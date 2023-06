Todo Puerto Rico en contra del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE

Sectores empresariales que incluyen a la Asociación de Industriales y al Centro Unido de Detallistas se han unido al reclamo del pueblo y, recientemente, han expresado su total rechazo al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) propuesto por la Autoridad de Energía Eléctrica. En resumen, se oponen al PAD porque implicaría un aumento en el costo de la electricidad. Estos sectores empresariales advierten, con razón, que los aumentos al costo de la electricidad propuestos en el PAD tendrían un impacto nefasto para la economía del país y para su gente.

Estas organizaciones están planteando que no se puede aceptar el pago que exigen los bonistas -como parte de este PAD- de sobre $8,000 millones. Manifiestan que si hay que escoger entre pagar a los bonistas o defender la economía de Puerto Rico y su futuro, tenemos que escoger a Puerto Rico y a su gente primero. A pesar de que estos sectores empresariales no han usado esta consigna, podemos resumir su postura como que siempre debe ir “el pueblo antes que la deuda”.

En resumen, nos alegra que los sectores empresariales se sumen al rechazo del PAD. Tenemos la obligación de resaltar que lo primero que debió hacer el gobierno fue auditar integralmente la deuda. En segundo lugar, debió determinar cuánto, si algo, de esa deuda se podía pagar sin afectar el futuro económico de Puerto Rico, pero no lo han hecho. Tenemos que recordar que los procesos de quiebra no están hechos para castigar, hacer sufrir ni darle lecciones al deudor, en este caso, Puerto Rico. Es un mecanismo que por el contrario tiene el propósito de ofrecerle protecciones al deudor y que está diseñado para ofrecerle un fresh start o nuevo comienzo a la parte que solicita estas protecciones. Es un mecanismo para restablecer la salud financiera del deudor, cosa que no sucederá si se aprueba el PAD.

¡Todo Puerto Rico unido en contra de la aprobación del PAD de la AEE!