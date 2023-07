Las Capitulaciones de Barbie

La película de Barbie, que se estrenó ayer en los cines, ha despertado recuerdos en muchas de nosotras, el ´hot pink´ está en todas las pasarelas y alfombras rojas, de repente Barbie es el trending topic que ha trastocado al mundo.

Seguro que muchas ya han comprado algo alusivo a ella y lo han lucido orgullosamente. Barbie fue y sigue siendo el ícono de la infancia de millones de niñas y niños, con el cual conectan inmediatamente, al mismo tiempo que se dibuja una sonrisa en sus rostros. Si naciste entre la década del 60′, 70′, 80′ y 90′, ver la tipografía del nombre Barbie y el color rosado, -hot pink-, reactiva la memoria, emergiendo de la misma recuerdos tipo ´cortometrajes´ de nuestra niñez, en las que la muñeca estaba presente. Yo recuerdo las veces que una nueva Barbie me esperaba -debajo del árbol de Navidad o bajo la cama la madrugada del 6 de enero- dentro de su caja que, ¡por mi madre! brillaba… destellaba mágicamente. Admito que Barbie dejó su huella en mis memorias, las coleccioné y a mis dos hijas, Nicole y Gabriela, cada Navidad, Santa Claus le traía una para jugar y otra de colección, que yo no les dejaba usar, ni siquiera le dejaba que la sacaran de la caja. Miren que tuve que aguantar bromas y vellones por el hecho de que las coleccionaba y por supuesto que los comentarios giraban acerca de lo ´frívolas´ que se percibían las Barbies, sobre que la Barbie era una ´air head´ y hasta tuve que aguantar que me preguntaran si tenía la Barbie ´divorciada´…sobre ese momento es que baso este escrito.

Pienso que lo que representó Barbie para las generaciones que ya mencioné va mucho más allá que lo que fueron la criticas que tuvo, por ser diseñada con su estilizada y delgada figura, medidas perfectas, pelo rubio lacio con sutiles ondulaciones - que le otorgaban sensualidad - y su vestuario perfecto. Me quiero detener a exponerles como Barbie, un fenómeno de mercadeo americano, la ‘diosa de la belleza americana’ (la Venus de Milo no tenía las medidas que Barbie poseía…y es la representación de la belleza griega, hecha escultura), debe ser reconocida por aspectos que ameritan entenderse desde otras perspectivas, y no por su mera apariencia, su historia de belleza e indiscutible glamour.

Barbie ´nace’ de la idea que tuvo Ruth Handler, al ver como su hija Barbara jugaba con las muñecas de cartón (paper dolls) y notaba, al observarla, que su hija le asignaba roles de adultos a la muñeca mientras las vestía con los trajes de papel. Ruth, quien era esposa del co fundador de Mattel, se dio cuenta de que los juguetes para niñas eran representaciones de infantes, o sea bebes (el juego de ser mamá perpetuaba el rol de la mujer solo como mamá en la sociedad), y vio que existía una brecha en el mercado, creando la famosa muñeca a la que nombró igual que a su hija, Barbie. Barbie hizo su debut el 9 de marzo de 1959, en el American International Toy Fair, en Nueva York. En su primer año, luego del lanzamiento, se vendieron 350,000 Barbies, siendo un éxito en ventas. Ken llegó al mercado varios años después.

De entrada, al mercado, luego del éxito en ventas, una compañía alemana hace de Barbie la protagonista de un pleito en el que se reclamaba derechos de propiedad intelectual y patentes, pleito que fue transado y Mattel termina comprando los derechos de su ´competidor´ por una cantidad ridículamente baja… la segunda victoria para Barbie, una ´rubia sin cerebro´…

Interesante resulta que, en los años 70′, - década en que la lucha feminista hervía socialmente - Barbie recibe duras críticas por parte de los grupos feministas, por ser una representación irreal de la mujer, lo que lleva a Ruth Handler a realizar estudios de mercadeo y luego de sutiles cambios físicos a la muñeca, continua con ella el mercado. Las estrategias pensadas siempre estuvieron apoyando a Barbie y la aceptación y evolución del concepto continuó creciendo estrepitosamente. Barbie no solo era ‘la modelo’ o estereotipo de la belleza de la cultura americana, si no que comenzó a alinearse de forma sutil a la evolución y planteamientos de determinadas luchas feministas. A finales de los 70′ y principios de los 80′ los estantes de tiendas de juguetes dieron paso a una Barbie que representaba una mujer que proyectaba empoderamiento e independencia financiera, una mujer profesional, asumiendo roles que la sociedad típicamente le reservaba a los hombres. Barbie entró ‘en la fuerza laboral’ de manera contundente. Además de la Barbie tradicional y la Barbie mamá, hizo entrada al mercado nuevas versiones de Barbie, con un mensaje a la sociedad directo, el que la mujer podía ser la doctora, cirujana, alpinista, la mujer de negocios, la chef, la maestra, la veterinaria, la piloto de avión, la atleta -varios deportes -, la astronauta, la piloto de autos de carrera, la propietaria de casas para vacacionar, de mansiones, de autos deportivos, autos todo terrenos, botes y hasta en la política con como presidenta de la nación…en una proyección inequívoca de que, igual que los hombres, la mujer tenía posibilidades infinitas y se posicionaba en esferas profesionales, de igual a igual, el poder estaba a su alcance. Bueno, que la lucha feminista fue también de Barbie.

Sigo… Barbie fue el primer ´juguete´ en desplegar agresivas estrategias de mercadeo en televisión, siendo esto emulado por otros ´juguetes´, es decir fue pionera en utilizar estrategias de mercadeo, que sin duda fueron exitosas. Barbie ha sido vestida por Dior, Chanel, Nicole Miller, Calvin Klein, Escada, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Bill Blass, Givenchy, Burberry, Armani, Versace, Diane Von Furstenberg, Christian Louboutin, Bob Mackie (todavía conservo la de Bob Mackie)… Ha sido registrada como obra de arte, fue inspiración de artistas como Andy Warhol, ha sido modelo de fotógrafos famosos y posado para revistas de primer orden, además de protagonista de un sin número de películas, como lo es la que se estrenará el próximo 21 de julio. Para el 2006 se registró que más de un billón de Barbies habían sido vendidas, desde su lanzamiento, a través del mundo entero, y hoy se documenta como el segundo juguete más vendido, siendo los videojuegos el número uno. Ni hablar de que amasa una fortuna de aproximadamente unos $1,600 millones. ¿Algún problema con la rubia, quien también está representada por sendas bellezas negras? ¿No creen que Barbie ha sido más transcendental que meramente una estrella de la moda y diosa de la belleza americana?

Las Barbies desfilaron por mi vida y la de mis hijas con el mensaje claro y directo de que la mujer sea de donde sea, rubia, morena, pelirroja o brunette puede ser lo que quiera, alcanzar las metas que se imponga y ser exitosa. El que desee que valide los datos con la historia de esa mujer que marco la infancia de millones.

Por todas las razones que les expuse, fue que le riposté a mi querido amigo Robert, cuando en broma me preguntó si en mi colección tenía la Barbie ‘divorciada’. ¿Divorciada?, le pregunte. Robert me contestó, intentando extender ‘el vellón’ que quería pegarme, ‘si, la que viene con la casa de Ken, la motora de Ken, los caballos de Ken y que se quedó con el negocio de Ken…’ Se imaginarán que lo miré con una sonrisa templada, mientras las carcajadas de todos los que estaban en la mesa del restaurante hacían estruendo como trasfondo… le dije, ‘no querido, eso no es correcto, ella no se quedó con nada de nadie, pues Barbie firmó capitulaciones antes de casarse, y a Ken no le tocó nada más que la pensión excónyuge… Ken llegó a la vida de Barbie luego de haber creado su imperio’. El turno de reír fue mío, al ver la cara de sorprendidos de los hombres de la mesa… mi amiga Ileana (que también es abogada) se reía conmigo. Todos se quedaron mirando a Robert y el tema de las capitulaciones se quedó para otra cena. ¡Algún día publicaré las Capitulaciones de Barbie!