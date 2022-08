Opinión de Luis Javier Hernández: DESIGUALDAD SOCIAL EN LAS ESCUELAS

Este es mi tercer término como alcalde y tengo que decir qué, sin temor a equivocarme, este ha sido el comienzo de clases más atropellado en los últimos años; y a continuación les explicaré el por qué.

Por muchos años, los municipios llevamos una lucha para que el Departamento de Educación comprenda que su rol debe enfocarse en mejorar el proceso de enseñanza de los estudiantes y en darle todos los recursos a sus directores, maestros y personal escolar. Por otro lado, los municipios, que son el gobierno más cercano a su gente, debe ser un ente facilitador para que los planteles escolares estén listos para el comienzo escolar y gerenciar el proceso de reconstrucción de planteles de cara al futuro.

Antes la excusa del Departamento de Educación, era que no tenía recursos adicionales para mejorar las condiciones estructurales de sus escuelas. Bueno, eso cambio hace cinco años atrás cuando precisamente el país fue impactado por el huracán María, los temblores y ahora con la pandemia de #COVID19. Esos fenómenos han hecho que el Departamento de Educación haya recibido la cifra de fondos federales más grande en la historia del país con nada más y nada menos que cerca de 6,000 millones de dólares. Con eso tendríamos dinero para invertir cerca de dos millones por escuela y aún nos sobra para realizar otros cambios a nuestro modelo de planteles escolares.

Por ejemplo: el municipio de Villaba recibiría con esta fórmula cerca de 30 millones y tiene 9 escuelas. Esto nos da la proporción a invertir que les indiqué anteriormente por escuela. Imagínese, ¿cuánto podemos hacer en Mi Pueblo? Personalmente me he dedicado a reunirme con cada una de los directores escolares y créanme que con ese presupuesto por escuela podemos TRANSFORMAR NUESTROS PLANTELES y acabar con los problemas de infraestructura. Cosas tan simples como reparar los sistemas de aires acondicionados, sellar techos, reparar baños y facilidades deportivas, son unos ejemplos del mundo de posibilidades que tenemos. Nos daría incluso para construir una cancha de baloncesto en la escuela superior vocacional, la cual cuando se hizo no se contempló (INCREÍBLE PERO CIERTO). Esa misma cancha puede luego convertirse en refugio, ya que la escuela está incluida en el listado del Departamento de Vivienda. Podemos remodelar la escuela mas antigua que tiene la ciudad y así adaptarla para niños con condiciones especiales. Podemos hacer tantas cosas…..

¿Qué detiene estas aspiraciones? ¿Qué detiene el acercar los recursos a la gente? ¿Qué detiene el aprovechar una oportunidad única en la historia? ¿Qué detiene hacer lo que hay que hacer? ¿Qué detiene el aplicar el sentido común?

Para muestra un botón basta. Recientemente logramos establecer un convenio con el Departamento de Transportación y Obras Publicas estatal para transferir los trabajos de mejoras en las carreteras estatales. ¿Cuál fue el resultado? El comienzo de las obras que llevaban detenidas por años. Así que la rueda esta inventada. Los municipios ya contamos con los procesos de compra y subasta necesarios para adelantar la obra quien el país pide a ¡GRITOS! Y lo más importante: contamos con la voluntad de hacer las cosas diferentes y ser parte de la solución. La bola está en la cancha del Gobernador y el Departamento de Educación.

¡EL PAÍS SE LEVANTA DESDE LOS MUNICIPIOS!