búsqueda masiva fue gracias a Bengie, quien hizo pública a los pocos minutos la situación que vivía a través de su Facebook. Muy poco o nada se ha sabido de Celivelys en todo este tiempo. Hoy, siete meses después, una totalmente recuperada y agradecida Celivelys habla por primera vez, junto a su esposo Benjamín, de aquellos oscuros días donde pudo haber muerto, pasó hambre, de su diagnóstico, contesta los rumores de que se fue de la casa porque huía de su esposo y por problemas con la mamá de este. Le envía un contundente mensaje a todas las mujeres que han sufrido o pueden sufrir depresión post parto. Narra el desgarrador momento en que ve a su suegro, padre de Benjamín, desplomarse por un infarto fulminante frente a toda la familia y niños. Benjamín reflexiona sobre lo ocurrido, contesta a los comentarios de algunos donde lo responsabilizaban por lo que le pasó a su esposa, lo que más le dolió de esos comentarios, explica por qué no han publicado más fotos juntos en las redes sociales.

Una entrevista muy reveladora y conmovedora que nos hace reflexionar sobre la depresión post parto, la cual se estima la padecen el 20% de las mujeres.

Les comparto la entrevista exclusiva a Celivelys y Benjamín.

Celivelys, gracias por aceptar esta entrevista y por confiar en mí. Siete meses después, ¿cómo estás? ¿Cómo está la niña Victoria y tu hijo mayor Dereck?

“Me siento bien gracias a Dios disfrutando cada día de mi familia y retomando mis proyectos como emprendedora los cuales comencé antes del suceso”.

Cuéntame un poco sobre ti. ¿Quién era Celivelys antes de lo que te pasó?

“Yo era y considero que soy una persona normal. Madre, esposa, siempre enfocada en mi negocio y salir adelante”.

¿Cómo describes todo el embarazo de Victoria?

“Fue un embarazo muy bonito, lo disfruté mucho hasta las últimas semanas cuando la cosa cambió un poco. Entre varias preocupaciones por mi salud y Victoria estar sentada, nunca quise cesárea y aunque mi parto fue natural tuve mucha tensión esos últimos dias”.

Celivelys Rivera

Entiendo que los días previos te sentías abrumada, mal y trataste infructuosamente de recibir ayuda médica.

“Desde el día que di a luz sentí un cambio fuerte en mis emociones tanto así que el día del alta de camino a la casa le comente a mi esposo que me sentía rara. En cuestión de días mi situación empeoró hasta el suceso”.

¿Cuán duro fue para ti días antes presenciar la muerte por un infarto de tu suegro? ¿Qué recuerdas de ese momento?

“Ese día fue demasiado fuerte e inesperado. Minutos antes mi suegro estaba cargando a Victoria. Fue en el cumpleaños de mi sobrina y estábamos todos allí, los niños gritando, mi cuñada le dio primeros auxilios y como la ambulancia no llegaba, lo montaron en la guagua y mi esposo fue quien lo llevó al hospital donde llegó sin vida”.

¿Cuánto significaba él para ti?

“Mi suegro fue un caballero conmigo. Siempre, la mayoría de las veces sin pedirlo, siempre estuvo presente cuando más lo necesitábamos y aún en nuestros inicios como novios era quien me llevaba y buscaba a casa para compartir con Benjamín”.

¿Qué recuerdas del día que saliste de tu casa?

“Contrario a lo que muchos creen, yo me di a la tarea de engranar cada suceso hasta recordarlo todo. Al menos en mi caso yo no tuve pérdida de memoria, solo que mis pensamientos estaban cruzados. Estábamos preparándonos para llevarme a un hospital de salud mental conocido, previo a esto las primeras semanas que estuve en casa fueron de muy poco descanso, de mucho llanto de mi bebé ya que la misma tuvo problemas estomacales. El poco descanso y el llanto continuo empeoraron mi depresión post parto ese día en la mañana. La nena se quedó dormida y mi suegra la arropó. Entre tanta confusión mental que tenía, aluciné que algo malo le sucedió a la bebé. Seguido me dio un ataque de ansiedad y salí corriendo de mi casa. En el trayecto me encontré con unas personas y pensé que cuando llegaran a la casa y vieran a la niña me harían daño y acto seguido entré al monte”.

¿Recuerdas los lugares donde estuviste esos tres días, cómo dormías, te alimentaste con algo?

“Todo ese tiempo estuve en ese monte cerca de la casa pero hubo un momento donde estuve tan adentro que me perdí y no sabía cómo salir. No comí ni bebí nada, todo el tiempo creí que algo le sucedió a la bebé. Ese era mi pensamiento en todo momento y en ocasiones me quedaba dormida del cansancio y tuve mucha hambre”.

¿Recuerdas algo de cuando algunos ciudadanos te veían y trataban de detenerte y ayudarte? ¿Del momento en que te encuentran las autoridades?

“La única vez que tuve contacto con una persona, fue una dama a quien le pedí de favor que llamara a la policía y ella me dijo que no. Ahí corrí nuevamente hasta que unos minutos más tarde me encuentran las autoridades”.

¿Qué recuerdas cuando ya estás en el hospital?

“Sucedieron muchas cosas, pero nunca olvidaré la psicóloga llamada Gretchen Aristud. Ella fue quien me explicó en términos médicos lo que me había sucedido”.

¿Qué fue lo primero que dijiste o pensaste cuando estabas consciente y un poco mejor en el hospital?

“Que deseaba estar junto a mi familia”.

¿Cómo describes el momento en que vuelves a reunirte con tu esposo e hijos?

“Mi estadía en el hospital fue muy efectiva en cuanto a mi estabilización se refiere. Volver a reunirme con mi familia fue muy especial. Ver a mi bebé Victoria saludable y en perfecto estado”.

Tras salir del hospital, ¿volviste inmediatamente a tu casa con Bengie y la niña?

“Regresé a casa con todos”.

¿Qué piensas de ese gesto de tu esposo Bengie al no titubear y pedir ayuda al pueblo para encontrarte?

“Su gesto influyó mucho para agilizar todas las herramientas necesarias para encontrarme. A nosotros muchas personas nos tienen un gran aprecio y él se encargó de contactar a todo al que se le vino a la mente para unirse a la búsqueda”.

Entre tantos comentarios y especulaciones en redes sociales, se rumoró que estabas escapando de tu esposo por algún problema que tenían y con su mamá. ¿Cómo te hizo sentir eso al enterarte luego? ¿Qué fue lo más doloroso que te enteraste en cuanto a lo que se comentaba de tu desaparición?

“Es triste que estas situaciones de salud mental rápido se vinculen con problemas familiares o de matrimonio. Pienso que identificar las cosas por su nombre evita especulaciones y hace que la ayuda sea certera y no de especulaciones”.

Celivelys Rivera

¿Tienes algún mensaje para todas las personas que, no tan solo oraron por ti para que te encontraran sana y salva, sino para los ciudadanos, policías, personal de emergencias municipal de Canóvanas, de Manejo de Emergencias que se esforzaron tanto por encontrarte?

“Estaré eternamente agradecida con todos los que se unieron a la búsqueda. Y como mayor deseo, pido que siempre se unan como pueblo cuando una persona desaparece”.

Prácticamente no hubo algún medio de comunicación que no reportara tu búsqueda, aportando su granito de arena para encontrarte. ¿Cómo te hace sentir eso?

“Se siente especial y bonito que se unan como pueblo. Y deseo que se tome con la misma importancia todos los sucesos”.

¿Qué mensaje quisieras enviar a todas las mujeres que al igual que tú han sufrido esta crisis emocional de depresión post parto?

“Que busquen ayuda, que vayan a terapia y que esto es algo momentáneo. Saldrán de esto!”

¿Entiendes que eres un ejemplo para todas ellas de que a pesar de todo, se puede salir y seguir hacia adelante?

“Si en algo puede servir de ejemplo mi historia, pues que así sea”.

¿Crees que, luego de tu experiencia, hay suficientes herramientas y personal en Puerto Rico para atender esta crisis de salud mental?

“Aunque cada experiencia es diferente, en mi caso considero que sí. Cada profesional de la salud, con lo poco o mucho que tengan, dan lo mejor de ellos para servir al pueblo, y eso es de admiración”.

¿Cómo comparas la Celivelys de antes del suceso con la de hoy?

“Sobre todas las cosas, una mujer que siempre tiene presente más que nunca el valor y la importancia de estar viva”.

¿Qué significa tu esposo para ti?

“El es como mi mejor amigo. Con quien he compartido los mejores y peores momentos de mi vida. Una persona súper cool, el mejor papá del mundo, trabajador y que no deja que su impedimento defina su vida”.

¿Cómo describes tu matrimonio?

“Disfruto mucho de su compañía”.

¿Cómo lograste salir de esa crisis? ¿Qué te ha mantenido de pie?

“Rodeándome de la gente que amo y me aman, mi familia, amistades, la fe, recibiendo las ayudas y terapias pertinentes y el deseo de cumplir mis metas personales. Todo eso ha sido de gran aportación a mi recuperación”.

Te he seguido por las redes sociales desde lo que te pasó y soy testigo de lo espectacular que te va en tu estética “Somos Piel”, donde te has refugiado y se te ve lo feliz que te hace estar allí y atender a tus clientas. Cuéntame un poco de eso.

“Somos Piel Spa es mi otro bebé, mis clientes son los mejores del mundo. Gracias a ellos esto ha seguido en pie y trabajando fuerte para que esto siga creciendo”.

Celivelys Rivera

En una publicación que hiciste en Instagram, hablaste de lo que te sucedió y mencionaste que ese tema de la depresión post parto es un tabú y que la sociedad te ve como el loco. ¿A qué te referías?

“Los temas de salud mental desafortunadamente son motivo de burla para algunos. Me refería a que la gente no lo toma con la seriedad que debe tomarse estos temas”.

Recientemente viajaste a Nueva York junto a Bengie y la niña. ¿Cómo lo pasaron?

“La pasamos súper bien.”

Luego de lo que te pasó, ha sido muy poco lo que has publicado de tu vida personal y junto a Bengie. ¿Fue una decisión que tomaste?

“Es una decisión mutua y entiendo es lo mejor”.

Cuéntame un poco de tus planes futuros, personales y profesionales, a corto y largo plazo.

“Deseo seguir disfrutando de todas las cosas bonitas que la vida me ha dado. Seguir creciendo como persona y desarrollando mi negocio”.

Celivelys Rivera

Bengie, ¿cómo cambió tu vida lo que le ocurrió a tu esposa?

“En realidad cambió la vida de ambos. Por mi parte, admiro cada día más su resiliencia y lo determinada que ha sido en su recuperación”.

¿Temías que en algún momento sufriera lo que le pasó?

“Uno jamás imagina que va a suceder. La educación por parte de los profesionales de la salud sobre estos temas durante el embarazo debería ser vital para ambos padres, es algo que no se habla mucho”.

¿Cómo describes esos 3 días en que no la encontraban?

“Los días más horribles de mi vida Fernan. Fue Dios, el amor que tengo por mi familia y la gente que se unieron a la búsqueda quienes no me dejaron caer”.

¿Cómo reaccionaste al ver que tu “post” se había ido viral y todas las personas y medios que ayudaron a encontrar a Celi?

“Esos días no entré a las redes. Fueron las llamadas, la constante comunicación con los agentes a cargo de la investigación y mis amistades que me informaban la magnitud de la noticia”.

¿Cómo fue para ti recibir algunos comentarios ofensivos en las redes, donde hasta te responsabilizaban por lo ocurrido?

“Una vez ella aparece, mis amistades me recomendaban no entrar a las redes. Aún así decido entrar y me toma por sorpresa todo. Fue raro, nunca entendí qué le hice a la gente pero tampoco dejé que eso me destruyera”.

¿Qué fue lo más que te hirió de esos comentarios?

“Lo que dijeron de mí no tanto. Pero leer ciertas cosas feas sobre mi esposa, que se burlaran de ella por estar conmigo conociendo su enorme corazón me tocó bastante”.

En tu Facebook escribiste en abril sobre las redes sociales. Expresaste que las tragedias no causan solidaridad genuina, que todo era un morbo diariamente. ¿Qué quisiste decir?

“Un hombre asesina a sus vecinos por problemas en una propiedad, pero se hace viral el agente que lo arresta porque es atractivo. Pero el día siguiente está viral porque no es tan lindo nada. La tragedia que se fastidie, a eso me refiero”.

¿Ustedes tenían problemas matrimoniales, como se rumoró? ¿O ella con tu mamá?

“No, para nada”.

¿Cuán preparados están hoy si en un futuro, Dios no lo quiera, se repiten los síntomas de depresión post parto y teman que pueda ocurrir lo mismo?

“Estamos mejor educados con el tema y tenemos identificadas todas las herramientas necesarias, incluyendo visitas de seguimiento con profesionales en el tema velando no solo el bien de Celi, sino de todos en casa”.

¿Entiendes que Celivelys ha servido de ejemplo para otras mujeres que estén pasando por lo mismo o lo puedan pasar?

“Ella para mí es un vivo ejemplo de un ser humano increíble en todos los aspectos. Estoy convencido que luego de lo sucedido, la vida la coloque como ser de luz a aquellas que así lo necesiten”.

¿Cuán duro fue vivir este triste episodio con tu esposa y a la misma vez asimilar la repentina muerte de tu mejor amigo, como le llamabas a tu papá?

“Fue durísimo! Ella y mi viejo significan todo para mí. Imagínate, el día que ella apareció, todos me cuestionaron que no fui al hospital inmediatamente. A las dos horas de ella aparecer, yo estaba enterrando a mi papá. No fue nada fácil.”

¿Qúe significa él para ti y cómo te sigue afectando su ausencia?

“Mi papá era mi vida, era mi mejor amigo. Me hace mucha falta pero haber sido buen hijo es el mejor consuelo”.

Luego del suceso he notado que no han publicado nada juntos en las redes sociales como lo hacían antes. ¿Fue una decisión mutua que tomaron? ¿A qué se debió?

“Así lo decidimos. Se le está dando más enfoque al desarrollo en las redes de su estética Somos Piel Spa”.

Siete meses después ¿cómo te hace sentir ver a Celivelys recuperada y tan feliz disfrutando de la familia y de su trabajo?

“Súper feliz! Ella es y siempre será la verdadera heroína en esta historia. Esos paradigmas que luego de una depresión uno debe verse to’ jodío y encerrado, debe acabar. Ella es vivo ejemplo de eso”.

Celivelys te ha descrito en sus redes como el papá más amoroso, entregado y cómplice de aventuras # 1 de Victoria. ¿Cómo ha cambiado tu vida su llegada a este mundo?

“Victoria ha sido el milagro de vida más lindo que he recibido, además de haber encontrado a mi esposa con vida. Tengo demasiada deuda con Dios y la vida, por eso reitero mi compromiso de motivar y llevar esperanza a la gente. Uno no sabe quién pueda salir de un momento oscuro al conocer nuestra historia”.

¿Cuál entiendes ha sido la clave para mantenerse unidos a pesar de las adversidades?

“Comunicación, nosotros somos buenos amigos y de tener alguna diferencia, el diálogo siempre funciona”.

Sé lo difícil que se les hizo lograr convertirse en padres. A pesar de lo ocurrido, ¿han pensado en tener más bebés más adelante?

“Al momento no está en nuestros planes tener más bebés. No por lo ocurrido, solo queremos continuar materializando otras metas por cumplir.”

Les agradezco a ambos por la confianza. Los invito a todos a apoyar a este feliz matrimonio. A Bengie, no tan solo como locutor de Teleonce sino en todos sus proyectos. Su Instagram: @bengieriveravoz, Facebook: Benjamin Rivera. También a Celivelys con su estética “Somos Piel Spa”, ubicada en Carolina. Teléfono 787-689-7472. En Instagram: @somospielspa, Facebook: Somos Piel Spa y www.somospiel.com

Si desea saber sobre los servicios de doula post-parto puede entrar a la página de DONA INTERNATIONAL dona.org ó si necesita ayuda inmediata, puede comunicarse con las líneas de apoyo de ASSMCA al 1-800-981-0023 abiertas 24 horas.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro.