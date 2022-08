Opinión de Juan Frontera: No es tiempo de improvisar, es tiempo de ejecutar

En el momento histórico que vivimos, la Autoridad de Alianzas Publico Privadas (APP) tiene ante sí el futuro inmediato del funcionamiento y proceso de privatización de proyectos centrales para el desarrollo económico de Puerto Rico. De ese desarrollo económico depende la capacidad de nuestra Isla de poder enfrentar un futuro económico en donde la dependencia de fondos federales se supere y la capacidad de transformar nuestra infraestructura a la altura del siglo XXI pueda darse. Por consiguiente, la APP hay que buscar librarla de la politización, corrupción y negligencia crasa en el funcionamiento que ha caracterizado la ejecución gubernamental en Puerto Rico. Hasta el día de hoy, la ejecutoria de dicha agencia ha sido altamente cuestionable en su eficiencia y capacidad gerencial. No nos podemos dar el lujo de que dicha agencia la dirijan personas que no tienen la capacidad, ni el carácter para dirigir a Puerto Rico hacia esa transformación.

La transmisión y distribución de la energía eléctrica, la administración de los puertos turísticos de Puerto Rico, la administración y manejo de los puertos de mercancía, la generación de la energía, la administración de los aeropuertos, el servicio de lanchas a Vieques y Culebra, Cataño y San Juan, almacenaje de energía y adiestramientos a los empleados de la Seguridad Pública de Puerto Rico, así como los peajes y mantenimiento de autopistas, son proyectos de alianza publico privada principales que se han llevado a cabo en Puerto Rico, o que están en proceso de otorgarse. La realidad es que es imperativo que se le preste atención a esta agencia y que se revise su funcionamiento, gerencial y su ley habilitadora para poder hacerla efectiva y responsable al pueblo de sus ejecuciones. Hasta ahora, lo que ha revelado su funcionamiento es un pobre desempeño y capacidad de negociar efectivamente a nombre del pueblo. No nos podemos dar ese lujo.

Esta agencia tiene que responderles a los poderes legislativos de una manera más ágil, debe tener más transparencia en su funcionamiento y tenemos que revisar su andamiaje administrativo para evitar a toda costa su politización además implementar medidas para limitar la corrupción en los procesos de aprobación y contratación de proyectos privatizadores. Los errores cometidos en la negociación de los contratos de privatización de autopistas, el aeropuerto y LUMA, como ejemplo, no pueden seguirse repitiendo con nuestros puertos turísticos o con la generación de la energía en Puerto Rico. Tenemos que actuar con firmeza y exigir desde todos los poderes en nuestra sociedad que esta agencia este a cargo del recurso humano mejor preparado, capaz y efectivo en la consecución de los mejores intereses de nuestra Isla. Los que la han dirigido hasta ahora no han demostrado tener las capacidades que Puerto Rico necesita al frente de tan importante proyecto. No es tiempo de improvisar, es tiempo de ejecutar.

Puerto Rico necesita de ejecución efectiva en todos los renglones de nuestra sociedad, públicos y privados. Necesitamos un país que ejecute, que funcione. Que se midan y premien las ideas por sus resultados, no por su publicación. Quienes dirigen tienen que demostrar que tienen la capacidad de ejecutar o de hacer que los que tienen a su alrededor lo hagan. La improvisación y la falta de responsabilidad nos trajo a la quiebra. Aprendamos de nuestros errores, cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar.

