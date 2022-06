PrimeroConElNalgo: La Mami Sonya tiene novio

Bueno corillo, les tengo un bochinchito que estaba medio callao pero ustedes me conocen, mudo no soy y, pa que lo publique otro medio, prefiero que ustedes se enteren #PrimeroConElNalgo en Metro. La Mami Sonya está enamorá luego de huelemil años (embuste, un año y tres meses sola) y tengo todos los detalles, hasta los más íntimos, créanme, literal. Encontró alguien que al fin se va a “jaltar”, su “GordisKukin”. Estoy mega feliz y esto hay que celebrarlo. Mi forma de celebrarlo es contándoles, como ustedes se merecen. Les adelanto que está bien enchulá y hasta diarreas le han dado. ¿No me creen? ¿Quién rayos es el jevo de Sonya? Pues ya, voy a parar de hablar ñoña. Aquí su historia de amor. Degústense esta… columna… Salud!

Vamo´ al grano. El novio de Sonya se llama Héctor y es de Aguadilla. No sé que edad tiene pero es un don de edad madura, trigueño él. Se ve buena gente. Ustedes no lo conocen, ni yo. Es que no es figura pública, es un caballero común y corriente y es el que le ha robao el corazón.

Sonya Cortés La Mami Sonya con su nuevo amor. (De redes sociales.)

Llevan cuatro meses conociéndose. Al principio solo se hablaban por teléfono, así como cuando éramos chamaquitos e íbamos al teléfono público a llamar a la nena o nene que te gustaba. Pero desde el saque ya ella sabía que don Héctor era de los míos, de abundantes carnes. Y eso le encanta a Sonya. En varias ocasiones ha dicho “que vivan los gorditos” y que estaba loca por transformarlo y ponerlo “flaquito y bonito”. Estaba culeca, contando los días pa conocer a su gordito en persona. Se había cansao de buscar los hombres musculosos, de los nenes que mientras tienen intimidad, se pasan mirándose al espejo. Lo que busca es que tenga un buen….corazón (también).

Sonya Cortés Sonya Cortés con su novio Héctor. (De Redes Sociales.)

Sonya está clara y se toma la soltería en serio diciendo “el que se quiera comer este queso tiene que venir con un cortafrío y pasar trabajo con coj…” Y está clara de que no se lo va a dar en la primera vez, aunque tenga que aguantarse. Ese consejo se lo ha dado su amada Mother, de que espere un tiempo pa´ darle la “chopaipa”.

En realidad está sintiendo algo que no sentía hace tiempo, la están enamorando de una forma diferente y eso le gusta. Lo está tomando con calma, se ha tomado tiempo en sanar, pero con las maripositas en el estómago incluídas ahora.

El día de los padres Sonya dio el primer paso, bien babillosa y lo invitó pa su casa, le cocinó y a la noche se lo llevó a pasear al Viejo San Juan, con to y neverita surtida de espumosos y Schaeffer. Por la noche, se fueron a vacilar a Nono´s y se sentaron en la barra. Ese día se conocieron en persona porque Sonya se tiró un “esto se jodi%” delante de él, bien emocioná y mondá de la risa como nena chiquita. Lo cierto es que don Héctor se había tirao la maroma desde Aguadilla pa conocerla en persona e irse de janga con ella pal área metro, a donde no iba hacía tiempo. El hombre estaba contento, tomando fotos al letrero de La Perla, al mar frente al Hamberguito y hasta al Capitolio. Era como una excursión. Esa sencillez volvió loca a la Mami Sonya. Le encantó su forma de acercarse y acariciarla, a pesar de que Sonya lleva años “arisca”. La trató con mucho cariño y respeto desde que entró por la puerta de su casa. Sonya había ido corriendo a abrirle, de milagro no se cayó (ya se había dao par de juanetazos, momentos antes, con Sor Deddie Romero, su esposo y el doctor moñú, PJ Sinsuela). Don Héctor se ha dado la arrastrada con el detallazo de llevarle flores a Sonya y a su mamá, quien estaba más emocioná que ella. Con eso se las echó en un bolsillo a las dos. El que sabe sabe. Sonya no perdió tiempo y las puso (el ramo de rosas rojas) sobre el mueble del televisor y Mother puso las suyas (claveles amarillos con rosas) en una mesita que tiene como altar en la sala. Allí en la sala de la casa, don Héctor, enchapao a la antigua, se puso a hablar con Mother, tratándola con mucho respeto y eso le llamó la atención a Sonya, quien lo miraba como doña Florinda miraba al Profesor Jirafales.

El weekend pasado se fueron bien filoteaos a dar un vueltón pa un parador en Patillas y lo pasaron de show hasta por la noche. Definitivamente, esta relación va viento en popa.

Sonya Cortés. Sonya Cortés mostrando a su nlovio en sus redes sociales. (De redes sociales.)

Sonya dice que es un buen tipo, sencillo, humilde, no ostentoso, un caballero con buenísimas intenciones y con una cara bella. Dice bien enchulá y coquetosa que “los gorditos están cabr%nes, yo no lo sabía, me tiene mala”. Y eso es bueno, señores. Sonya está feliz, Mother está feliz, yo también y sé que ustedes también y eso es lo que importa. Las mejores vibras pa que esa relación siga bien y duren la vida entera, hasta más viejitos. Ay que ver si lo invita a su “Poshcast” en Youtube. Eso no me lo voy a perder. No olviden ver las demás fotos de Sonya y el novio en esta columna.

#QueVivaElAmol #ElAmorEsExtrañoYDescontrolado #QuisieraGritarDesdeLaMontañaMásAlta

NOTA ACLARATORIA: Gente, no me pelen por haber choteao el nuevo amor de Sonya ni por la forma en que se los conté. Todos estos detalles no me los inventé, los dijo la propia Mami Sonya en varios “Live” que hizo en su Facebook todo este mes. Me los chupé completos pa´ podérselos contar en mi tono “malalechístico”. Y las fotos de su “Goldiskukin” son “screenshots” de esos “Live”. Ella misma lo mostró varias veces. Besis.

Sonya Cortés Las flores que don Héctor le regaló a Sonya. (De redes sociales.)