El PPD a 18 meses de las elecciones

El futuro del Partido Popular Democrático (PPD) luce incierto. Obviamente, un popular de clavo pasa’o dirá todo lo contrario: que la colectividad está fuerte, que sobran los líderes, y que en el 2024 van a ganar. Eso es pa’ las gradas y para mantener algo de entusiasmo.

Ha sido una semana difícil para el PPD con la primaria para elegir al presidente, pero el reto va más allá de esta elección.

Comienzo por recordar que hay tres municipios que, a nivel político, representan grandes retos para la pava. San Juan, a estas alturas, no cuenta con un presidente municipal, estando a 18 meses de las elecciones, y tampoco se perfila alguien que tome las riendas para organizar verdaderamente al PPD en la capital, alguien que tenga buenas probabilidades de ganar el año que viene. El legislador municipal popular Manuel Calderón Cerame es un joven bien aspectado en la política, pero no lo veo en este ciclo electoral porque no tiene aún el factor reconocimiento, que es indispensable para prevalecer.

Mayagüez y Ponce también son dos cabeceras de distrito importantes para el PPD, y los alcaldes se han visto involucrados en escándalos de corrupción, aunque ninguno ha sido dilucidado en los tribunales. En el caso de Mayagüez, hay un alcalde interino, pero no creo que sea una figura trascendental a nivel político. No sé si Arecibo, otra cabecera de distrito, representa en este momento un reto para la pava, pero sí veo a su alcalde Carlos “Tito” Ramírez en bronca con media humanidad popular. Es notable que es una figura dominante y que no muestra reparo en abrir fuego contra cualquiera que no haga lo que él diga o que no se alinee con sus posturas. No es un ente unificador y creo que eso lo pueden hacer constatar los alcaldes populares alrededor de su pueblo.

No hay peor cuña que la del mismo palo, y eso le ha ocurrido a José Luis Dalmau como presidente de la colectividad, pues ha recibido mayores ataques dentro de la pava que los que vienen de afuera. Cuando se miran las arcas financieras del PPD, es evidente que al día de hoy no hay compromiso serio de los sectores populares que donan heavy a su Partido Popular Democrático.

Eso tiene que ver, en gran parte, con la ausencia de figuras que proyecten liderato y que inspiren respeto.

Hace unos meses dialogábamos con Héctor Luis Acevedo y este indicaba que ha visto cómo la oposición del Partido Popular le ha rezado las novenas a la colectividad y que esta resurge. Eso es cierto. Sin embargo, el contexto histórico es otro.

¿Existe un Rafael Hernández Colón o un Miguel Hernández Agosto? ¿Quiénes son los Ruben Vélez, los Miguel Laussell y los Arturo Díaz de hoy? ¿Quién hala por teléfono y llama a quién porque el partido necesita inyecciones económicas para sobrevivir?

Entonces, si la la presidencia de Dalmau no ha logrado mantener saludables las arcas del PPD, ¿cómo cambiará eso con Jesús Manuel Ortiz o Luis Javier Hernández? Creo que ninguno, y eso no tiene que ver con los méritos de sus capacidades, podrá cambiar mucho ese panorama porque, como dije, no hay gran compromiso de los donantes.

Aparte, no hay figuras que pongan orden en la casa, como hacía Rafael y Don Miguel. Creo que los golpes que ha cogido el Estado Libre Asociado con la Ley PROMESA, el caso Sánchez Valle, la Junta de Supervisión Fiscal y otros, también han desnudado la realidad colonial, lo que ha provocado desilusión en unos y rebeldía en otros que se sintieron engañados. Obviamente, también está al que no le preocupa que seamos una colonia porque se siente bien atendido con lo que tenemos. No obstante, esos tres sentimientos han provocado bandos que son complicados de unificar en la pava. La división entre quienes apoyan el ELA actual y los que defienden la independencia de Puerto Rico en su modalidad de Libre Asociación, creo hace muy improbable una unificación sólida de cara al 2024.

Con ausencia de líderes como los de antaño, casi sin dinero, con guerras internas, con el abandono de la fiscalización al gobierno y con la bandera del ELA deshilachada, ¿está el PPD en posición de ganar las elecciones en 18 meses?

En el 2020, se analizó que en San Juan el PPD podría quedar en tercer lugar. “Eso es imposible”, plantearon líderes de la Pava. Ahí está la historia. Con ese panorama que vive hoy el Partido Popular, ¿diríamos que es imposible en las elecciones generales? El tiempo dirá.