PrimeroConElNalgo: Famoso baloncelista en problemas por deber $12,000 de pensión alimentaria

Corillo, el bochinche me llama…y este está fuerte. Hay un conocido deportista en Puerto Rico que tiene graves problemas por no pagar la pensión alimentaria de sus dos hijos. Y según él mismo, debe miles largos. La friolera y tímida cifra de $12,000 (sí, doce mil estacas). En una descarga que zumbó dijo que por ese lío no puede trabajar fuera de la isla y despotricó contra la madre de uno de sus hijos. Lo que no esperaba es que su ex suegra (abuela de uno de sus hijos, en este caso la niña), le contestó. Mejor dicho, le dio una “barría” que hasta a mí me dio bochorno, más que el que dieron los estudiantes de Sagrado que tutearon y le dijeron “Joana” a Johanna Rosaly.

Sé que están loc@s por saber quién demonios es el deportista y sé que odian que esté con rodeos y pichaera sin ir al grano. Los entiendo querubines. Relájense y cooperen, que no me tardo.

De conocido deportista, les añado que es un baloncelista estrella de un equipo contendor del BSN.

Ok, ahora les diré quién es. La página de Facebook “Hablando de Baloncesto” publicó (y luego borró pero ustedes me conocen, TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT), unas palabras que supuestamente dijo este baloncelista estrella. Y cito: “La pensión de mis hijos es la razón por la cual no puedo salir a otro país a jugar ahora mismo. La madre de mi hija me puso en los papeles sin yo nisiquiera saberlo. No puedo obtener un pasaporte hasta que yo pague 12 mil dólares, si ella necesitaba dinero solo tenía que preguntarme pero ahora estás jugando con mi trabajo y tengo que sentarme a orarle a Dios por otra oportunidad, mujeres es mejor tener comunicación a hacerle la vida difícil a alguien cuando ustedes ya no están juntos. En especial alguien que puede hacerse cargo fácilmente, enverdad esta situación me duele y yo quisiera darle a mis hijos todo en este mundo veremos qué pasará”. (2 emojis de manitas de oración).

Muñañoooo!! Una persona que se identificó en Facebook como la abuela de la nena, parece que acababa de leer esas palabras de su ex yerno y contestó (y luego borró pero ustedes me conocen, TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT), compartiendo el mismo post donde citaban las palabras del baloncelista. Y de esta manera le bajó caliente al hombre. Cito: “Yo soy la abuela de tu hija (nombre de la niña) y Dios sabe que a mi nieta no se le habla mal de ti. Mi hija SIEMPRE es la que te a enseñado a mi nieta, tu estás Mintiendo hasta en los juegos te la a llevado tú nunca haz mostrado buscarla mi hija es una Mujer decente y trabaja para su hija. (Nombre de la niña) cuando nació no le diste nada porque según tú se lo diste a la otra madre para su embarazo. Pero recuerda hay un Dios y Dios no se queda con nada, (nombre de la niña) te ama y siempre te menciona pero tu tranquilo por que existe el karma. Cuando fuiste al tribunal y la negaste no una sola vez, si no tres veces mi nieta no se merece tener un padre que no sirve. Así que cállate porque tengo pruebas de que no sirves, puedes decir en las redes lo que quieras por que el Facebook aguanta todo lo que escribes. Pero cuando uno tiene un hijo da la vida por el y si no opérate. El peor juez de un padre es un hijo y ellos crecen y se dan cuenta de todo. Deja de estar hablando lo que no debes tu hija come, viste, se enferma y quien está ahí es mi hija. Gracias a Dios (nombre de la niña) tiene mucha gente que la ama, gracias a Dios por eso.”

QUÉ FUERRRRRTTTEEEEE!! La clara corillo, es triste que estas cosas familiares se ventilen públicamente, como hizo el deportista y como hizo la abuela. Como dicen por ahí, los trapos sucios se lavan en casa. Y mucho menos cuando se trata de los hijos. Ahora no vengan a echarme la culpa a mí por publicarlo. Lo hicieron público ellos mismos. Mi trabajo es dar bochinches y obvio, dar SCREENSHOTS.

Adiój, se me había olvidao que no les he dicho quién es el baloncelista. Mala mía, me envolví y se me olvidó. Corillo, es nada más y nada menos que una de las estrellas de los Piratas de Quebradillas, CARLOS EMORY.

Muy triste todo, espero que se solucione todo en paz y armonía y que el hombre pueda tener su pasaporte pa poder viajar a jugar fuera de PR y ganarse sus habichuelas. De hecho, abajo pueden ver los posts originales que les hablé.

Se enteraron #PRIMEROCONELNALGO

Carlos Emory

Carlos Emory