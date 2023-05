Solidaridad con la Unión del Fondo del Seguro del Estado

La Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado está activamente protestando contra la privatización del Hospital Industrial y exigiendo mejores condiciones laborales. Entre los reclamos, la Unión señala que el personal lleva diez años sin recibir aumentos de salario y la necesidad de abrir más plazas para personal médico, especialistas y profesionales del trabajo social, entre otras. Además, denunció la mala fe del patrono al retirar el acuerdo de aumentos salariales y negarse a implementar el Plan de Retribución y Clasificación.

Sin embargo, el Fondo se niega a actuar de buena fe, a pesar de que, ante el Senado, su discurso ha sido contrario.

Cuando en junio de 2022, el PNP presentó una medida ante el Senado que pretendía quitarle al Fondo $165 millones para –supuestamente– mitigar el alza del costo de combustible y de la producción del agua potable en Puerto Rico, el Fondo apoyó la medida mediante un memorial. En su escrito, el Fondo declaró que por los últimos cinco años sus recaudos anuales superaban los gastos presupuestados y que las “proyecciones de recaudos de los próximos años, realizadas por economistas de [su] oficina de Planificación, [los] colocan con el mismo patrón de crecimiento saludable”. Según el Fondo, “con la aprobación de la medida no se promueve, ni tendrá el resultado de privatizar el Fondo del Seguro del Estado; ni afectar la revisión y/o cumplimiento de las escalas salariales contenidas en el Plan de Clasificación y Retribución de esta corporación pública”.

Hace menos de un año el Fondo apoyó que se le quitaran $165 millones porque sus finanzas estaban en crecimiento saludable. Además, aseguró que, aún restándole a su presupuesto cientos de millones, no se privatizaría dicha corporación ni se afectaría el cumplimiento con el Plan de Retribución. Sin embargo, contrario a lo declarado y a pesar de que esa medida no se aprobó y no se le quitaron $165 millones al Fondo, de mala fe se niega a cumplir con los merecidos aumentos ya presupuestados y, además, quiere dar paso a la privatización.