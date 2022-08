PrimeroConElNalgo: Joealis Filippetti y Adlan Cruz: El pianista se desahoga y lo cuenta todo sobre su ruptura con la comediante

Luego de publicar en esta columna que luego de varios años de relación, el reconocido pianista Adlan Cruz y la querida comediante Joealis Filippetti, habían terminado la relación, publiqué más tarde que se estaban dando otra oportunidad. Pero ustedes me conocen, husmeando de presenta’o en sus redes, noté que hacía meses no publicaban nada juntos ni decían qué estaba pasando. Les confieso que era fan de ellos, hacían una linda y sólida pareja y se demostraban mucho amor en las redes. Busqué a Adlan y le pregunté. Me sorprendió que hubieran terminado definitivamente, pero lo que me dejó boquiabierto fueron las razones. No todo lo que veíamos en sus redes, era todo lo que estaban viviendo en privado. Se van a sorprender. Aquí mi entrevista exclusiva con él. Saquen la picadera...

Adlan, ¿hace tiempo no veo fotos ni nada en redes con Joealis? ¿Siguen juntos?

“Terminamos definitivamente. Ella tiene sus prioridades y yo tengo las mías. Tengo mis niños que son mi prioridad principal. Ella siempre ha querido incursionar en el reggaetón como reguetonera y cosas así. Yo la apoyé, desde que la conocí tenía esos planes. Era el momento de las féminas en el género. Creo que tenía pendiente protagonizar una película. Yo le respeto eso. Intenté como pude que retomáramos la relación pero no se pudo.”

¿Joealis apoyó tu carrera?

“Eh, podría decir que sí. Mi carrera, si yo sé que no la apoyas desde el principio, pues adiós (ríe). O quizá se apoyaba ella misma con mi música de fondo. Cuando yo apoyo algo de mi pareja, dejo de hacer lo que esté haciendo en el momento que sea para entregarme completamente a lo que esa persona esté haciendo. Ni esperaría que me paguen ni nada. Me convierto en el novio de esa persona. Si ella hizo lo contrario, pues lo demostré muy mal. No siento que ella lo hizo así por mí.”

¿Qué fue lo que pasó? Ustedes se escribían públicamente piropos bonitos y todo eso.

“Para mí, las redes unen. Y el yo ser expresivo en redes, siento que me une a la pareja, a ella y al pueblo, a los fans. Cuando paramos de hacerlo era porque ella a veces no quería que yo fuera tan expresivo y por eso me limitaba. Yo soy un hombre de familia y creo en el matrimonio y le había pedido desde el principio de que la relación fuera para serio, pero ella lo seguía alargando y pasaron como 3 años así. Me decía “de aquí a cinco años”. Con la edad que yo tengo no iba a seguir esperando. Al principio yo pensaba que era broma pero habían pasado 4 años. Cuando yo veía que ella seguía teniendo sus prioridades, ahí fue que decidí alejarme ya que no podía así.”

¿Cuánto tiempo tuvieron de relación?

“Serios, fueron 4 años. Ese primer año ella no lo quería hacer público pero yo sí. Cuando uno está serio con algo, lo quiere anunciar a los cuatro vientos pero ella tenía sus dudas y sus planes. Para mí no era un drama y respeté esa decisión.”

¿Por qué no se sentía segura y tenía dudas?

“Ella había salido de una relación de muchos años. Yo estaba preparado para una relación, estaba divorciado hacía muchos años. Ella, por diferentes razones, no. Yo viajaba mucho y siempre estaba pendiente a ella y a la relación, para que estuviera cómoda.”

¿Hubo terceras personas? ¿Infidelidad?

“No sé. Desde octubre ya estábamos con problemas. Yo estuve hasta febrero intentando volver. Grabé en febrero un especial para las madres, como parte de mi último intento para que volviéramos. La invité para que fuera la maestra de ceremonias. Insistí en que fuera ella ante otras candidatas para eso. Nunca habíamos hecho algo profesional juntos para el público local. Ella aceptó pero para ella fue un trabajo, tampoco era un favor que me estaba haciendo. Se le pagó y todo.”

¿Cómo era la relación de tus hijos con Joealis y viceversa?

“Fue una aventura en lo que ellos se acoplaban a cómo era ella. Al ella no ser una persona de niños, ella se lo decía a todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo, en lo que se adaptaba y se acoplaba, se tomó tiempo, tiempo en el que ellos estaban estudiando si eso le daba paz y seguridad a papá. Mi hija era muy expresiva conmigo en cuanto a eso (ríe).”

¿No le agradaba Joealis?

“Le agradaba en el sentido de que compartía el gusto por las artes, el modelaje, actuación, pero eso no lo es todo. Uno tiene que tener un buen balance cuando tiene niños. Proveerles de todo.”

¿Cuántas veces terminaban como pareja y luego volvían?

“Tres o cuatro veces. "

En mi pasada columna que hablé de ustedes entendí que se estaban dando una oportunidad nuevamente luego de verlos juntos en fotos y vídeos en las redes durante un concierto que ofreciste en tu casa con invitados.

“Los publiqué yo, ella no. Ella no quiso, tenía sus razones. Yo quería retomar la relación, fue mi último intento. Habían como 60 invitados en mi casa de la Florida, se lo dediqué a ella. Pero no fue suficiente. Ahí decidí que esto no puede seguir así. Uno tiene que tener un tipo de seguridad para ser apreciado. Yo me entrego con pasión cuando siento amor por alguien. Si no pasó nada pues, pero yo lo hice con mucho amor.”

¿Llegaste a comprometerla para casarse?

“Intenté varias veces. Yo tenía planes de hacerlo. Pero al ella tener sus planes y yo saber que esos planes no estaban muy claros tampoco, pues entonces se iba a tomar tiempo en lo que ella se acomodaba en ellos y en su agenda, en la cual ni yo mismo tenía claro. Mis niños están involucrados en mi vida. No son parte de mis planes, ellos son mis planes. No son parte de mi vida, ellos son mi vida. Y el que se acerque a mi vida tiene que aceptar el paquete completo.”

A lo mejor a Joealis no le gustaban tus planes.

“A lo mejor no, a lo peor.”

¿O sea, esa conversación que se da en las parejas, de cómo se imaginaban en el futuro casados, no se dio de parte de ella?

“No. Ella decía que creía en el matrimonio pero hay un dicho muy famoso que dice “tus acciones no me dejan escuchar lo que me dices”. Las acciones estaban muy por encima de lo que ella decía. Yo no podía seguir esperando.”

¿Estabas enamorado? ¿La amaste mucho?

“Sí, claro, mucho.”

¿Mantienes comunicación con ella?

“Nada, cero, yo corté. Ella hubiese querido, quizá, seguir una amistad pero yo no soy así. Yo no la conocí como una amiga, la conocí para tener una relación. Respeto a las parejas que se conocen, terminan y siguen siendo amigos, hay una historia detrás de eso. Pero no soy así. Es bueno si hay algo en común, como lo son los hijos, pero no teníamos nada en común. Estar pendiente a lo que ella hace no me hace nada bien. Ella siempre quiso tener una relación muy linda con su ex pareja. Yo no estaba de acuerdo. ¿Cuál era el propósito? Él siguió su vida, consiguió otra novia, déjalo quieto, que viva. Pero, ¿para qué lo buscabas, si me tienes a mí?”

¿Te refieres a su ex Richard?

“Sí, ese mismo.”

¿Ella mantenía una amistad con él?

“Ah, sí. Ella buscaba tenerla. No sé por qué. Es su forma de ser. Él tiene su novia y a ella no le gustaba eso.”

¿Pero Joealis lo buscaba para que compartiera contigo y la novia de Richard, todos juntos?

“No. Lo buscaba aparte. A su novia no le gustaba saber eso. En un momento dado el papá de Richard muere. Ella, sin consultarme, me dijo “voy para el velorio”. Le dije “¿quién te está esperando allá? El único que ella conocía era a él y sus hermanos. Si yo iba, sería muy incómodo para mí. No la acompañé. No sé cómo fue la reacción ni la dinámica de ella allá. Sería un momento tan difícil. Un señor que murió y que ella no veía por años ya que estuvo conmigo 4 años. Antes de fallecer, el señor estuvo en el hospital y ella me pidió que la llevara. Le dije “¿para qué”?. Ahí yo me perdí. Yo la esperé afuera. Ella tenía que ir sola. Para el velorio, como ya no estábamos juntos en sí, estábamos hablando para tratar de volver, no me consultó nada y fue allá. Me imagino que la novia de su ex se hubiese sentido incómoda.”

Ustedes terminaron en febrero de este año y no es hasta ahora que se sabe. ¿Por qué no se lo comunicaron a sus seguidores en las redes, como acostumbraban a mantenerlos al día en todo?

“Porque ella no quería. Le di su espacio. Lo que me molesta es que muchos de mis fans, como ella no quería que lo publicara y me daba seguimiento, quería estar segura de que yo no publicara nada, mis fans se confundían. Me veían publicando cosas, a ella también, en diferentes situaciones, se confundieron. Yo quería anunciarlo, hacerlo oficial. ¿Cómo me iban a ver a mí? ¿Los que aún pensaban que éramos novios y la ven a ella publicando otras cosas?”

¿Por qué no quería que se anunciara que terminaron?

“Dice que le afecta y quería controlar su carrera y las redes. Al principio decía que era muy reciente. Pero ya habían pasado muchos meses. Yo tengo mis amistades y amigas. ¿Iba a estar escondiéndome por ahí para que ella y la gente vayan a pensar que estoy con alguien?. Pues no. No puede tampoco manipular mi libertad. O sea, ¿no comes ni dejas comer?”

¿Cómo era tu relación con su familia? ¿Te has comunicado con ellos luego que se dejaron?

“Crecí mucho con ellos, son personas con mucha sabiduría, muy cristianos y conservadores. Una familia muy linda. Yo estaba más pendiente de ellos y estaba mucho más activo que ella para que los fuéramos a visitar a Peñuelas. Todavía le escribo a la señora y los saludo. Hemos sido cordiales sus padres y yo.”

¿Cómo era la relación de Joealis con tu familia?

“No los buscó mucho. No salía de ella mucho buscar a mi familia. Pero está bien, es algo de ella. Ella tiene su estilo. El hombre de familia aquí soy yo.”

Que sepas, ¿Joealis está compartiendo con otra persona?

“No tengo idea. Me han dicho cosas pero no me interesa, no me importa. Le deseé lo mejor, que haga lo que sea con su vida. No voy a manipular su libertad. No voy a hacer eso.”

¿Tú estás compartiendo con alguien?

“Con mis hijos, como nunca antes. Mi niña se pasa diciéndome “papi, te ves tan contento, tienes mucha paz”. Ha sido bien lindo.”

Recientemente vi que publicaste en tu “story” de Instagram unas fotos junto a la madre de tus hijos más pequeños y con ellos.

“Tenemos una relación, como padres, muy cordial y madura. Hacía cuatro años, para serte sincero, no compartíamos en familia. Los invité a mi casa, a ella, su mamá. Ambas familias compartieron muy bien. Me sentí muy a gusto y en paz. Quise demostrar que hay total madurez. Que nuestros niños son nuestra prioridad.”

¿Descartarías una nueva oportunidad con ella?

“No veo por qué no. Ella no tiene pareja. Ahora mismo mi vida es retomar mi carrera luego de la pandemia. Necesito a alguien en mi vida que entienda eso. Ella siempre lo ha entendido. Ha estado ahí por 12 años. Ella conoce. A veces me hace comentarios de cosas chéveres que vivimos hace muchos años. Viajó conmigo a muchos países con los niños pequeñitos. Me siento muy a gusto con ella. Pero no quiero escándalos, quiero amor de mi pueblo, el pueblo que me sigue, que no es el mismo que sigue a mi ex pareja. Me siento más a gusto y más seguro de los que me siguen a mí porque ese es el apoyo verdadero. Con ellos no me siento solo y eso me hace falta mucho.”

Aprovecho para invitarlos al concierto “Entre pianos y amigos”, que Adlan ofrecerá el domingo 14 de agosto en el Teatro de la UPR, lugar que lo vio nacer como concertista desde muy joven. Será a las 4 de la tarde. Allí estará tocando en el mismo piano donde tuvo el honor de tocar en los años 80 junto al exgobernador Luis A. Ferré. Será el comienzo de una gira. Estarán los “Caribbean Trenors” y tocará junto a sus hijos, quienes también comparten esos dotes de su padre. Boletos en Ticketera.

#PrimeroConElNalgo: Internado nuevamente en hospital psiquiátrico el investigador Milton Rodríguez

Me enteré que, lamentablemente, mi amigo, el investigador Milton Rodríguez, estuvo hospitalizado en el Panamericano por segunda vez en un mes. Recordemos que en junio estuvo hospitalizado allí tras sufrir una crisis emocional. En la entrevista exclusiva que le hice para ‘Lo Sé Todo’ en Wapa TV, reveló por lo mucho que ha pasado en su vida y que todo se fue acumulando hasta que no pudo más. Entre tantas cosas, confesó que fue abusado sexualmente desde los 6 a los 12 años y que había intentado suicidarse en varias ocasiones. Se sentía muy solo y lo que le hacía feliz era ayudar a la gente con sus investigaciones que hacía, tanto en la televisión como en sus redes sociales. Muchos de esos casos fueron esclarecidos gracias a su trabajo. Pero recayó. Hablé con él y aquí les cuento lo que me dijo de esta nueva recaída.

Milton, supe que estuviste internado nuevamente en el Hospital Panamericano.

“Sí, estuve 7 días internado. Desde el jueves 21 al jueves pasado, 28 de julio.”

¿Sufriste una recaída? ¿Qué pasó?

“Cuando me dieron de alta en junio me dieron unos papeles en un sobre y me dijeron que eran unas citas médicas de seguimiento en Veteranos. No sabía que entre esos papeles estaba la receta para los medicamentos. Fui para atrás emocionalmente y tuve que internarme voluntariamente de nuevo.”

¿Cómo que fuiste para atrás?

“Todo lo que había mejorado y adelantado en los 11 días que estuve internado la vez anterior, volví a sentirme mal, me irritaba más rápido, comencé a tener ideas sin sentido en mi cabeza”.

¿Volviste a tener pensamientos suicidas como los tuviste la vez pasada?

“No, gracias a Dios, hasta el día de hoy no. Como Veterano del Ejército, puedo tener el “PTSD” (en español es Trastorno de Estrés Postraumático).”

¿Ya tienes tus medicamentos?

“Sí, ya estoy estable, como no me sentía hace tiempo.”

Me alegro mucho. ¿Cómo describes esas experiencias en la institución?

“Se lo recomiendo a cualquier persona o que tenga algún vicio de bebida alcohólica o drogas. Allí lo van a ayudar y limpiar. Le van a dar todas las herramientas y hay profesionales que se van a encargar de ayudarte.”

¿En qué estás ocupando tu tiempo libre?

“Trabajando en mi patio, en el jardín que con árboles frutales que crecen pequeños, con ajíes, recao, pimiento, parcha, guineos, guayaba y piña. Es un paraíso y me entretengo mucho.”

¿Cómo está tu hijo?

“Súper feliz. Por mi hijo doy la vida. Es en quien pienso cuando tenía pensamientos negativos y por él no los cometía. Cuando salí del hospital lo llamé por cámara y estaba bien contento.”