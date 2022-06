Opinión de Alejandro Figueroa: El aborto…de vuelta al Siglo XIX

El Tribunal Supremo anuló la histórica decisión sobre el aborto Roe vs. Wade, dictaminando que los estados pueden prohibir el aborto, una decisión que seguramente desencadenará feroces batallas políticas y legales en toda la nación por los esfuerzos para restringir o prohibir el procedimiento. La opinión marca la primera vez en la historia en que el Tribunal Supremo ha restringido de manera tan significativa un derecho constitucional establecido.

La decisión, escrita por el juez Samuel A. Alito Jr., sigue principalmente el borrador de la opinión que filtrada por el medio nacional Politico a principios del mes pasado, lo que faculta a los estados para restringir y prohibir aún más el aborto. El fallo fue de 5 a 4, con los jueces más conservadores de la corte uniendo fuerzas para lograr el objetivo buscado durante mucho tiempo de revocar Roe vs. Wade, que en 1972 estableció el derecho al aborto. En las últimas décadas, los conservadores han socavado constantemente a Roe y han tratado de nombrar jueces para los tribunales federales que estarían dispuestos a dejarlo de lado.

Disintieron los tres jueces liberales de la corte. El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, estuvo de acuerdo pero no se unió a la opinión de la mayoría.

Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan el acceso al aborto, al menos en los primeros meses del embarazo, pero se espera que la mitad de los estados busquen hacer cumplir las leyes que hacen que la mayoría de los abortos sean ilegales.

Para poner el tema en contexto hacemos un breve recuento histórico sobre el derecho al aborto en Estados Unidos.

Las primeras leyes estadounidenses que prohibían el aborto se adoptaron en el siglo XIX, en una era en la que las mujeres no podían votar ni ocupar cargos electivos. Muchas de estas tipificaban el aborto como delito, excepto cuando se hacía con el propósito de salvar la vida de la madre. Esas estrictas prohibiciones fueron atacadas a fines de la década de 1960 como parte del movimiento de liberación de la mujer.

Varios estados adoptaron leyes que permitían a los médicos interrumpir embarazos por varias razones, incluso en casos de violación o cuando la salud de la mujer estaba en peligro. Pero para el momento en que el Tribunal Supremo sopesó por primera vez un desafío constitucional a las leyes de aborto, solo cuatro estados, encabezados por Nueva York, habían legalizado el procedimiento.

El asunto llegó ante un Tribunal Supremo en transición. Quedaban cinco jueces de la corte liberal dirigida por el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, y se les unieron cuatro nuevos designados por el presidente Nixon. En el otoño de 1971, cuando se atendió por primera vez un caso sobre el derecho al aborto, los jueces se concentraron en un choque igualmente trascendental sobre el destino de la pena de muerte.

En junio de 1972, el mismo mes del allanamiento de Watergate, el Tribunal Supremo anuló todas las leyes de pena de muerte en una decisión fragmentada de 5 a 4, con la disidencia de los designados por Nixon. Luego, el tribunal acordó posponer una decisión sobre el tema del aborto hasta el próximo término de dicho tribunal.

Dos de los jueces de Nixon tenían una sorpresa para sus colegas. El juez Harry Blackmun había sido consejero general de la Clínica Mayo en Minnesota antes de convertirse en juez, y vio el tema del aborto desde el punto de vista de un médico. No vio por qué las leyes del siglo XIX deberían restringir que un médico realice un procedimiento médico que, a mediados del siglo XX, era seguro y eficaz.

El juez Lewis Powell, un destacado abogado de Richmond, Virginia, había consolado una vez a un joven angustiado en su bufete de abogados cuya novia había muerto a causa de un aborto fallido. Él también pensó que los abortos deberían ser seguros y legales. Con Blackmun y Powell a bordo, hubo una clara mayoría a favor de anular las leyes prohibiendo el aborto.

El presidente del Tribunal Supremo, Warren Burger, había asignado los casos de aborto a Blackmun, creyendo que generaría una opinión cuidadosa y modesta. En cambio, escribió un ensayo sobre la historia del aborto que se remonta a la época griega y romana, seguido de un conjunto de reglas para los abortos en el futuro. La parte más significativa del fallo se agregó solo unas semanas antes de que se publicara la opinión en enero de 1973, estableciendo que los estados no podían prohibir los abortos hasta la “viabilidad”, aludiendo a que esto ocurre alrededor de la semana 28 de un embarazo.

Hasta ese momento en un embarazo, “la decisión de abortar en todos sus aspectos es inherente y principalmente una decisión médica, y la responsabilidad básica debe recaer en el médico”, escribió Blackmun, caracterizándolo como un asunto de derechos de los médicos, no los derechos de la mujer. Blackmun hizo poco para explicar cómo la Constitución incluía un derecho al aborto previamente desapercibido, aparte de señalar que la corte en el pasado había citado un derecho implícito a la privacidad.

Años más tarde, esta falla ayudó a lanzar un movimiento legal conservador dedicado a la creencia de que la Constitución debe interpretarse en función de sus palabras y su historia original.

En su decision, Blackmun también rechazó la afirmación de Texas de que el estado tenía el poder de proteger la vida de los no nacidos. “Los no nacidos nunca han sido reconocidos en la ley como personas en el sentido completo... y no estamos de acuerdo en que, al adoptar una teoría de la vida, Texas pueda anular los derechos de la mujer embarazada”. Esa conclusión ayudó a lanzar el movimiento del “derecho a la vida” que, décadas después, se convirtió en una base clave del Partido Republicano.

Con su decision, que nos lleva de Vuelta en el tiempo a Siglo XIX, el Tribunal Supremo genera más preguntas que respuestas. Queda ahora por verse qué posturas toman las legislaturas estatales y cómo incide este asunto en el electorado de cara a las elecciones de medio término de noviembre del 2022.