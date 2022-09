Opinión de Alex Delgado: El morbo de Carmen Yulín Cruz

“Comienza el ciclo de la muerte”, escribió la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el pasado sábado en sus redes luego que surgiera el apagón general ante las inclemencias del tiempo provocadas por la proximidad de la entonces tormenta tropical Fiona.

“No quiero echar candela”, dijo Cruz en NotiUno 630, después de las morbosas expresiones de que en Puerto Rico comenzaba un ciclo de muerte. A eso añadió “No podemos dejar que la desesperanza se apodere de nosotros”. O sea, la ex alcaldesa les dice a los puertorriqueños cargados de ansiedad y temor, muchos con crisis emocionales por la cercanía del fenómeno, que se preparen porque pueden morir, pero al mismo tiempo dice que no le está echando leña al fuego. Entonces, tras anticipar que por ahí puede venir la muerte para muchos, expresa que no dejen que la desesperanza se apodere de nuestra siquis. Desconozco si se trata de un curso de motivación por Google, pero éste no creo sea de Boston University, si es que allí dan.

Continuó “La gente puede tomarlo de manera positiva o de manera negativa… yo trato siempre de tomarlas de manera positiva, aunque a veces es difícil”. Aún me rasco la cabeza buscando como la expresión de que “comienza el ciclo de la muerte” puede tener algún ángulo positivo. Ciertamente sus seguidores saldrán a defenderla como los de Ricky salieron a defenderlo luego del chat.

“Los centros de diálisis, las quimioterapias, las radioterapias, no se dan de la manera que se deben dar y eso afecta la salud… si no hay luz, …”, explicó.

Muy bien, es lógico. Ahora, ¿hace falta decirle a las víctimas de un huracán, desde la distancia, que se pueden morir? Solo quien entiende que el fin justifica los medios, y hace de eso su bandera en la política partidista entendería a la ex alcaldesa, supongo.

“El tuit yo lo hice en inglés porque hay que hablarle a la audiencia que va a tener la capacidad de, como hizo el presidente Biden, de declarar un estado de emergencia… ese estado de emergencia abre la posibilidad a algunos fondos de FEMA, pero no abre la posibilidad a otros fondos y a otras ayudas a los que Puerto Rico pudiera acceder”, “No es para jorobar, es para ayudar” indicó luego sobre sus expresiones, en términos generales. ¿Actuará el Congreso por ese tuit/post? “.Creo que muy poco importa si lo escribió en inglés, español, francés o el idioma que fuera. The cycle of death begins significa “Comienza el ciclo de muerte” en español, no varía el mensaje por el idioma.

Creo que la ex alcaldesa no midió el potencial alcance de su expresión, que lejos de estremecer las emociones de los congresistas, pudo haber provocado eso en otras personas. ¿En qué pensó la ex alcaldesa cuando escribía el post? Solo ella sabe a ciencia cierta, pero tampoco puede uno ser tan ingenuo para no sospechar que su intención era ser la primera en adjudicar a LUMA, y al gobierno, todas las fatalidades que pudieran haber por la falta de energía.

Lo que ocurrió bajo LUMA con el sistema es lo mismo que hubiese ocurrido con la AEE bajo el gobierno. ¿No apagaron el sistema innecesariamente en la AEE bajo la gobernación de Sila Calderón antes que llegara la tormenta Jeanne? ¿No hubo un extenso apagón cuando un rayo cayó en Aguirre bajo Alejandro García Padilla? No podemos controlar eso, tampoco la intensidad de los fenómenos atmosféricos.

Si me ha leído antes, he sido un crítico de LUMA, no obstante, pretender proyectar que recibieron una sistema “acicalao’” y que lo han desbaratado en 15 meses tampoco es ser justo, aunque obviamente en las mentes de la ex alcaldesa, de la UTIER, de empleados activos de la AEE, y otros, ser “justos” en el análisis les contamina la agenda.

Sí, hay sectores que celebran cada vez que LUMA tiene un desacierto porque entienden que eso les da balas para su campaña. Obviamente no lo van a proyectar directamente, pero tampoco lo disimulan mucho en las redes.

Cuando se utiliza una desgracia o tragedia colectiva, como estrategia para provocar mayor animosidad contra algo o alguien, realmente se puede llegar a casi cualquier cosa en la arena política e ideológica. La ex alcaldesa Carmen Yulín Cruz podía hacer la denuncia que entendiera, creo que de otra forma, pero decirle a los puertorriqueños que les comenzó el ciclo de la muerte, para que eventualmente se cree la narrativa de que LUMA y el gobierno mataron a los puertorriqueños que pudieron fallecer por falta de electricidad, pues raya en la irresponsabilidad, no con la empresa energética o el gobernador, sino con las personas que aún no superan los traumas de hace cinco años. Fue un comentario morboso, sin límites e irresponsable de la ex alcaldesa Carmen Yulín Cruz.