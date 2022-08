Opinión de Jocelyne Rodriguez: Nuestra lucha por el Centro de Trauma del Oeste

El oeste del país siempre ha tenido que luchar por recibir los servicios esenciales que el estado debe proveer y el reglón de la salud no ha sido la excepción. Existe una verdad innegable que muchos de nuestros adversarios políticos no quieren que recordemos. Fue bajo la administración del PNP que en Puerto Rico se privatizaron los servicios de salud, colocando a la venta cientos de propiedades y hospitales que brindaban de una manera integrada servicios gratuitos de salud en los 78 municipios y regiones del país. Nunca sabremos cuántas vidas costó trastocar este sistema que, aunque con algunas limitaciones, ofrecía servicios de emergencia en todos los pueblos y mantenía, servicios especializados, también gratuitos y accesibles, en los hospitales regionales como el de Mayagüez. Desde ese momento, miles fueron las quejas sobre el acceso a medicamentos esenciales y terapias indispensables que la tarjeta de salud del gobierno no les cubría a los pacientes, quejas que actualmente siguen siendo un reclamo constante de los pacientes de la reforma.

Con recursos propios y otros créditos que el Departamento de Salud adeudaba, es el Municipio de Mayagüez y su Alcalde, en el año 2000, quien adquiere el Centro Médico Dr. Ramón Emeterio Betances a un costo de 16.6 millones de dólares, evitando así la venta de este. Al momento de la adquisición, solo operaba la sala de emergencia con solo 30 pacientes. Todas las demás áreas estaban cerradas.

De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Municipio de Mayagüez consigue que el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá asignara los recursos, a través de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), para la construcción de 4 de las 6 fases que contemplaba el centro de cirugía mayor del oeste, quedando solo 2 fases por construir. Actualmente, nuestra sala estabilizadora es un hospital de primera, siendo un activo importante de Mayagüez y el área oeste. Allí se atiende el 80% de los casos de cirugías mayores y el otro 20% son referidos al Centro de Trauma en San Juan.

La quiebra del estado, la crisis de los municipios provocada por dicha quiebra y el posterior embate del huracán María, retrasó las últimas 2 fases para la culminación de este importante centro de trauma. A la misma vez, los costos de construcción y equipo para su culminación se han duplicado. Hemos recibido a través del Municipio de Mayagüez la certificación de fondos de 9 millones de dólares recuperados para estos propósitos. Esa lucha por la culminación del Centro de Trauma del Oeste hay que continuarla y me he propuesto dialogarla con el Municipio de Mayagüez y el Departamento de Salud para establecer un nuevo plan de trabajo que viabilice, de una vez y por todas, la terminación de dichas fases que faltan.