Opinión de Alex Delgado: La marcha de hoy

Por el pueblo no es. La marcha convocada por el sector independentista para hoy contra LUMA tiene influencia política e ideológica, y aclaro que esta expresión no es en defensa de la empresa canadiense porque ya he establecido en otros escritos y expresiones sus fallas, su ineficacia en su desempeño.

LUMA, en este caso, es la justificación y me explico. ¿Es el sistema energético el único con seria deficiencia? ¿Qué les parece el sistema de salud en general? ¿No tenemos una acumulación de cancelaciones de cirugías en Centro Médico? ¿No tenemos una emergencia de acceso a la salud de la población en general? Hace unos días el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Dennis Márquez, me indicó que la situación de la falta de médicos y personal salubrista ya estaba costando vidas, que ya había personas muriendo por falta de acceso a la salud. ¿Ha escuchado al PIP o a otro organismo convocando a una manifestación general porque hay gente muriendo, a falta de acceso a la salud? La respuesta es que NO. ¿No es más urgente el tener personas muriendo por falta de atención?

Si usted está de acuerdo en que la falta de acceso a la salud es más urgente porque de eso depende si la gente vive o muere, ¿por qué para estos grupos, que dicen hacer esto por el pueblo, no convocaron una manifestación por la situación crítica del sistema de salud? Como dije, por el pueblo no es la marcha de hoy.

Aquí la gente se muere esperando atención médica por falta de recursos y los que convocan para hoy no le dan la importancia que le dan a si hay luz, repito: porque la lucha no es por el pueblo, es por otra cosa. El que lo quiera ver, que lo vea y el que no, pues que no lo vea. Pero más claro, con el tema de la salud que expongo, no puede estar. Ciertamente el servicio de energía es un servicio esencial, eso no está en duda; mi punto es que otros problemas igual o más urgentes, como el de la salud, no le dan el mismo nivel, valga la redundancia, de urgencia.

¿Qué tiene el sistema de energía que no tiene el sistema de salud? Una compañía llamada LUMA. Eso es todo. Aquí no hay médicos suficientes, técnicos de operaciones, enfermeros, pero la preocupación de Benito es que tiene que gastar en generadores alternos para el concierto.

Nuevamente, mi punto no es que se manifiesten, al contrario, la manifestación es parte de la libertad de expresión, que a su vez es necesaria como método de presión para todos los gobiernos, pero aquí las manifestaciones del sector independentista son selectivas. Yo les aseguro que si la AEE estuviese en manos del gobierno con la UTIER, UITICE y demás, hoy no habría nada en la calle Fortaleza.

En la AEE, antes de LUMA, las únicas manifestaciones que se convocaban eran las de los sindicatos para pedir más dinero en convenios colectivos. Con el también pésimo servicio que había, solo convocaban a marchas si los unionados se veían amenazados. A ver, dígame usted ¿cuándo la UTIER se tiró a la calle para demandar mejor servicio para el pueblo de la AEE?

Ciertamente la operación de la red eléctrica está bajo LUMA, pero la manifestación es en La Fortaleza, no en las oficinas de LUMA. Eso le da el toque político partidista a la marcha y tampoco disimulan mucho que detrás de la misma viene un intento de forzar otra renuncia en La Fortaleza, la del gobernador Pedro Pierluisi, cosa que no creo que vaya a pasar.

Hace unos días un grupo de varias personas, the usual supects, que se aparecen en todas partes, manifestándose por lo que sea, con sus banderas negras, piquetearon en La Fortaleza. De inmediato, se comenzó a circular en las redes la expresión de “Así comenzó el Verano del 19″. O sea, que lo que viene es un intento de forzar la renuncia de Pierluisi. Lo próximo fue la convocatoria del intérprete independentista René Pérez para la marcha de hoy, continuando el uso de la expresión de que “así comenzó el Verano del 19″. Por eso, desde el saque, lo que hoy habrá en la Calle Fortaleza será una manifestación más política e ideológica.

LUMA es el medio para llegar al fin de intentar repetir que distintos sectores se unan al sector independentista y ejercer una presión, no para la salida de LUMA ni por el pueblo, más bien forzar la renuncia de Pierluisi.

Sin embargo, en la ecuación haría falta que uno de esos sectores que se unan sea el PNP, y no creo que en esta ocasión, ese planeta esté alineado con los independentistas que irán hoy a la Calle Fortaleza.