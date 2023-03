Viaje circular interminable por la dimensión desconocida

Ver el mensaje del gobernador me dio la sensación de caminar en círculos en un episodio de la antigua serie “La dimensión desconocida”.

Los mensajes del gobernador son como viejas cintas de grabación sin fin (“endless loop outgoing message tapes”) de las contestadoras telefónicas de los ochenta.

Como los mensajes grabados para contestadoras, se repiten ciertas frases y temas: Desarrollo económico, reconstrucción, construcción de infraestructura, justicia social, mejoras a los servicios de salud, reformas y mejoras a la educación, crimen y fin a la corrupción.

Cada gobernador añade algún nuevo toque, “hacer que las cosas pasen” fue el mantra de Pierluisi.

Si usted le cree a Pierluisi o le creyó a Wanda Vázquez, Ricky Rosselló, Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, Aníbal Acevedo Vilá, Sila Calderón y Pedro Rosselló, usted no tiene memoria, es un fanático del bipartidismo o simplemente un/a idiota. Cuál de ellos y ella cumplió sus promesas. Veamos.

Desarrollo económico. Pregúntese si su situación hoy es mejor que en cualquier momento desde el cambio de siglo. La economía sigue contrayéndose, los empleos son más pero de menor calidad, con menos beneficios y ninguna estabilidad. Los empleos en la construcción, el turismo y los servicios no son estables. Las transferencias federales son más importantes para la actividad económica que la inversión de capital privada. Puerto Rico, una vez la capital de la industria farmacéutica, es hoy un paraíso fiscal y turístico, conocido por el lavado de dinero y el tráfico de drogas internacional.

Reconstrucción y construcción de infraestructura. El puente atirantado es el ejemplo más reciente de las promesas y acciones falsas dirigidas al engaño electoral. ¿Ha pasado usted recientemente por alguna carretera sin hoyos? Para puntualizar el cinismo del gobernador, Pierluisi dio su mensaje con el apoyo de una planta eléctrica porque LUMA, la compañía que el apoya incondicionalmente, no es confiable.

La reconstrucción de la red eléctrica luego de María sigue en su fase de despegue, y ha beneficiado más a LUMA que a los puertorriqueños. La reconstrucción de escuelas en el sur ha beneficiado más a los contratistas que a los estudiantes. A 8 años de María y 3 de los terremotos del sur, la gente sigue esperando.

Justicia Social. La mitad de la población depende de ayudas federales para subsistir. La clase media ha tenido que emigrar y la universidad pública, la cual no mencionó una sola vez, ha sido desmantelada. La reforma contributiva impactará más a la gente con ingresos de $41,500 a $81,500 cuya tasa tributaria se reduce de 33% a 24%, mientras que la tasa de la clase media baja se reduce de 25% a 24% (¡!).

Servicios de salud. Si usted ha necesitado un médico no tengo que dar muchos detalles. Los médicos han emigrado masivamente por la falta de voluntad del gobierno de reglamentar y fiscalizar las aseguradoras privadas. El plan vital es un desastre y los programas advantage para envejecientes restringen beneficios medulares mientras ofrecen recortes de grama. El Centro Médico es un desastre sin esperanza de mejora.

Educación. Los estudiantes del sur siguen sin escuelas y sin un programa educativo efectivo. La calidad de la educación deteriora a pasos agigantados. La deserción escolar sigue rampante y la clase magisterial obtuvo un aumento de salarios con una asignación federal que expira en el año de las elecciones (¡!).

Corrupción. Esta es la raíz de todos los males. Desde el comité “Blue Ribbon” que nombró Sila Calderón y su mantra “qué vergüenza para Puerto Rico”, nada ha pasado. La corrupción llega los pies de Fortaleza, un gobernador fue juzgado, aunque encontrado no culpable, y otra está en proceso de ser juzgada. Además del puente atirantado, están el fraude no consumado de las pruebas de COVID, los traqueteos de Anaudi con el hermano del gobernador, los sobornos de la compañía de asfalto, sume y siga. Pierluisi dice que se procesará a quien sea, no importa de quien sea familia, a ver qué pasa con sus primos. Ricky hizo que sus funcionarios firmaran promesas de no corrupción que no sirvieron de nada. La corrupción hace más difícil manejar la burocracia federal. En Washington la corrupción boricua es la premisa de toda discusión sobre la implantación de programas y desembolso de fondos.

Sobre el crimen me ahorro las palabras, ahora matan niños en cumpleaños. La balaceras y masacres son noticias viejas. El plan anticrimen nunca ha funcionado.

Escuchar el mensaje del gobernador o gobernadora de turno, es como escuchar una cinta de grabación sin fin del contestador de los ochentas. Todos/as dicen lo mismo, nada pasa. Lo único que los gobiernos PNPPD están haciendo que pase es el enriquecimiento de la clase política puertorriqueña, nuestra plutocracia y los ciudadanos 20/22/60 que se apoderan de nuestro litoral. El futuro es un interminable viaje por la dimensión desconocida en un círculo vicioso donde nada pasa.