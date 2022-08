PrimeroConElNalgo: ¿Juntos la exesposa de Cosculluela, el licenciado Orlando Cameron Gordon y la meteoróloga Elizabeth Robaina?

Corillo, de esto muy pocos se dieron cuenta (o nadie) y ocurrió tan reciente como este pasado fin de semana, en nuestras narices. Al menos para los que siguen en Instagram a las personas de las que les voy a hablar (que son miles y miles de personas). Pero como yo soy un presentao’, me fijo en todo. El sábado 27 de agosto de 2022 empezaron a aparecer “stories” en el Instagram de Jennifer Fungenzi, exesposa del reguetonero con la extraña partidura en el pelo y que tiene todavía a medio Puerto Rico confundido con eso, Cosculluela, quedándose en un conocido “Airbnb” de Quebradillas, famoso por su acantilado (en inglés). Doña Fungenzi no había tagueado el sitio aún. Aparecía recostada en la cama, llena de pétalos de rosas, almohadas blancas y los cojines color crema. En la decoración predominaba el color blanco. Varias horas antes, la pizpireta meteoróloga de Telemundo, Elizabeth Robaina, posteó un vídeo y tagueó de una, pero chquitito, al sitio. ¿Casualmente? el mismo lugar donde se está quedando Jennifer. Ahí fue que me enteré cuál sitio era. La única diferencia es que la suite de doña Robaina, a pesar de que son muy parecidas, es que predomina el color negro. Y es que en ese lugar hay solo dos suites (para parejas exclusivamente) para alquilar, cada una muy cerca de la otra pero privadas. Son casi idénticas, en una predomina el blanco (ala de Jennifer) y en la otra el negro (la de Robaina).

Jennifer Fungenzi

Ok, hasta aquí ustedes se preguntarán qué fue lo que fumé. Los entiendo. Relájense y cooperen.

¿Quién es la pareja de Elizabeth? No me digan “el biii”, eso es chiste viejo. Es nada más y nada menos que el licenciado Orlando Cameron Gordon (uno de los abogados de Jensen Medina). Me llamó la atención que Elizabeth, contrario a todas las veces que cachetea, digo, que alquila un lugar para quedarse, esta vez nunca, jamás y ni pal carajete, tagueó ni le dio “mention” al licenciado. Ella siempre lo taguea y él siempre le da “Repost” en menos de 30 segundos. Punto. Pero esta vez parecía como si se estuviera quedando sola en esa suite. Pero ustedes me conocen y obvio que saben que pienso que no estaba sola ná, que sí estaba con él pero trató de disimularlo. Además, al licenciado le fascina el color negro. Por eso escogieron esa suite. En ningún momento ni Jennifer ni Robaina postearon juntas ni compartiendo en el lugar. Jennifer, con el viejo truco, al otro día, luego que hizo “check out”, fue que tagueó el intercambio, digo, el alquiler del sitio, como si estuviera allí aún. Pa’ tratar de disimular pero a mí no me cogen. Miren abajo en esta columna las fotos comparativas de los posts de Jennifer y Elizabeth en el mismo sitio.

¿A dónde voy con todo esto? Hace poco en Lo sé todo por Wapa les hablé y mostré documentos exclusivos de una moción urgente de la fogosa licenciada de los federicos y los cocorocos, Mayra López Mulero, quien representaba a Jennifer en el proceso de divorcio con Coscu, notificando que renunciaba a su representación por “serias diferencias irreconciliables”. ¿Qué habrá pasao ahí? Poco tiempo después, mostré unas fotos de la poco llamativa guagua de Jennifer, color Pepto Bismol, estacionada a plena luz del día frente a la oficina de un bufete de abogados. Hace un par de semanas en el programa les hablé, mostré en exclusiva documentos legales oficiales, fotos y hasta entrevisté a la abogada de Coscu, la licenciada Yanitsia Irizarry, quien lo representa también en el proceso de custodia de los menores y pensión alimentaria. En esa reveladora entrevista la licenciada confirmó que Jennifer había radicado una petición de orden de protección en contra de Cosculluela y que ella había radicado una moción oponiéndose a la misma y solicitando otra orden, pero en contra de Jennifer. Esto último por las fotos que mostré donde Cosculluela tenía unas marcas en la espalda y antebrazo. Esas marcas, según la propia licenciada Irizarry, y a preguntas mías, eran mordidas que Jennifer le dio a Cosculluela. Cuando le pregunté si Jennifer era una mujer violenta, me contestó: “las imágenes hablan por sí solas” (me quedé frío cuando la escuché). Les confieso que me preocupé por el giro que estaba dando el proceso de custodia, a mi entender violento y peligroso. ¿Al nivel de entrarse a mordiscos? ¿En serio? Estas denuncias y órdenes de protección se verán próximamente en el tribunal.

Es por esto, corillo de mi alma, que es muy probable que Jennifer Fungenzi haya contratado o esté contratando o se esté asesorando con el licenciado Orlando Cameron Gordon, abogado criminalista, para que la represente luego de estas serias acusaciones. Me atrevo a apostar que Elizabeth Robaina no quiso taguear a Gordon en el “Airbnb” (tampoco el licenciado posteó nadita de nada en todo el fin de semana, cuando todos hemos visto que no se separa de Robaina los weekends ni pa ir al baño), pa tratar de disimular la cosa. Posiblemente todos ellos se quedaron lejitos en ese sitio pa dialogar este casito que pinta feíto feíto. Iba a ser muy obvio que todo el mundo viera la pintopresca guagua de Jennifer estacionada frente a la oficina de Gordon. No se sorprenda si pronto se confirma que el nuevo abogado de Jennifer Fungenzi lo sea el flamante y temeroso, pero enamoradísimo, Orlando Cameron Gordon. Demás está decir que, de ser así, esta batalla será apoteósica en los tribunales. De seguro más apoteósica que el fiasco de la pelea de “Gallo The Producer”. Así que vayan sacando las pechugas Tyson a descongelar de la nevera, que esto promete. Por supuesto, se enteraron #PrimeroConElNalgo. Eso ustedes ya lo saben.