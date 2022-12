¿Nos sobra el dinero o nos falta sentido común?

Sobrante. Así ha descrito el Gobierno la suma de cerca de $500 millones que no estaban contemplados en el plan de recaudos del Estado. O lo que es lo mismo, el Gobierno recaudó tantas contribuciones que se excedió en sus propias metas y ese excedente ronda los $500 millones. Pero en un escenario donde todo en la isla está incompleto y en vías de ser inoperante, me resulta conflictivo no solo que se afirme que “sobra dinero” sino que ese “sobrante” haya encontrado un mejor hogar en bonificaciones a algunos empleados públicos que en las múltiples carencias que requieren atención y dinero.

Estoy seguro que lo que planteo no es simpático para muchos. Después de todo, ¿a quién le amarga un dulce? O, en este caso, un buen cheque a manera de bonificación que puede superar incluso los $10 mil. En definitiva, es un hecho que muchos de nuestros empleados de gobierno están mal pagos y el dinero producto de esas bonificaciones llegará con la posibilidad de generar ahorros a nivel familiar o aliviar carencias. Sin embargo, si miramos el colectivo, descubriremos que existen enormes deficiencias presupuestarias que se traducen en una ineficiencia cada vez más patente en el Gobierno. Lo acepte el Gobierno o no, los contantes recortes presupuestarios han dejado a múltiples agencias solo como una sombra de lo que fueron. Pero pretendemos que se crea que nos sobra el dinero.

¿Sobrante? Imposible pensar en ello cuando es un hecho que hay más de 10 mil querellas de posible maltrato infantil, algunas de ellas arrastradas desde 2016, que no se han podido siquiera verificar porque no hay suficientes trabajadores sociales. Y no los hay porque no se les autoriza un aumento salarial que haga la carrera atractiva. ¿Sobrante? ¿Cómo puede “sobrar” dinero cuando esos mismos trabajadores sociales no tienen ni materiales ni equipos que sustenten su trabajo?

¿De verdad que podemos darnos el lujo de hablar de sobrantes cuando no graduamos vigilantes para Recursos Naturales hace 10 años? Nos “sobran” $500 millones en momentos en que esa agencia depende de las denuncias y vigilancia ciudadana para poder identificar violaciones a las leyes ambientales. A los empleados de esa agencia les faltan lanchas, vehículos y otros materiales, pero “nos sobra el dinero”

El Departamento de Educación aún no ha podido iniciar la reconstrucción de las escuelas del Sur. La reconstrucción de la red eléctrica aun no arranca del todo; hacen falta 3 mil policías, adelantos en efectivo para iniciar proyectos en la red eléctrica, infraestura municipal y los 7 helicópteros de la policía están en mal estado, al punto que hay que pedir uno prestado de la Patrulla Fronteriza para labores de rescate. Pero hay $500 millones que no hacen falta

No señor, no. Lo que parece que no existe es el sentido común.