Periodista Tatiana Pérez revela las razones que la mantienen fuera de la televisión

Desde hace un tiempo que no vemos a la periodista de Noticentro por Wapa, Tatiana Pérez Ramos, en pantalla. Sus constantes reportajes investigativos eran costumbre todos los días en el noticiario. Presentao al fin, le pregunté. Inicialmente había preferido no meterme en eso pero luego de comerme un sandwich de bistec con una Kola Champán, se me quitó, no aguanté y hablé con ella. Así de rápido me convencí yo mismo. Tatiana, súper cool como siempre conmigo, me contestó todas las preguntas. Les confieso que lo que me contó me sorprendió ya que no todas las personas toman la decisión que ella tomó y el por qué. No les digo más. Entérense abajo y les diré algo al final.

Tatiana, hace tiempo no te vemos en la televisión en Noticentro por Wapa y he leído comentarios de personas preguntando por ti. Ha sido muy poco lo que se ha sabido públicamente y quisiera que seas tú misma quien lo diga.

“Gracias Fernan, me han estado preguntando y es algo que he mantenido bastante reservado. A poca gente le he contestado lo que ha estado sucediendo. Para el mes de agosto, en coordinación con Noticentro y Wapa TV solicité una licencia sin sueldo ya que tenía que trabajar con la salud de mi hijo Ian. Wapa me brindó la oportunidad de irme un año para trabajar y atender esa situación. Es un niño especial y por su privacidad no hablaré de su diagnóstico ni detalles de su condición. Tiene 15 años, ya es grande. Es algo que yo he hablado con él. No le gustan las cámaras ni las fotos, no es figura pública y respeto su privacidad en el aspecto de su salud. Tomé este tiempo para compartir más con él. Yo trabajando, soy sola con él y él necesitaba ese espacio y tiempo y poder poner al día su salud. Por eso fue que me fui este año de Wapa. Soy maestra también, es lo que estoy ejerciendo ahora mismo. Aunque tengo una licencia sin sueldo en Wapa pero se hizo una excepción para poder trabajar como maestra en la misma escuela que está Ian, para poder la situación con él, atender su salud. Si mi hijo está bien, yo puedo estar bien y puedo hacer mi trabajo bien. Eso para mí es una prioridad.”

Tatiana Pérez

¿Fue un diagnóstico sorpresivo o ya venías enfrentando esto desde hace tiempo?

“Él es un niño especial y desde pequeño siempre se ha estado trabajando pero dejo claro que es totalmente funcional, no está encamado ni nada severo. Es perteneciente al Programa de Educación Especial. Gracias a que se trabajó desde temprano es que él es totalmente funcional.

No me arrepiento de haber tomado este tiempo para trabajar con él. No es un secreto, la pandemia ha afectado a los jóvenes y ha lacerado la salud emocional de muchos jóvenes. En el caso de Ian, la punta de lanza fue la pandemia, lo que pudo haber provocado que él necesitara mayor atención por parte de su madre. Tiene abuelita y abuelito pero necesitaba de su mamá”.

Sé que eres madre soltera y he visto cómo lo has echado pa´ alante contra viento y marea y lo mucho que lo amas y proteges. ¿Qué significa Ian para ti?

“Ian para mí lo es todo. Fui madre a los 19 años, apenas en mi segundo año de universidad, a donde iba conmigo. Fue emotivo para poder superarme y echar hacia adelante. Ha sido mi motivación para yo poder superar los obstáculos de la vida. Ha sido mi inspiración para todo. Es bien cariñoso y reconoce que mamá está con él en este período pero sabe que ella va a regresar al trabajo y está tranquilo con eso, gracias a Dios”.

Sé que su abuelita, tu mamá, te ha ayudado muchísimo en su crianza.

“Ian es lo primero en mi vida y luego mi mamá. Sin ella tampoco lo hubiera podido lograr porque me ha dado mucho apoyo. Cuando estoy en el canal ella es quien lo busca por las tardes a la escuela, me ayuda si sale más temprano. Siempre está pendiente a él. Soy hija única, Ian también. Es una abuela bien dispuesta. No me puedo quejar de ella. Sin ella yo no pudiera ni trabajar, prácticamente. Se ha enrollado las mangas y ha trabajado conmigo, ayudándome muchísimo.”

¿Cómo describes a Ian? ¿Cómo es su personalidad?

“Bien cariñoso. Le encanta el “soccer”. Vive pateando la bola y le encanta ese deporte. Es bien sentimental, le gusta socializar, hacer amigos. A veces se le dificulta ya que es tímido pero lo tiene como meta. Siempre se está sonriendo. Tiene su carácter pero es parte de.”

Tatiana Pérez y su hijo.

¿Quién es su jugador favorito?

“El de todos, Messi. Se identifica mucho con él. Se sabe su historia completa.”

¿Que te parece ver todos esos mensajes en las redes de que te extrañan en la televisión?

“Extraño mucho mi trabajo, especialmente mis reportajes investigativos, mis compañeros. Me da mucha tristeza ya que quisiera contestarles y explicarles que es un proceso, que estamos bien y que todo está marchando bien, aunque no les pueda contestar con exactitud. Quiero regresar ya.

¿Cuándo esperas regresar?

“En agosto. El tiempo pasa a las millas. Agosto está ahí al lado. Me siento emocionada de regresar a hacer lo que me gusta. No es que no me guste ser maestra, me encanta pero es algo que llevo en mis venas y me apasiona.”

¿Te desconectaste por completo de las noticias y redes sociales?

“Un poco, aunque he estado colocando noticias en mis redes pero me he desconectado un poco para poder brindarle el 100% del tiempo a mi hijo. La prioridad es mi hijo y me estoy enfocando en él. Muchas veces, por diferentes situaciones, no podía o el tiempo era mucho más limitado que ahora, que estoy con él en el mismo trabajo, que salimos, lo llevo a sus prácticas de “soccer” y puedo compartir con él mucho más para que esté totalmente bien y cuando yo regrese él pueda continuar hacia adelante. Ya tiene 15, está encaminado y pronto será un adulto.”

¿No te imaginas sin él?

“Definitivamente no. Sé que eventualmente hará su vida y todo. Somos bien apegados, es mi único hijio y no me imagino sin él.”

Tatiana Pérez y su hijo.

¿Has pensado en tener más hijos?

“No he pensado en eso. Siempre me enfoqué en Ian, trabajar para él y por él y tuviera una estabilidad. Nunca se dio la oportunidad de tener otro hijo. No pienso tener más. Si tuviera una pareja y Dios lo envía pues perfecto pero no es una meta en mi vida”

Dijiste “si tuviera una pareja”, o sea ¿no hay nadie por ahí rondando?

“Estoy conociendo a alguien, aunque no lo expongo. Si funciona pues perfecto, maravilloso. Hay que fluir.”

Sabes que soy un presentao. ¿Es de los medios o figura pública?

“No. Para nada, nadie de los medios.”

¿Cómo manejas las críticas en las redes sociales y otros medios, por tu trabajo?

“Te soy bien sincera, no me afectan. Empecé en un ambiente bien fuerte en el Baloncesto Superior Nacional y las críticas eran bien fuertes en aquel momento. El ser mujer haciendo las entrevistas en un deporte de hombres, fue bien difícil. Me herí muchas veces. Tuve mucha gente a mi lado apoyándome que me enseñaron a manejar la situación. Aprendí a crear ese caparazón y no dejo que eso entre a mi corazón y me afecten. Siempre existirán críticas y otras halagando. Todo depende la importancia que nosotros le demos. En mi caso las leo, las analizo, no lo voy a negar pero no es algo que afecte mi salud emocional. Si es una crítica constructiva, la acepto y la trabajo. Pero si es para ofender, para mí eso es la otra persona que se está proyectando. Todo el mundo tiene una opinión y hay que respetarla.”

¿Qué ha sido lo más duro que han dicho sobre ti?

“En general, cuando se expresan con mentiras. Es algo que ocurre y no es que me afecta pero a veces es un poco chocante cuando uno ve que están mintiendo ya que digo que esa realmente no soy yo, eso no es lo que realmente es.”

¿Quieres aprovechar y enviarle un mensaje a los padres con hijos adolescentes?

“Que los escuchen y hablen con ellos, son niños que han pasado por huracanes, pandemia. Muchos de ellos necesitan hablar y exponer cómo se sienten. No solo como madre, sino como maestra, mi recomendación es que le demos importancia a la salud mental de nuestros menores.”

Wow, Tatiana, mis respetos y admiración por poner a tu familia, a tu hijo primero, sobre todas las cosas. Muchas veces los padres y madres se involucran tanto en el trabajo y otras cosas, que descuidan el tiempo de calidad con sus hijos y atender sus necesidades. Te felicito por eso. Mis respetos también a Wapa TV por demostrar sensibilidad, apoyarla, entender su situación y permitirle esa licencia y trabajar como maestra. No es por ná pero no todos los patronos dan esas oportunidades a sus empleados.

