Opinión de Rosa Seguí: Alianza por reformas electorales democráticas

La propuesta inicial del Movimiento Victoria Ciudadana, al igual que los reclamos de distintos sectores, era lograr un nuevo código electoral que contara con el insumo de todos los partidos, candidaturas independientes, ciudadanía, personas expertas e interesadas. Esto, porque los códigos electorales no pueden continuar siendo los que confecciona un partido en particular, y porque tampoco pueden continuar excluyendo a nuevas participantes, nuevos movimientos y a candidaturas independientes. Sin embargo, una reforma electoral con participación democrática no ha sido posible toda vez que el bipartidismo tradicional se ha negado a darle paso. Es decir, que el bipartidismo tradicional no quiere un cambio porque sabe que todo lo que puede perder.

Debido a la urgencia de hacerle cambios significativos al Código Electoral, surgió una alianza legislativa compuesta de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como los legisladores independientes José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres, con el propósito de lograr una verdadera reforma democrática y electoral.

Entre las propuestas presentadas se encuentran reformas democráticas para eliminar las restricciones existentes a las alianzas electorales y candidaturas coaligadas. Darle apertura a elecciones abiertas ante vacantes en alcaldías y distritos legislativos. Redefinir el balance electoral en la Comisón Estatal de Elecciones de manera que se promueva la participación y el consenso de los diversos partidos políticos. Que las candidaturas independientes y las que son “write in” tengan el derecho a representación. Fiscalización real y confiable de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) y la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) y las distintas modalidades de voto de adelantado. Crear un mecanismo multipartita para la selección de la Presidencia de la CEE. Regulación balanceada de poderes entre la CEE y la Presidencia de la CEE. Facilitar requisitos para endosar candidaturas, inscribir partidos y retener franquicias electorales. Ampliar mecanismos de inscripción de electores/as a través de oficinas gubernamentales con presencia regional (ej. CESCO).

Este esfuerzo, esta manifestación de Alianza es una muestra de los cambios que se seguirán dando a pesar de la resistencia de quienes se oponen al progreso.