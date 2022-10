Opinión de José Rivera Madera: La oscuridad que causa el olvido

A la hora en que usted esta leyendo esto, aún continúan comunidades del área suroeste de Puerto Rico a oscuras luego del paso del Huracán Fiona por nuestra isla. 17 días después, en algunos hogares aún soplan vientos, esta vez de desesperanza y desasosiego por un gobierno liderado por una clase que se olvida de quienes más necesitan. Es como si no existieran o su dolor fuera en cierto grado menos importante que el que se pueda sufrir en la comodidad de la urbe en las áreas metropolitanas.

En estos días me he encontrado con la verdadera cara de la desigualdad. Esa que se nos demuestra en los momentos más difíciles y cuando más justicia se necesita. He tenido la oportunidad de hablar y experimentar en carne propia el dolor tan profundo que sienten los pueblos cuando son abandonados a su suerte. La obstinación del Gobernador Pedro Pierluisi en su defensa de LUMA Energy ha sido el principal causante de esto y empeora con cada palabra que dice al tratar de justificarlo. Son miles los puertorriqueños que hoy no tienen como conectar su respirador, su maquina de diálisis o ven perder sus medicamentos ó los de sus hijos en enfermedad, mientras escuchan al Gobernador hablar de porcientos y logros de la respuesta en esta crisis. Es como si viviera en una dimensión paralela habitando la infame burbuja que crea el privilegio.

Ante este abuso e indiferencia, han sido muchos los compatriotas que se han tirado a la calle a ayudar… y eso está bien, pero ¿y la responsabilidad del gobierno en proteger a todos por igual, donde queda? ¿Por qué no se le exige a LUMA Energy que cumpla con su trabajo? Le pagamos millones de dólares de nuestros contribuyentes en un contrato malo que solo sirve para llenarle sus bolsillos y nos fallan todos los días, más aún , ponen en peligro la vida de nuestros ciudadanos en esta emergencia. Hay que fijar responsabilidades, esto no puede ser solo un “perdón, estamos practicando”. Sin duda alguna no están preparados para trabajar con la encomienda para la cual se le contrató y eso debe tener consecuencias inmediatas.

El contrato de LUMA debe ser declarado nulo. Nos puso a todos en el área suroeste en riesgo. No debe haber espacio para otras consideraciones ni más excusas para seguir pagando tan caro por un servicio malo. Acá seguimos con comunidades apagadas, apagadas en luz y ánimo. Hemos sido nosotros mismos quienes hemos mantenido un rayo de luz para poder sobrellevar esta situación y ayudar a los nuestros. El peor enemigo de nuestra región ha sido la negación de la Fortaleza en aceptar la realidad que vivimos. No sólo a sido la oscuridad de la noche, peor ha sido la oscuridad de los sentimientos de quienes prefieren defender al dinero por encima de las personas. Esa oscuridad no la alumbra nadie pues nace en el corazón y se expresa en los actos. Mientras, seguimos acá aguantando la oscuridad que causa el olvido, pero nos tenemos y nos vamos a hacer escuchar.