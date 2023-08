“Mr. Cash” habla tras su padre lanzarse desde un balcón

Estás leyendo mi columna #PrimeroConElNalgo que publico dos veces al mes en Metro, con los mejores bochinches de la farándula, info y entrevistas exclusivas que no ves en otro la’o y sin rellenín como hacen otros.

La situación que está viviendo el animador Josué Carrión “Mr. Cash” y su familia con su señor padre, paciente de Alzheimer, se está complicando más, lamentablemente. Tan reciente como en junio, “Mr. Cash” me dio una entrevista exclusiva en Metro sobre el devastador momento en que su papá, don Jesús “Tato” Carrión, había desaparecido y estaba solicitando al pueblo que lo ayudaran a encontrarlo. Era la segunda ocasión en que le ocurría.

Esta vez, durante el pasado fin de semana, Josué recurrió nuevamente a las redes sociales a pedir oraciones por su héroe, como él le llama, ya que se había lanzado por el balcón de su apartamento y estaba en estado crítico en el Centro Médico. Me comuniqué con Josué y en exclusiva me contó los detalles del horrible momento en que su amado padre se tiró desde un octavo piso, de los infructuosos intentos de su esposa tratando de agarrarlo y de su estado de salud actual. Sumamente impresionante.

Josué, ¿qué fue lo que ocurrió con tu papá?

“Estábamos compartiendo el sábado con él todo el día bien chévere, fuimos a comer. Cuando lo dejé en su apartamento en la noche, estaba con mami, quien lo atendía muy bien, como siempre. Cuando mami se estaba bañando, a papi le dio como una alucinación, como si alguien lo estuviera persiguiendo o como si alguien lo fuera a matar. Entró en una desesperación y empezó a correr por los pasillos, mami se le fue detrás corriendo. Mami le suplicaba que regresara y se calmara. Mami estaba en paños menores. Cuando logra calmarlo un poco y se estaba poniendo ropa, papi abre el “sliding door”. Mami escuchó un ruido, corre a donde él y trata de persuadirlo, a gritarle “Tato, ¿qué tú haces? No lo hagas, no lo hagas”. Y se lanzó, fue algo bien rápido. Estaban en un octavo piso, que es donde viven. Milagrosamente hay como un balcón que sobresale en el sexto piso. Cayó dos pisos más abajo. Hasta de un solo piso la gente ha muerto. Si hubiera caído del octavo piso al primero, la historia fuera otra. Yo estaba en mi casa en Condado a punto de irme a dormir cuando me llama la administradora del edificio y me contó la situación. Inmediatamente fui para allá. Cuando llegué lo encontré tirado en en el suelo del sexto piso. Fue algo tremendo, bien fuerte, demasiado impactante. Ver a mi papá, a quien había visto ese mismo día caminando conmigo tranquilo, en ropa interior, tirado, con el pie doblado, fue brutal. Él gritaba “yo no le hago daño a nadie, no me hagan daño”. Estaba la Policía, los paramédicos bregando con él. Les dejé su espacio para que hicieran el trabajo. Se lo llevaron al hospital, donde estuvimos hasta las 5 de la madrugada, cuando no pudimos estar más. Estoy muy agradecido con el personal médico del Centro de Trauma del Centro Médico, en especial de la Unidad de Intensivo, quienes lo trataron muy bien. Sigue hospitalizado en el área de Trauma. Hasta el momento, mañana martes (hoy) lo van a operar del pulmón. Esta operación iba a ser hoy (ayer) pero tenía la hemoglobina bajita, en siete. Necesita tener la sangre suficiente. Está sangrando también por la vejiga que se le reventó. Ya le están transfundiendo sangre pero aún así, para poderlo operar, necesitan tener más, por si la necesita. Por eso pedí donantes de sangre a través de mis redes sociales. Si no hay sangre suficiente, no lo operan. El cuadro no es el mejor.”

¿Cuáles fueron las lesiones que sufrió por la caída?

“Gracias a Dios la cabeza no se la lastimó. Pudo haber quedado en estado vegetativo. Se rompió el tobillo, las costillas, un hueso súper importante de la pelvis, que es la operación más delicada que le harán, el pulmón se llenó de aire. Por su condición, se quitó un cable del pulmón y tuvieron que amarrarle las manos, pero ahora mismo por eso tiene sus dificultades para respirar. Le harán otra incisión para realizarle el mismo trabajo que le hicieron ya que no puede ser en el mismo lado que ya se la habían hecho, que es ponerle como un tipo de gomita que sirve para sacarle el aire al pulmón.”

Josué Carrión "Mr. Cash" Suministrada

¿Está despierto?

“Sí, gracias a Dios. Dentro de su condición hace lo que puede. Ayer orándole le preguntamos si quería orar y dijo que sí. Como papi predicaba cuando era joven, él mismo fue quien comenzó a orar diciendo “sí, Padre, sí Señor, te pido que yo esté aquí hasta que Dios quiera”, fue algo bien impactante. De inmediato a uno le pasa toda la historia por mi mente, de lo buen padre que es, cuando yo estaba en la universidad me preparaba la comida esperando que yo llegara, muchos pensamientos y recuerdos.”

Josué Carrión "Mr. Cash" Suministrada

Por lo que me estás contando, te has mantenido muy fuerte, a pesar de las circunstancias. ¿Has tenido tu momento en privado para liberar ese sentimiento?

“Esta mañana (ayer) me levanté y antes de empezar a orar, estaba a lágrima viva llorando pidiéndole a Dios por su salud. Horita estaba comiendo y volví a derrumbarme a llorar. Le agradecía a Dios la fortaleza que me daba, especialmente para bregar con mi familia. He logrado que haya más unidad que nunca debido a esta situación. Muchas cosas buenas pasando dentro de esta prueba.”

En el momento de esta entrevista, Josué iba de camino a ver a su papá al hospital. Lo acompañaba su señora madre, Juanita Carrero Ramos. Me la puso al teléfono.

Josué Carrión "Mr. Cash" Suministrada

Juanita, siento mucho lo que están pasando. Mi solidaridad con todos ustedes y mi deseo de que se recupere pronto.

“Ay Fernan, no es fácil. Yo lo vi… yo lo vi caer al vacío. Yo estaba con él. No me dio tiempo ni de tocarlo en el balcón, lo vi bajar. Estoy con un trauma. Van a tener que operarlo ya que se quitó lo del pulmón, se agravó todo, sangrando por dentro. Él siempre estaba conmigo. Hoy cuando desperté sentí ese vacío porque él siempre estaba a mi lado, éramos uno, todo el tiempo, 24-7. Yo tengo una ama de llaves que está con nosotros 8 horas pero no es lo mismo. He sufrido demasiado. La gente se ha desbordado en oraciones. La mamá de Jerry Rivera a las 2 de la mañana nos llamó para hablarnos de Dios, apoyándonos.”

Josué, los cuidadores de pacientes con Alzheimer están conscientes de que cosas como estas pueden pasar, lamentablemente pero no deja de ser dolorosa cada experiencia.

“Uno trata de hacer lo que puede pero cuando te enfrentas a esto, a esta realidad. Ves cada día su decadencia. El día antes de que se lanzara por el balcón estaba en casa muy contento, compartimos durante todo el día. Ese día comió más que nunca. Estaba bien feliz. Al final le entró como un sentido de pertenencia, una ansiedad. Para calmarlo, le di un libro de mi carro. Le di mis llaves, luego no las quería soltar y estuve detrás de él por todo el edificio, por toda el área de la piscina, para que me las diera. No quería hacerlo con violencia, lo hice con mucha paciencia y amor. Ahí me di cuenta de cómo él estaba hace unos meses, cómo se ha deteriorado, al punto de ver cosas que no existen. Dije wow, su panorama está empeorando. Se necesita mucha paciencia y amor, lo que hemos tenido. Si escucha mucho grito se desespera y puede actuar de manera errática. Pero es parte de la condición. Es algo triste.”

¿Cuál es tu mejor consejo a las personas que tienen un familiar con Alzheimer y a sus cuidadores?

“Paciencia, amor, que lo amen, lo cuiden y protejan de la mejor manera, que tengan compasión con ese ser humano que tanto aman. Tener fe en Dios. Es triste cuando la persona no se acuerda de ti, hay que recordarle su nombre, es bien doloroso. En mi caso es mi papá, quien estuvo toda una vida ahí y de momento ver que se le borra la memoria, es muy triste pero ante todo están los sentimientos. Él siente y escucha la voz y se alegra, lo haces reír, le cantas canciones que lo hagan sonreír. Orarle a Dios para que les dé la fortaleza para que puedan sobrellevar esta situación tan difícil.”

¿Han considerado poner a tu papá en un “Home”?

“Hay gente que lo hace pero nosotros decidimos que no porque consideramos que eso sería como matarlo lentamente al no verte ni sentirte. Ahora mismo, sea lo que sea, te siente, te escucha, te ve. De momento reconoce a mami, su esposa y le dice a la gente que ella es su esposa. Hay momentos de lucidez. Le hablo a veces de cosas que me enseñó hace muchos años y vagamente trata de recordar. Y lo mantenemos lo más limpio y aseado posible y tenerlo dignamente el tiempo que esté con nosotros. Y mami, que a pesar de sus enfermedades y condiciones, ha sido una titana cuidándolo. En estos momentos en que papi está en el hospital siente ese vacío y duele.”

Eres una persona muy cristiana y con mucha fe. ¿Qué le pides al pueblo en este momento?

“La gloria es para Dios. Cuando recurrí en este momento al pueblo, inmediatamente fue un bombardeo de oraciones, diferentes pastores llamándome. Verdaderamente, el poder de la oración es algo increíble y es real. Te da paz, entendimiento, fuerza para seguir. Dios está haciendo todo esto por un propósito. La oración es vital e importante. Una herramienta súper poderosa. Sin eso no tuviera la fuerza que tengo ahora. Tengo mis quebrantos, como por ejemplo, cada vez que voy a verlo al hospital. Y yo creo en los milagros, que dentro de todo, se va a recuperar y esto es una lección para todos nosotros. Estoy súper agradecido del pueblo y de Dios. Sin Él no somos nada.”

De corazón, gracias Josué por la confianza siempre en mí y en Metro. Mis oraciones también por la pronta recuperación de tu padre.

Los interesados en donar sangre (de cualquier tipo), lo pueden hacer en el Banco de Sangre del Centro Médico en San Juan. El horario es de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los domingos desde las 8am hasta las 2pm. Se requiere ir alimentado. Para más información, llamar al 787-777-3535, extensión 6550.