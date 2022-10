Habla por primera vez el actor Xavier Morales de la relación sentimental con Denise Quiñones

Saludos a mi corillo que le gusta el bochinche y las buenas entrevistas (sí, me quise dar esa patá).

Les presento otra exclusiva. El actor boricua Xavier Morales, exnovio del amor platónico de todos los boricuas, Denise Quiñones, rompe el silencio luego de su ruptura sentimental con ella. Se van a enterar desde cómo se conocieron (les adelanto que fue amor a primer enlace. Ya entenderán). El actor de 34 años (25 de ellos de carrera artística), también revela cómo se formó esa relación sentimental mientras grababan las escenas de la película “Las Camelias”, lo más que le gustó de ella, quién dejó a quién. Me contó del estricto cedazo que tuvo que pasar Denise por parte de una persona especial para Xavier antes de hacerse novios. Por supuesto, el actor, quien comenzó haciendo teatro comunitario en el Residencial Luis Lloréns Torres cuando tenía 9 años, me habló de su maravillosa experiencia en este largometraje puertorriqueño que co-protagoniza con la hermosa ex reina de belleza Denise Quiñones y que ya está en cartelera en todas las salas de cine de Puerto Rico. Los invito a todos a que vayan a verla, apoyen el cine local y le pido al gobierno de Puerto Rico que les otorgue más créditos contributivos a la industria de cine boricua para más filmaciones. “Las Camelias” no tiene nada que envidiarle a ninguna otra producción de cualquier país. Felicito a toda la producción de esta película dirigida por la puertorriqueña Paloma Suau.

Pero… les tengo una ADVERTENCIA. En esta columna hay un FINAL INESPERADO. Verán las evidencias. Evidentemente, lo mío es el bochinche.

Aquí la entrevista a Xavier Morales. Que la disfruten.

Xavier, ¿cómo fue tu experiencia filmando “Las Camelias” en pleno comienzo de la pandemia?

“Estábamos con miedo por lo del Covid pero también tristes por la lejanía de las otras personas, de hacer arte. Nosotros los artistas somos vulnerables. Yo me siento triste cuando no estamos haciendo ningún proyecto ni nada y así estaba en la pandemia. Estaba en depresión, literalmente. Estaba en un momento bien oscuro. Yamara, la productora, fue la primera que me hizo el acercamiento y me presentó con Paloma Suau y me conocieron por Zoom. Desde la primera llamada empezó a mejorar mi estado de ánimo. Conocer a Paloma fue como un destello de esperanza porque esa chica irradia mucho amor, paz y alegría y eso se pega. Me puse bien contento de conocerla y de trabajar con ella. Luego viajé a Puerto Rico para leer el guión en persona junto a todo el elenco. Yo vivía en Orlando.”

¿Estabas grabando algo en Orlando?

“No. Estaba trabajando en otra cosa que no tenía que ver con arte. Trabajaba regular.”

¿En qué trabajabas?

“Vendedor de placas solares. Se supone me regresara a Orlando luego de filmar la película, pero me quedé en Puerto Rico.”

Cuéntame de los estrictos protocolos por el Covid filmando este largometraje, que duró un mes completo entre San Lorenzo, San Juan, Aguadilla y Aibonito.

“Me hubiese encantado compartir más con la comunidad mientras filmamos y que se hicieran parte de la producción pero en este caso estábamos en una burbuja, unos espacios seguros libre de contaminación. Nos hacían pruebas de Covid todas las semanas. Me sentía un poco claustrofóbico de repente por toda la seguridad. Después nos acostumbramos a ese nuevo estilo de vida. Por la pandemia todo era diferente. Lo que manejamos más fue al amor, compañerismo, camaradería, mucha unidad. Una experiencia muy bonita, mágica, colaborativa, fue precioso. Y esa preciosura se refleja en el resultado final, que es la película.”

Cuéntame de tu personaje “Armando”.

“Armando es un muchacho que representa a muchos hombres y personas en Puerto Rico y en todo el mundo. Es humilde, tímido, de buena familia. Está a punto de casarse, ese era su sueño. En la despedida de soltero conoció a un “mujerón” y se enamoró de ella, se enamoró de una prostituta.”

Esa prostituta es el personaje de “Margarita”, que interpreta Denise Quiñones.

“Correcto. “Margarita” es la reina de la seducción. No hay quien pueda con su poder de seducción. Todos los que ella quiera, caen a sus pies. Todos los hombres y mujeres que están en el prostíbulo que se llama “Las Camelias”, están enamorados de “Margarita”. “Armando” se va a casar su esposa, con el personaje que interpreta Camila Monclova.”

¿Cómo has visto la aceptación del público apoyando “Las Camelias” en los cines?

“Estábamos locos de que se estrenara. Solo habíamos visto unos cortecitos en edición, estábamos desesperados. Lo que vimos en el resultado final no es nada de lo que habíamos visto. Fue una sorpresa. Paloma Suau hizo magia con el guión y edición. Una obra de arte increíble. Es un honor. Recibir el cariño de la gente es brutal. Apenas en los primeros días desde que está en cartelera, muchas personas me han dicho y escrito de lo brutal que está la película. Están bien entusiasmados y salen bien motivados y las expectativas superadas.”

¿Cómo comparas este proyecto de “Las Camelias” con todos los que has trabajado en tu carrera de 25 años?

“Lo voy a comparar con mi primera película “Por amor en el caserío”. El corillo de actores los he admirado desde antes de yo empezar. Braulio Castillo, hijo, Cordelia González, Marian Pabón. En “Las Camelias” con Denise Quiñones, a quien admiraba desde que ganó el Miss Universe. Yo era un chamaquito cuando la vi y le grité desde Lloréns cuando pasó en caravana con Tito Trinidad. Son ídolos que uno respeta y admira. Con todos ellos me siento pequeño, nervioso y tímido al trabajar con ellos. Agradecido, me la pasaba meditando. Muchas veces ellos estaban compartiendo y yo estaba en mi proceso de meditación. Soy una persona que estoy solo muchas veces encontrando el centro, la luz y uso la meditación como herramienta. Muchas veces estuve triste y no quería mostrarme en ese mal estado emocional. Fue bien interesante ya que pude hablar con muchos actores de forma profunda e íntima. Eso me gustó mucho.”

Xavier, me uno al llamado de tus compañeros de la película para que la Legislatura les otorgue más créditos contributivos a la industria de cine local para que sigan logrando estos proyectos que tanta falta hacen.

“Exactamente, ese es el pedido que tenemos los artistas locales. Según los productores, ahora mismo es insostenible, no son suficientes para hacer películas sin el apoyo del gobierno. Les pedimos que imiten a nuestro país vecino, República Dominicana, que tienen un 100% de créditos contributivos en las inversiones de las películas nacionales.”

Conociste a Denise en esta producción de “Las Camelias” pero ¿cómo fue que el amor que sentía tu personaje de “Armando” por el de Denise (Margarita), lo estabas sintiendo en la vida real?

“Cada personaje que hago me lo vivo como que es real. Si mi personaje está enamorado, yo estoy enamorado. Si está molesto, pues yo estoy molesto. Con ella no fue la excepción. Tuvimos muchas conversaciones fuera de cámara para desarrollar y conocer nuestros personajes, nos conocimos mucho y pasó lo que pasó, lo aceptamos con mucho amor y pa alante.”

¿Quién dio el primer paso cuando se dieron cuenta que no era solo relación de trabajo?

(Ríe) “Creo que fue algo natural. Los dos nos dimos cuenta. Soy tímido y jamás me hubiese atrevido a hacer ningún tipo de insinuación y ella se ofendiera y yo dañar así la química. Era un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. Si ella no me llega a hacer un acercamiento, no pasaba nada. Nos colaboramos los dos muy bien.”

Vi que ambos el 31 de diciembre del año pasado anunciaron por primera vez públicamente el noviazgo, aunque Denise fue la primera que publicó en Instagram, con foto juntos y tu nombre. Luego tú publicaste pero con una foto de sus respectivas sombras besándose en la playa, sin decir su nombre. ¿Ambos lo acordaron así?

“Compartíamos de forma bonita y queríamos mantenerlo íntimo y privado. Fue tan bonito que las cosas hermosas no se pueden ocultar. Cuando sentimos que estaba bien hacerlo público, ella me dijo “lo voy a hacer” y le dije “Ok, tú sabrás”.”

¿Cómo describes la relación sentimental con Denise?

“Si la tuviera que describir en una sola palabra, ella coincidiría conmigo en que fue hermoso. Fue bueno mientras duró. Fue parte de un proceso de evolución en la vida. Hay ciertas personas que llegan a nuestras vidas para hacernos crecer, son un eslabón más en la cadena de la evolución que llevamos. Estoy seguro que ambos hicimos grandes aportes uno en el otro.”

¿Qué fue lo más que te llamó la atención de Denise, como persona?

“Siempre busco que tengamos en común tres aspectos. El espiritual, con ella estábamos en una misma línea, nos llevamos súper bien y eso me encantó. También, la parte intelectual, encontrarnos en posturas, eso ella lo tiene también. La parte física es el tercer aspecto.”

¿Entiendes que hubo acuerdo mutuo en todo eso?

“De una. Desde la primera llamada por Zoom. Cuando la vi esa primera vez dije “ea rayo, qué es esto”. Ella me contó que cuando terminó ese Zoom dijo “qué negrito lindo”. Estábamos los dos bien culecos después de colgar esa llamada.”

O sea, ¿ustedes se conocieron por Zoom?

“Así es. Amores en tiempos de pandemia.”

¿Habían hablado de la posibilidad de casarse y tener hijos?

“Hablamos de todo, no lo puedo negar. Nunca nos quedamos sin conversación ni de temas. Todos los temas fueron tocados en algún momento.”

¿Quién tomó la decisión de terminar la relación?

“Así como comenzamos, fue una decisión mutua de que nos podíamos dar una oportunidad, así mismo hablamos y decidimos que la oportunidad estaba dada, que nos conocimos, fue bueno, pero tenemos rutas diferentes. Tanto el principio como el final fue una decisión consultada, hablada y decidida por ambos.”

¿Qué pasó?

“No te preocupes ni preguntes eso. Ella confirmó públicamente el fin de la relación y no abundó. Prefiero respetar su postura y no entrar en ese detalle, prefiero mantener esa parte para nosotros.”

Luego que terminaron la relación ¿mantienen comunicación?

“Hasta ahora no hemos tenido muchos motivos para hablar, pero estamos súper bien.”

¿Llegaron a conocer a sus respectivas familias?

“Sí, claro, por supuesto. Antes de hacer cualquier cosa pública, la familia tiene pleno conocimiento y aprobación.”

¿Los querías mucho y te querían mucho?

“Sí. Eso es una bendición. Para mí es importante las familias estén unidas y puedan crecer juntas. El tema de la familia para mí es sagrado. Soy huérfano de padre y madre. Tengo a mis tías que son mis madres. Para mí ellas son súper importantes. Si ellas dicen que no a algo, pues es no, a pesar de que ellas crean que soy medio rebelde e independiente, las tomo mucho en consideración. Mi hermano mayor Antonio también toma a veces la postura de padre, en especial cuando va a conocer una pareja mía. Me la examina, me dice qué piensa de ella.”

¿Cómo reaccionó con Denise?

“No me la examinó mucho. Rápido la quiso.”

¿Por qué crees que fue así?

“Creo que la quiso más como un fanático primero. Luego la conoció de verdad y la comenzó a querer de verdad. A Denise cuando la conoces, la quieres de verdad, por lo buen ser humano que es.”

¿Cómo fue ese momento en la gala premier de la película donde compartiste nuevamente con Denise, ya habiendo terminado la relación?

“Todo transcurrió bien. Hicimos lo que teníamos que hacer. Tampoco queríamos que nuestra relación fuera tema de conversación ni nada parecido. Ella tuvo su momento, luego yo, en algún momento nos encontramos, nos tomamos fotos. Todo muy normal y con mucho respeto, felices todo el mundo.”

¿Quieres enviarle un mensaje a Denise a través de esta columna?

“No me gustaría decirle nada.”

¿Algún mensaje a los lectores?

“Les agradezco las buenas vibras, buenos deseos a todo el mundo, me quedo con eso, con lo mejor de ustedes, siempre pueden contar con lo mejor de mí.”

¿Cuáles son tus planes a corto plazo?

“Me acabo de ir para Orlando nuevamente a pasar el período navideño, estaré dos meses trabajando en la grabación de unos pietajes para una compañía de entretenimiento. Me hicieron un ofrecimiento para grabar una película en enero pero aún está en conversaciones.”

¿Tienes algún proyecto futuro que quieras anunciar?

“Próximamente estrena mi próxima película que se llama “Esta isla”, es mayagüezana, una buena representación de la cultura puertorriqueña desde Mayagüez. La filmé luego de “Las Camelias”, dirigida por Christian Carretero.”

Corillo, luego de esta linda y exclusiva entrevista donde Xavier abrió su corazón, les voy a revelar un detalle que considero malalechístico, ustedes me conocen. Me di cuenta que tan pronto Denise Quiñones y Xavier se dejaron, AMBOS SE DIERON “UNFOLLOW” de Instagram. ¿No me creen? Miren abajo ya que TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT. ¿Por qué lo hicieron? Y no tan solo eso, me di cuenta de algo que nadie tampoco se había dado cuenta. Denise BORRÓ el post del 31 de diciembre del 2021 donde anunciaba a los cuatro vientos su romance con Xavier y donde tenía varias fotos juntos y decía que Xavier era de los regalos más hermosos que le trajo ese año. Ese post ya no está pero TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT. Mírenlo abajo. ¿Por qué borró el post? Sin embargo, Xavier no ha borrado su post de ese mismo día, donde le daba gracias al 2021 por tanto amor, acompañado de una foto con Denise besándose en la playa (solo se ven sus sombras en la arena).

Nos leemos en dos semanas.