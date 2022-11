“Dios mío, dime que esto no está pasando, mi hermana no, por favor”: Hermana de Arellys Mercado rompe el silencio en entrevista exclusiva con El Nalgorazzi

Corillo, Carla Espada Ríos es la hermana menor de la tan recordada y querida Arellys Mercado Ríos. Como sabemos todos, Arellys murió a sus 34 años, vilmente asesinada, el 18 de agosto de 2019 en la Marina de Fajardo, a manos de Jensen Medina Cardona, por un celular.

Carla tiene 30 años, vive en Carolina del Norte, está casada y tiene 2 niños, de 2 y 6 añitos de edad. Es la primera vez que Carla abre su corazón y se desahoga como nunca con algún medio sobre lo ocurrido con su hermana, lo cual le agradezco grandemente.

Siempre quise conocer su historia con Arellys, que me contara, desde su perspectiva de hermana menor, todo lo vivido con ella y durante el proceso del juicio. Ambas eran muy unidas. Su desgarrador relato del momento exacto en que se enteró de lo sucedido con Arellys, me partió el alma.

Tres años y 4 meses han pasado ya pero los recuerdos y experiencias vividas junto a Arellys están intactos. La amaba demasiado y lo dejó plasmado en esta entrevista. Me contó de la emotiva visión que tuvo con Arellys, recordó con dolor los días que estuvo presente en el juicio, no vaciló en decir lo que piensa hoy de Jensen, si lo perdona o no. Gracias Carla por la confianza.

Carla, ¿cómo estás?

“Estoy bien a pesar de todo, aunque es un sube y baja. Unos días estás bien y al otro día vuelves y estás abajo”

Siendo su hermana menor, ¿cómo era Arellys?

“Arellys era una hermana excepcional, ella hacía lo que fuera por mí y por su sobrino.”

¿Qué te gustaba más de ella?

“Lo más que me gustaba de ella era su positivismo. No importaba lo que estuviera pasando o cuán difícil fuera la situación, ella siempre pensaba positivo, siempre con mucha fe. Admiraba su fortaleza para salir hacia adelante sola.”

¿Cómo fue tu niñez junto a ella?

“Tuve una niñez linda, aprendí muchas cosas de mi hermana. Aprendí a maquillarme mirándola, me ponía su ropa. Me regaló toda su colección de “Barbies”, la cual le corté el pelo y se lo pinté a todas las muñecas. Ella estaba furiosa. Aunque nos llevábamos 8 años, Arellys me cuidaba mucho, me llevaba con ella a todas partes con sus amigas”

¿En qué te pareces a ella?

“No creo que nos parezcamos ni físicamente ni en personalidad. Siempre he tenido miedo a las alturas, no me gusta la adrenalina, pero mi hermana amaba las alturas, las aventuras y la adrenalina”

Recientemente Arellys hubiera celebrado sus 38 años. ¿Cómo eran los cumpleaños de ella?

“Arellys amaba celebrar sus cumpleaños, todos los celebraba. Ella amaba celebrar la vida. Siempre estaba contenta cuando se acercaba el mes de noviembre y siempre tenía un plan para su cumpleaños.”

¿Qué te ha mantenido de pie? ¿En qué te has sostenido?

“Dios es el único que me ha sostenido. Y mis hijos que son mi razón de seguir luchando.”

¿Guardas algún recuerdo de ella? (Artículo o algo físico)

“Sí, guardo muchas cositas de ella en una caja en forma de maleta. Ahí tengo fotos, y cositas de ella que las conservo para un día mostrarles a mi niños cuando ya estén grandes y sepan de su tití”

¿Se te quedó algo por decirle en vida?

“Quisiera haber podido decirle tantas cosas. Una de ellas sería que me hubiera gustado estar cerca de ella estos últimos años ya que la distancia, al yo vivir en Estados Unidos, siento que me quitó mucho tiempo que no pude compartir con ella, como sus cumpleaños. Me hubiera gustado haber estado presente en todos. Y por supuesto, que la amo y que estoy muy orgullosa de ella.”

¿Qué le dirías ahora a Arellys allá en el cielo?

“Le diría que la vida es muy difícil sin ella, que la extraño, le daría las gracias por todo lo que hizo por mí. Y que me hubiera gustado que sus sobrinos crecieran con ella y pudieran sentir ese amor que sólo ella sabía dar.”

¿Has soñado con ella?

“Sí, he soñado con ella, aunque muy pocas veces. La primera vez no fue un sueño, pues estaba despierta, estaba llorando, sentía mucho dolor, tenía mis ojos cerrados y fue como una visión. Ella tenía un pantalón blanco y una camisa blanca y gris y recuerdo siempre que yo estaba sentada con mi cabeza baja y ella se acercó a mí y se encogió y puso sus manos en mis piernas y me miraba y me decía: “Estoy aquí, tranquila, sé fuerte.”

¿Qué legado entiendes Arellys dejó?

“De una mujer fuerte, trabajadora, valiente, que no se rendía para nada, que amaba las culturas, las personas, que era dada a todos a su alrededor, que no tenía miedo de nada ni de nadie, que era capaz de defender a quienes amaba, que era una mujer humilde.”

¿Qué es lo más que extrañas de ella?

“Extraño todo, sus abrazos, su voz, su risa contagiosa, sobre todo su amor. Ella hacía lo que fuera por que nos pudiéramos ver más a menudo y por tenernos cerquita”

¿La acompañaste a uno de sus viajes?

“Ese era uno de mis sueños, viajar con ella. Solo pude hacer un solo viaje con ella y fue a las montañas de Carolina del Norte a ver la nieve y a Nueva York.”

¿Qué se te quedó por hacer con ella?

“Hacer un viaje las tres juntas.”

¿Qué hacías y cómo te enteraste de lo que le había pasado?

“Acabábamos de llegar a Carolina del Sur, habíamos cogido unas vacaciones cortas para ir a la playa ese fin de semana. Eran las 11 de la noche para las 12. Me acababa de acostar, y recibo una llamada de Josué. Me estuvo súper extraño, pues era tarde y cuando contesto “hello”, él no hablaba, escuchaba como si estuviera llorando y se cortó la llamada. Inmediatamente, lo primero que hago es llamar a Arellys, no recibí respuesta. Unos minutos más tarde recibo una llamada de Toni, uno de los amigos más cercanos a Arellys. Me dice: “Carla, mataron a tu hermana”, a lo que le respondí: “Ay por favor Toni, no estoy para bromas o no es gracioso”. Me dice: “Carla, no es una broma”. Yo le digo: “Pero ¿quién va a querer matar a mi hermana?”. Él me dice: “No sabemos”. A todo esto no le creí, llamo a mi mamá a su celular, no me contestó, entonces llamo al teléfono de la casa. Alguien más contestó, pero en el fondo escuchaba los gritos de mi mamá llorando sin consuelo, en ese momento supe que era verdad que mi hermana ya no estaba. Recuerdo que estaba en un estado de shock, comencé a temblar, solo recuerdo temblar y encogerme como cuando tienes mucho frío y no puedes moverte. Solo podía decir: “Dios mío, dime que esto no está pasando, mi hermana no, por favor”. Para mí era muy difícil de entender lo que había pasado, y cómo era posible que alguien matara a mi hermana por semejante estupidez. Una mujer con la calidad humanitaria que era ella. Una mujer que ayudó a tantas personas durante sus procesos de duelos en su trabajo y a todos a su alrededor. Arellys con sus sonrisa te arreglaba el día, ella era tan cariñosa y tan dada a los demás.”

¿Pudiste ir al lugar de los hechos a verla? De ser así, ¿le dijiste algunas palabras?

“No fui al lugar de los hechos, estaba en Estados Unidos pero, de sus amigos que se encontraban en el lugar, ninguno pudo pasar a verla, no lo permitían. De hecho, es una de las cosas que más duele, pues el desespero de estar tan lejos y no poder correr hacia ella y pensar que ella quedó sola ahí tirada en el piso, nadie la abrazó, nadie le habló, nadie la tocó, así hasta casi las 4 am que aparecieron a recoger su cuerpo, desde las 9pm más o menos que ocurrieron los hechos.”

¿Qué pasó por tu mente al saber que alguien le quitó la vida por un celular?

“Por mi mente pasaron miles de preguntas sin respuestas, no entendía cómo alguien podía ser tan inhumano, sin corazón, despiadado, pensaba que de seguro fue alguien que estaba drogado, quizás el celular tenía una información que nadie podía saber, quizá escondía algo, de seguro fue alguien que no tiene familia, ni hij@s, ni madre, padre, sin esposa, sin nadie, por que una persona decente, buena, trabajador, como dicen y en sus cabales, no le haría eso a una mujer sin ningún motivo, sin importarle que esa mujer tenía una familia que la amaba con la vida. No sabiendo que todo en esta vida tiene consecuencias y que todo se paga, sin pensar cómo se sentiría él si eso le pasara a uno de sus seres queridos más cercanos, como su hermana, su madre o su hija”

¿Pudiste ir a las vistas en el tribunal? ¿Cómo describes esos días? ¿Cuál de esos días recuerdas más y por qué?

“Sí, pude estar presente al principio. Fueron días horribles, tener que contener tus emociones y coraje delante de todos no era nada fácil. Admiro a mi madre que estuvo presente escuchando todo eso por 2 años. El día que más recuerdo fue el día que describieron minuto por minuto, específicamente cuando describieron el minuto exacto en que ella murió.”

¿Qué piensas hoy de Jensen Medina?

“Espero que el tiempo que cumpla de cárcel le sirva para arrepentirse, para buscar y entregar su vida a Dios.”

¿Qué piensas del incidente donde supuestamente le encontraron un celular en la celda?

“Pienso que sigue burlándose de los valores, de las reglas, de las leyes, de la autoridad. Aún estando preso está llevando un mensaje de que él comoquiera tiene la intención de hacer lo que le dé la gana y que no le importa.”

Tu mamá ha dicho públicamente que lo perdona. ¿Piensas igual?

“Sí. De igual manera como se ha expresado mi mamá, así mismo pienso, en mi corazón no hay rencor y lo perdoné hace mucho tiempo.”

¿Qué piensas del perdón que les pidió Jensen en el juicio?”

Para mí él no pidió perdón, y si esa fue su intención, pues eso fue un perdón mediocre.

