PrimeroConElNalgo: Expareja de Georgie Navarro lo acusa de obsesionarse con ella

Bueno corillo, les pido que de ahora en adelante, se refieran a mí como el CHISMÓLOGO INTERNACIONAL , Fernan Vélez “Nalgorazzi”. Con tanta entrevista que me han hecho de diferentes países por el caso de Ricky Martin, Mexico, Estados Unidos, España, Perú, se me subieron las chuletas. Jaja, para nada, ustedes me conocen, lo mucho que me encanta la pauta y yo estoy aprovechando y dándome a conocer en esos lares, mientras cambio mi acento de acuerdo al país que me entrevista, como todo boricua cuando habla por 5 minutos con un extranjero.

A lo que vinimos, esta columna tiene dos temas. Una persona que ustedes conocen, cuya salud ha empeorado y necesita de nuestra ayuda. La otra persona es Georgie Navarro, cuya expareja lo acusa de obsesionarse con ella, aún cuando hace mucho tiempo no están juntos y teme por su seguridad. No vas a creer la reacción del político cuando lo enfrenté con todo esto. Saca la picadera.

Empeora la salud de Verónica Díaz. Un nuevo diagnóstico pone en riesgo el trasplante doble de pulmón que tanto necesita

Verónica Díaz

A principios de este año muchos medios de comunicación reseñaron el caso de la joven madre boricua e ingeniera industrial Verónica Díaz, de 37 años, quien era completamente saludable. Se contagió de Covid en noviembre del 2020. En ese momento no habían vacunas. Necesita un trasplante doble de pulmón, como secuela del Covid, tras padecer de fibrosis pulmonar, misma condición que tuvo el cantante José Luis Rodríguez “El Puma” y nuestro Cano Estremera. Poco o nada se ha sabido nuevamente de Verónica. Hablé con ella a manera de seguimiento y no fueron buenas las noticias que me dio. Su salud ha empeorado a tal nivel que tras un nuevo diagnóstico, es probable que su cuerpo rechace los nuevos pulmones, cuando llegue el momento del trasplante. Aterrador su relato y su realidad. Recientemente se trasladó a Pennsylvania junto a su esposo Félix, sus dos hijos Victoria (12) y Sebastián (10) y su tía para comenzar los procesos para el trasplante. Les comparto mi conversación con ella.

¿Cómo has estado en estos 4 meses que llevas en Pennsylvania?

“Ha sido un proceso fuerte en cuestión de las citas, son muy meticulosas. Quieren descartar que mi cuerpo no vaya a ser un buen receptor de los pulmones nuevos. He visitado muchísimos especialistas. El 20 de mayo, oficialmente, me pusieron en la lista de espera.”

Verónica Díaz

¿Qué número haces en esa lista?

“Tengo el 37 a nivel de todos los Estados Unidos. Confiando en papá Dios de que este proceso pase lo más rápido posible. Pero eso no me exime de que en cualquier momento me puedan llamar”.

¿Cómo sigue tu condición desde que te fuiste de Puerto Rico?

“En el avión de camino a Pennsylvania me bajó mucho la oxigenación. Fue bien fuerte ese vuelo. Mi pulmón izquierdo colapsó. El derecho me funciona en menos de un 50 porciento. Antes yo utilizaba todo el tiempo tres litros de oxígeno. Ahora estoy entre cinco y seis litros, sin hacer actividad física. Honestamente siento mucha ansiedad. La espera desespera. Dentro de todo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Lo único que le pido a Dios es que me dé la oportunidad de poder vivir para poder estar con mis niños y darles calidad de vida.”

Verónica Díaz

¿Qué te dicen los médicos si la capacidad de tu pulmón derecho sigue bajando?

“Estoy tomando más medicamentos y si me siento más corta de respiración tengo que correr para el hospital. Los doctores están muy pendientes de mí. Tengo un equipo excepcional de médicos y enfermeras. Para poder cuidar el otro pulmón, estoy en rehablitación, tomando unas terapias, unos ejercicios dos veces en semana para poder aumentar la capacidad del pulmón derecho para sí darles un poquito más de tiempo en lo que llegan los pulmones buenos del donante”.

¿Cómo están tu esposo y tus hijos?

“Mi esposo actualmente es mi cuidador principal y está 24 horas para mí, no está trabajando. Si esa llamada del trasplante llega, me tiene que llevar rápido al hospital. Los niños se quedarán con mi titi. Los nenes comienzan la escuela en septiembre. Tener también a mi titi conmigo es bueno, han sido de mucho apoyo.”

Verónica Díaz

¿Cómo describes estos 4 meses de espera?

“Es angustioso, desesperante. Estoy esperanzada. El doctor y equipo médico que me estará operando es el mismo que operó al Cano Estremera. Sé que estoy en buenas manos.”

¿Qué necesitas actualmente? ¿Necesitas ayuda económica?

“Oraciones, sobretodo. El dinero siempre hace falta. Mi condición no está cubierta completamente por el plan. Hay medicamentos que no cubren y tengo que costearlos.”

¿Qué ha sido, dentro de toda tu situación, lo más difícil que has vivido?

“Cuando mi niña me pide que veamos juntas una película que se llama “A dos metros de ti” (trata sobre una niña a quien le van a hacer un trasplante de pulmones) y me pregunta que si solo le voy a durar 5 años. Desde entonces ella duerme con mucha ansiedad, mucho miedo e inseguridad. Le respondí que el tiempo de mi vida aquí en la tierra solo lo sabe Dios. Lo único que me dijo fue “Dios no me puede dejar sin mi mamá”. Al ser más grandecita, hizo una búsqueda en internet para saber el tiempo de vida que duran los pacientes luego de ser operados. Me pide que duerma con ella, que no me muera, ha sido bien fuerte. Esa parte me quebranta siendo mamá, no por falta de fe pero es porque le afecta. Me quebranta el someterme a la operación y estar sin ellos 6 semanas que tengo que estar en el hospital. El nene aún no entiende todo lo que sucede. Me preocupa mucho la parte emocional de mis niños.”

Lamentablemente, Verónica recibió un nuevo diagnóstico en los pasados días.

“Ahora salió un nuevo diagnóstico, apnea del sueño a causa del “Long Covid”. Debo usar la máquina de apnea y someterme a más tratamientos. El médico me dijo que si tengo apnea, hay una probabilidad que mi cuerpo rechace los nuevos pulmones cuando llegue el momento. Me dijo que es importante corregir esto y tomar acción ya. Me envió con un especialista en metabolismo para poder bajar de peso pues, antes de todo este proceso, pesaba 135 libras. Me dijo que he ganado demasiado peso y es por los medicamentos y la apnea.”

Todos aquellos que deseen donar algún dinero a Verónica para poder costear lo que el plan médico no le cubre, lo pueden hacer a través de ATH Móvil al 939-579-4884. Ánimo Verónica! Todo va a salir bien. Mucha salud y bendiciones siempre para ti y tu linda familia.

Lisandra Cartagena, expareja de Georgie Navarro, lo acusa de obsesionarse con ella y de enviarle una persona a vigilarla frente a su casa

En cuanto al conocido político…

¿Ustedes recuerdan el bochinche del año pasado entre el representante PNP Georgie Navarro (mejor dicho “Giorgio”, como lo confundieron en RD hace poco) su novia Gisela Mercado y Lisandra Cartagena, con quien se dice el legislador sostuvo un romance? Lisandra en una ocasión lo acusó por violencia doméstica, alegó que que Georgie merodeaba su lugar de residencia y que se escondía para velarla. Desde allí le enviaba fotos a ella. Luego de denunciarlo, aseguró que habían comenzado un proceso de investigación en su trabajo para sacarla de su puesto en el gobierno de Puerto Rico. Hasta aseguró estar embarazada de Georgie. En abril pasado Lisandra escribió en su twitter: “Voy a dejarlo escrito y voy a empezar a dejar las cosas claras AGAIN: no me voy a accidentar, no me quedaré sin frenos, no me “arrollarán” sin querer, no voy a accidentarme “borracha” y menos “drogada”. Mucho cuidado si me pasa algo.”

Pues es la propia Lisandra la que ha dicho que Georgie Navarro está obsesionado con ella luego de radicar una medida para crear una ley pero inspirada (o copiada) en un caso legal de la propia Lisandra. Y fue en su propia cuenta de twitter donde hizo estas expresiones (4 tuits en total) en el día de ayer jueves 14 de julio de 2022. Las pueden ver abajo de esta columna ya que Lisandra los borró pero ustedes me conocen: TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT. Primero, publicó un tuit compartiendo una noticia que trataba de una medida que radicó Georgie el año pasado para crear la “Ley de reembolso de Gastos Prenatales”. Lisandra escribió: “Veamos de dónde sale esta noticia”. Esa ley busca que los tribunales reconozcan como causa de acción la reclamación de los gastos durante el período de gestación, incluyendo citas médicas y la compra de artículos necesarios.

Tuit

En el segundo tuit, Lisandra hace referencia a un caso de alimentos suyo del 2015 donde ella hizo esta reclamación por uno de sus hijos (actualmente tiene dos menores de edad). Exigía el reembolso del 50% de los gastos prenatales ya que le habían tocado sola mientras estuvo embarazada. En ese mismo tuit Lisandra añadió: “Definitivamente, el nivel de obsesión de este caballero conmigo no ha tenido fin desde entonces.” Pero esto se fue más lejos corillo.

Tuit

En el tercer tuit mostró una foto de un individuo sentado, con combrero y gafas oscuras frente a su residencia y escribió: “Y qué les digo, aquí fue cuando envió al mejor amigo (dueño de compañía de investigación privada) a mi propia residencia. A qué fue personalmente un criminalista a mi casa? Será que hay trabajos que no se delegan?”.

Tuit

Tuit

En el cuarto tuit mostró la misma foto pero original, sin el zoom de la anterior. “Acá la foto original, la otra era con zoom, juzguen ustedes mismos…”. Una persona allegada a Lisandra me dijo que ella y su pareja han sido víctimas de acoso. Incluso, que supuestamente Georgie se le apareció personalmente a la pareja de Lisandra en una guagua BMW gris. Me aseguran que toda esta situación ha sido horrible para ellos y que Lisandra sigue temiendo por su vida.

Tuit

Le pregunté a Georgie Navarro por una reacción sobre estos mensajes de su expareja en twitter y del alegado acoso. Me contestó: “No, nada de comentario” y muchas caritas (emojis) de risa. Añadió: “Me gustó el chiste pero no pierdo tiempo en bobadas de la gente. Por favor, quiero paz y tranquilidad en mi vida”.