Esposa del locutor de Teleonce habla luego de abandonar su casa por depresión post parto

Hoy les voy a hablar de Celivelys Rivera, esposa del locutor de Teleonce, Bengie Rivera y de la periodista Sylvi Escoto, de Wapa TV.

Comenzaré con Celivelys y más abajo verán la entrevista que le hice a Sylvi.

Estoy segurísimo que recuerdan el caso de la joven madre Celivelys Rivera, de 29 años, esposa del locutor y principal voz del canal Teleonce, Benjamín Rivera, alias “Bengie”, quien fue reportada como desaparecida. Hace 5 meses, el 11 de febrero pasado ella, momentáneamente, abandonó corriendo la residencia donde vivía con Bengie y con su hijita Victoria, recién nacida, en la urbanización Alturas de Campo Rico en Canóvanas. Esto provocó una búsqueda masiva, tanto de la policía como de su esposo, familiares, vecinos y ciudadanos. Una búsqueda angustiosa. Recuerdo que me quedaba pegao al televisor viendo los noticiarios en vivo desde lugares donde aseguraban haberla visto o donde podría estar. Recuerdo que un señor dijo que la vio corriendo asustada en los predios de la finca El Pozo de ese municipio. Trató de agarrarla pero ella se le zafó. Esto luego de verla escondida en una casa, debajo de un toldo que cubría una planta eléctrica. Estaba, como decimos “eñangotá”, con los brazos cruzados en el pecho y con mucho miedo. Sin duda, fueron horas y días intensos. La policía activó la unidad canina, helicópteros de FURA, personal de Manejo de Emergencias estatal y municipal. Todo Puerto Rico estaba pendiente a esta familia. Bengie ofreció múltiples entrevistas a los medios con el fin de poder encontrar a su querida esposa sana y salva.

No fue hasta 2 eternos días después que Celivelys fue hallada en una zona boscosa cerca de su casa. Estaba deshidratada y perdió el conocimiento. Las imágenes de ella desmayada en la camilla mientras la montaban en la ambulancia, jamás se me olvidarán. Rápidamente fue llevada a un hospital donde estuvo varios días recibiendo tratamiento. Casi 2 meses después, en abril, ella agradeció a través de sus redes sociales al pueblo que se preocupó por ella. “Gracias por estar conmigo en este proceso y respetarlo”, fueron algunas de sus palabras en ese momento.

Cuando desapareció hubo muchos rumores de las posibles razones por las cuales ella se fue de la casa, aún cuando Bengie, desde el primer momento decía que ella abandonó la casa en medio de una depresión post parto ya que hacía pocos días que había nacido la niña. Se decía que estaba huyendo de Bengie por problemas que tenían, hasta que ella tenía problemas con su suegra, la mamá de él.

Me comuniqué con la Inspectora Mabel Olivera, directora del CIC de Carolina. Le pregunté en qué había quedado la investigación y entrevistas que le hicieron a Celivelys, luego de recuperarse en el hospital ya que nunca más se supo nada públicamente. La Inspectora me indicó que en las entrevistas Celivelys siempre dijo que lo que le pasó fue por una depresión post parto, confirmando lo que había dicho su esposo, que su desaparición no tuvo nada que ver con Bengie ni con su mamá ni con nadie.

La he observado en sus redes sociales por los pasados meses y me hace bien feliz verla recuperada, sonriente, feliz y echando pa alante su estética “Somos Piel” que tiene en Carolina, donde realiza tratamientos faciales y depilación láser, según se indica en las redes del negocio.

Hasta que en un reciente post de Instagram, Celivelys habló en detalle por primera vez del triste episodio que vivió en febrero.

En una foto donde aparece de pie frente a un espejo en un baño público, escribió: “Este año tomé una decisión después de presentar depresión post parto y psicosis. Estas son cosas que pensamos que nunca vamos a vivir. De las que tampoco se habla porque es un tabú presentar ciertos desórdenes ya la sociedad te ve como el “loco” pero no es así. Esto les ocurre a un % de mujeres luego de dar a luz. ES VÁLIDO, ES REAL Y SUCEDE. También podemos salir de eso. Es cuestión de darnos prioridad y vivir un día a la vez, poco a poco. Cuidar de uno mismo. Suena tonto, pero después de ciertas situaciones lo dejé a un lado. Priorizar mi salud, mi estado de ánimo, cuidar mi cara, cuerpo, cabello... ¡Me trae autoestima, me ayuda a hacer una pausa, me hace feliz conmigo mismo y todo lo demás se vuelve más ligero! 🌺🦋🌈 Gracias mis solecitos por llegar a mi vida Dereck & Victoria. 🌞”

Te felicito Celivelys por tomar esa valiente decisión de darte prioridad y a tus hijos.

Me han preguntado si Celivelys y Bengie siguen juntos. La realidad es que luego del suceso, ninguno de los dos ha publicado fotos o vídeos donde se vean juntos, solo están por separado. Sí he visto que aún se siguen en las redes, ambos se dan “like” en sus publicaciones y hasta se escriben mensajes bonitos. Hace poco Bengie publicó un vídeo donde se ve paseando a su hijita en un coche en un parque. Aunque Celivelys no aparece en el vídeo, le dejó un “comment” que dice: “Eres el papá más amoroso, entregado y su cómplice de aventuras #1 (un corazón rojo). Te amamos daddy”. Podría ser que hayan preferido mantener el matrimonio lo más alejado de redes posible. Mi impresión es que ya no están juntos pero los admiro muchísimo y aplaudo ya que, por lo que observo, se están llevando con mucha madurez, todo sea por la niña. Le pedí varias veces, tanto a Celivelys como a Bengie una reacción o entrevista pero no recibí respuesta.

Uno de los recientes posts en Facebook de una agradecida Celivelys dice: “Se me sale una lagrimita cuando las personas que me vieron en mi peor momento me dicen “qué bueno verte feliz””. Yo también me alegro de verte feliz Celivelys, recuperada, trabajando y junto a tu familia que te ama. Bendiciones y éxito siempre. Mi solidaridad contigo y con las mamás que estén pasando o hayan pasado por depresión post parto. Al final de esta columna pueden ver fotos recientes de Celivelys para que vean lo cambiada y radiante que está.

¿Dónde está Sylvi Escoto?

En otro tema, hay una conocida reportera que hace bastante tiempo no la vemos en la pantalla de Wapa Televisión, en Noticentro. Ustedes saben que el que busca, encuentra. Mirando el noticiario, de momento la dejé de ver, pensé que estaba de vacaciones. Yo decía “pero qué vacaciones más largas”. Hablo de la periodista Sylvi Escoto, esa misma, la de la melena rubia espampanante. Mis averiguamientos (raro en mí) me hicieron escribirle “a la patá” a su DM. Rápido me contestó y explicó las razones de su ausencia. Aquí mi conversación con Sylvi.

Sylvi, me alegra saludarte de nuevo. ¿Cómo estás?

“Hola Fernan. Todo muy bien Gracias a Dios. Aquí en la brega diaria de la vida maternal caóticamente hermosa. Jajaja”

Hace un tiempo que no te veo en la pantalla de Wapa TV, en Noticentro. ¿Todo está bien?

“Terminé en Noticentro a finales de abril. Decidí dedicarme “full time” a la familia y al negocio de mi esposo Ángel, el restaurante Barbacoa en Punta Las Marías, que por cierto, allí a la orden.”

Gracias, y a mí que no me gusta comer. En el 2019 estuviste fuera un tiempo y regresaste en el 2020. ¿A qué se debió?

“La misma razón. En ese momento tenía solo a mi nene grande Ángel Antonio y necesitaba de mí “full time”, pues me tomé un tiempo para dedicarle y luego cuando pude regresé a la TV y a solo meses de regresar me enteré que venía mi segunda bendición, Álvaro Antonio.”

¿Tienes algún acuerdo para volver a Noticentro en un futuro?

“Pues me fui de súper buenos términos con Niria Ruiz, a quien por cierto, le agradezco infinitamente por TODO mientras estuve allí. Fue tremenda jefa. Veremos a ver lo que pase en el futuro por venir.”

Aunque estás muy ocupada con tu principal rol de mamá de tus dos angelitos Ángel y Álvaro, debes tener un bajón brutal de informar noticias, aunque sea algo a través de las redes sociales.

Que si me dan bajones, uffff, no te lo niego. A veces me dan ganas de meterme por el TV al ver a mis compañeros reportando en sus labores diarias. Aprovecho para enviarle un abrazo grande a todos; pero en realidad ahora mismo estoy donde tengo que estar. De las redes, puede ser que sí haga algo que tengo pensado hace un tiempo. Ya te contaré. Y claro, nunca descarto oportunidades.”

¿Quieres aprovechar y enviarle un mensaje a tus seguidores que te extrañan en la tv?

“Seguro. A todas las personas que me siguen le envío saludos y le doy las gracias por el apoyo de siempre. Mi compromiso de ser un instrumento de comunicación jamás se irá, ahora mismo está tomando un break, pero con la seguridad de que algún día volveré. Un abrazo a TODOS. Seguimos.”

Gracias Sylvi por la confianza. Mucho éxito en tu rol de mamá, esposa y comerciante. Espero verte de nuevo en Wapa. Y te chavaste, ya me invitaste a tu restaurante. Vi en la página unas costillitas ahumadas que se ven de show. Voy por ahí, somos 4 (incluyendo a mi suegro bailarín).

