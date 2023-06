Enamora´o Braulio Castillo tras superar crisis emocional

Bueno corillo, bienvenidos a otra columna #PrimeroConElNalgo en Metro. Lo que les voy a informar es algo que me tiene bien contento. Una observación que llevo haciendo hace semanas. Una situación que estaba “en baja y bajo el radar”, aunque estaba pública en las redes, estaba pasando con ficha. Pero como soy un presentao y bochinchero, se los voy a contar. Sé que se van a alegrar. Trata de nuestro primerísimo actor Braulio Castillo, hijo. Esta columna es con el mayor de los respetos, pa que vean que no soy tan malo ná (bueno, a veces).

En el 2020, cuando comenzó la pandemia y luego de recibir duros golpes emocionales y profesionales, entre ellos la ruptura con su pareja por 11 años, Patricia De La Torre, la emergencia de salud de su gran amiga Marisol Calero, quien sufrió un derrame cerebral, nos informó a todos a través de un comunicado, que había recibido ayuda emocional en el Hospital Panamericano, donde estuvo internado durante 10 días.

“A raíz de la inseguridad, la preocupación y la inestabilidad que nos ha llegado con el virus del Covid-19 -que ha sacudido la industria del arte y la profesión de la actuación-, habiendo además terminado una relación de once años que afortunadamente finalizó en términos amistosos, siendo hijo y siendo padre de tres hijos, dos de ellos universitarios, me sentí emocionalmente abrumado y decidí buscar ayuda. Recibí un servicio de excelencia, apoyo y la orientación que necesitaba para reforzar mi mente y mi cuerpo, por lo que hoy me siento fortalecido, enfocado y con el espíritu listo para retomar y continuar la lucha diaria que en este tramo de vida tan diferente y retante que nos ha tocado a todos”, confesó el actor en aquel momento, el 1ro de octubre del 2020.

Hay que resaltar la puntual ayuda en este proceso, de la madre de sus hijos, Socorro y de su amiga y hermana de vida, Myraida Chaves, quien falleció de complicaciones a consecuencia del cáncer en el 2021.

Últimamente he visto a Braulio, padre de tres hijos, en sus redes bien pompeao y mondao de la risa, pero no tan solo porque está mega recuperado de sus crisis emocional y “full” en su trabajo, sino porque, según mi ojo “malalechístico”- INSERTAR MÚSICA ROMÁNTICA - se dio una nueva oportunidad en el amor desde hace unos meses con Patricia De La Torre, de quien se había separado en 2020. Éjele Braulio y Patricia, lo sé todo jeje. Los he mangao en aventuras extremas por la isla con amistades, cenando juntitos y abrazaditos, recientemente en New York, donde ambos lo pasaron de show en el Desfile Puertorriqueño. Prácticamente, no se sueltan ni en las esquinas. Se les nota el enchule y no es para menos. Tienen que ver cuando Braulio le llama “baby” y los ojos con corazones que Patricia le plantó debajo de una nueva foto de Braulio en Facebook. BTW, las fotos de ellos juntitos en estos jangueos las pueden ver abajo al final en el “slideshow”.

Me alegro mucho por ambos. Dicen que en las películas, las segundas partes nunca son buenas pero este en “comeback” veo que va pa´ largo y por muchos tiempo. Tipo “slogan” político: 11 años más, 11 años más, 11 años más. Braulio y Patricia se conocieron por una amiga en común, Sueling García, ambos en pleno proceso de separación de sus matrimonios anteriores.

Qué bonito es el amor. De corazón les deseo mucha felicidad y complicidad. Se los dice este nalgú, que voy pa´ 14 años con Nao, el amor de mi vida. Nada mejor que estar enamorao. La culequería se nota desde lejos. Se merecían esta segunda vuelta.

Qué mejor manera de despedirme que compartiendo estas palabras del propio Braulio dirigidas a todos los que han pasado o están pasando por una crisis emocional:

“La depresión es un trastorno mental caracterizado por la tristeza, la baja autoestima y otros síntomas como la falta de sueño y cansancio. Miles de personas la sienten y la viven a diario. Tenemos que ser decididos y buscar ayuda profesional que nos provea las herramientas para poder manejar nuestras vidas positivamente. No sientan miedo, ni vergüenza. Al contrario, hagan uso de esa valentía que se lleva bien adentro para andar los pasos necesarios hacia la recuperación”

Felicidades Braulio y Patricia. Si me invitan pa la boda, desde ahora les digo que el centro de mesa es mío.

El amor es extraño y descontrolado. Quisiera gritar desde la montaña más alta.

Hasta la próxima.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo .